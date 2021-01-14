Zübeyde Hanım ölüm yıldönümünde anıldı

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım, ölümünün 98. yıl dönümünde Karşıyaka’daki kabri başında anıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Atatürk'ü bu millete armağan eden Zübeyde Hanım'ı onurla bağrımızda taşımanın gururunu yaşıyoruz" dedi

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve çağdaş Türkiye'nin mimarı Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım, ölümünün 98. yıldönümünde Karşıyaka'da bulunan anıt mezarında düzenlenen törenle anıldı. Anma törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, CHP Parti Meclisi Üyesi (PM) Rıfat Nalbantoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ve eşi Öznur Tugay, CHP Kadın Kolları MYK üyeleri, CHP ilçe başkanları ve yöneticileri, muhtarlar, kentteki resmi kurum ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve yurttaşlar katıldı.

Yolumuz Atatürk'ün yolu

Tören Zübeyde Hanım'ın kabrine çelenklerin sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından konuşma yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kıymetli annesi Zübeyde Hanım'ı ölümünün 98. yılında saygı ve minnetle andıklarını belirterek, "İzmir, ülkemizin kurtuluş mücadelesi ve özgürlüğünü kazanmasında çok önemli bir yere sahiptir. Kuruluşun ve kurtuluşun şehridir. İzmirliler bu şanlı tarihinden hep onur ve gurur duymuşlardır. Bu gururlarından biri de şüphesiz ki Mustafa Kemal Atatürk’ü bu millete armağan eden Zübeyde Hanım’ın İzmir Karşıyaka’ya emanet edilmiş olmasıdır. İzmir, Gazi Mustafa Kemal'in bu ülkeye emanet ettiği cumhuriyet ve devrimlerini nasıl büyük bir hassasiyetle koruyorsa Atatürkümüzün İzmir Karşıyaka 'ya emanet ettiği Zübeyde Hanım'ı da onurla bağrında taşımanın gururunu yaşıyor" dedi. Başkan Soyer konuşmasını "Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında ülkemizi demokrasiye, refaha ve muasır medeniyetler seviyesine taşımak için Atatürk ve tüm kahramanlarımızın yolunu takip ettiğimizi bir kez daha vurgulamak istiyorum" diyerek tamamladı.

Nazlıaka: "İlerici kadınlar olmaya söz veriyoruz"

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ise "Kimi insanlar vardır hayatımızdan bedenen ayrılsa da ölümsüzdür. Zübeyde Hanım da böyle bir şahsiyettir. Her daim ülkemizin bağımsızlık mücadelesine katkı sundu. Biz de onun güçlü karakterinden aldığımız cesaretle aydınlık yarınların inşasında hep katkı sunan ve hep önde olan ilerici kadınlar olmaya söz veriyoruz" diye konuştu.

Tugay: "Zübeyde Hanım büyük emanetimiz"

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ise Zübeyde Hanım'ın 'bir anne dünyayı değiştirebilir' sözünün anıt kişiliği olduğunu belirterek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ulusumuza armağan eden Zübeyde Hanımı saygı sevgi ve minnetle anıyoruz. Biz Karşıyakalılar Zübeyde Hanımı büyük emanetimiz, bizi biz yapan büyük bir değer olarak görürüz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kutsal topraklar olarak tanımladığı Karşıyaka çağdaş, demokratik, laik Türkiye Cumhuriyeti'nin yaşayan ve yaşatan simgesidir. Sonsuza dek bu değerleri savunacaktır. Bugün bir kez daha söz veriyoruz" diye konuştu.