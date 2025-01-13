İzmir'de 06-12 Ocak 2025 tarihleri arasında yaşanan trafik kazaları ve yapılan trafik denetimlerinin sonuçları açıklandı. Yaralanmalı kazalarda motosiklet kazaları, yaya kazaları ve ışık ihlalleri gibi önemli veriler dikkat çekerken, yapılan denetimlerde ise ciddi bir cezai işlem uygulandı.

Yaralanmalı kaza oranları

İzmir genelinde 06-12 Ocak 2025 tarihlerinde kaydedilen yaralanmalı kaza oranları, trafik güvenliğini gözler önüne seriyor:

Işık İhlali: %3

Kavşak İhlali: %11

Arkadan Çarpma: %12

Yandan Çarpma: %32

Yaya Kazası: %25

Motosiklet Kazası: %63

Gece Kazaları: %40

Gündüz Kazaları: %60

Motosiklet kazaları en yüksek orana ulaşırken, gece saatlerinde yaşanan kazaların da önemli bir yer tuttuğu dikkat çekiyor.

Trafik denetim sonuçları

İzmir’de 06-12 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen trafik denetimlerinde toplamda 29.325 adet idari para cezası karar tutanağı düzenlendi. Öne çıkan cezai işlemler şu şekilde:

Koruma başlığı kullanmamaktan: 2.222

Alkollü araç kullanmaktan: 570

Emniyet kemeri takmamaktan: 4.900

Kırmızı ışık ihlali: 1.513

Hız ihlali: 6.094

Seyir halinde cep telefonu kullanmaktan: 1.895

Diğer maddeler: 12.131