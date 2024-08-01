SERHAT ECZANESİ - ALİAĞA

 YENI MAH.529 SOK. NO:39/AALIAGA-IZMIR
 2326164060

ÖZGE ECZANESİ - ALSANCAK

 MİMAR SİNAN MAH. IŞILAY SAYGIN SOK. NO:15/A
 02324222711

İLAYDA ECZANESİ - ALSANCAK-BASMANE

 İSMET KAPTAN MAH. ŞAİR EŞREF BULVARI NO:22/H
 02324413105

‘Sağlık Park’lara 7’den 70’e ilgi var ‘Sağlık Park’lara 7’den 70’e ilgi var

NEHIR ECZANESİ - ALTINDAĞ

 * (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ )

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 4209 SK. NO:31/A
 3 NOLU KOŞUKAVAK SO YANI
 02324619045

MAVİ ECZANESİ - ATATÜRK-OSMANGAZİ

 * (24:00'DEN SONRA- BORNOVA 3 )

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 OSMANGAZİ MH. 597 SK. NO:50/A
 02323456645

ARTI ECZANESİ - AYRANCILAR

 INÖNÜ MAH. 129 SOKAK. NO:6/A
 02328548088

EGENUR ECZANESİ - BALÇOVA

 FEVZİ ÇAKMAK MAH. ATA CAD. NO:152/A
 02322789581

EGE İNCİ ECZANESİ - BASIN SİTESİ

 BASINSİTESİ MH. 170 SK. NO:4/A BASINSİTESİ
 02322448611

KARABENEK ECZANESİ - BAYINDIR

 MITHATPASA MAH.HASTANE CAD. NO:6 BAYINDIR
 2325817045

GİZEM ECZANESİ - BAYRAKLI

 CENGİZHAN MAH. 1620/39 SOK. NO:48/A
 02323454550

TEKIN ECZANESİ - BERGAMA

 ERTUGRUL MAH. MUSTAFA YAZICI CAD.NO:21 BERGAMA/IZMIR
 02326315049

GÖNEN ECZANESİ - BEYDAĞ

 * (01:00'DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 ATATÜRK MAH. NAZILLI CAD. NO:18
 02325926868

BENLIOGLU ECZANESİ - BORNOVA 1

 ERGENE MAH. MUSTAFA KEMAL CAD. NO:26/D
 HİLAL NECMİYE HÜSNÜ ATABERK İLKÖĞRETİM OKULU KARŞISI
 2323424557

ÖZKAN ECZANESİ - BORNOVA 2

 KAZIM DİRİK MH. 213 SK. NO:29/A
 02323888022

RECEP ALTINDAG ECZANESİ - BORNOVA 3

 MANAVKUYU MAH.M.KEMAL CAD. NO:144/A BAYRAKLI
 02323432149

BORNOVA AKSAHIN ECZANESİ - BORNOVA 4

 * (24:00'DEN SONRA- BORNOVA-1)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 MEVLANA MH. 1700 SK. NO:37/B
 02323730690

ACIRGAN ŞİFA ECZANESİ - BOZYAKA

 SAİM ÇIKRIK CAD. NO. 98/A
 BOZYAKA SSK POLİKLİNİĞİ KAPI KARŞISI
 02322280204

MAT ECZANESİ - BUCA 1

 UĞUR MUMCU CD. 31/G
 DEU EĞİTİM FAK KARŞISI
 02324200131

 BARAN ECZANESİ - BUCA 2

 BUCA KOOP MAH. 1413 SOK. NO:10/A-A
 BUCA KOOP MEYDANI İLE BUCA BATI OTOBAN ÇIKIŞI ARASI ZEYTİNLİK KARŞISI
 02325047384

ÇAMDİBİ SAĞLIK ECZANESİ - ÇAMDİBİ

 BARBAROS MH. 5311 SK. NO:24
 ÇAMDİBİ KONUTLARI TEPECİK SEMT POLİNİKLİĞİ KARŞISI
 02323760904

OKYANUS ECZANESİ - ÇANDARLI

 ÇANDARLI MH.BERGAMA CD. NO:1/C
 02326732026

RÜZGAR ECZANESİ - ÇEŞME

 ALAÇATI MH. ALAÇATI ATATÜRK CD. NO:23/A
 02327160828

ELİF ECZANESİ - ÇİĞLİ

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 BALATÇIK MAH. 8788 SOK. NO:15/A
 05427818707
 05427818707

ÖZEN ECZANESİ - ÇİĞLİ

 ATAŞEHİR MAH. NAZIM HİKMET RAN BULVARI NO:65/A
 02323763236

GÜLDEN ECZANESİ - ÇİĞLİ

 YENİMAHALLE MAH. 8764/6 SOK. NO:4/A
 02323293373

YENI DERYA ECZANESİ - DİKİLİ

 SALIM BEY MAH.42/1 SOK.NO:9
 2326718475

FOÇA ECZANESİ - ESKİ FOÇA

 ATATÜRK MAH. 9 SOK. NO:24/A ESKİ FOÇA
 02328121999

ECZANE YENİ ECZANESİ - ESKİİZMİR-CENNETÇEŞME

 * (24:00'DEN SONRA- BOZYAKA)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 GAZİ MH. ESKİİZMİR CD. NO:662/A ESKİİZMİR
 02322711099

YENİ VEFA ECZANESİ - EŞREFPAŞA

 GÜNEŞLİ MAH. 529/1 SK NO:11/B
 EGEPOL HASTANESİ ACİL DURUM GİRİŞ YANI
 02322551990

KÖŞE BUCA ECZANESİ - EVKA 1

 * (24:00'DEN SONRA- BUCA 1)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ADATEPE MAH. 3 SOK. NO:39/A
 02326833238

ATIFBEY ECZANESİ - GAZİEMİR

 ATIF BEY MH. PROF.TÜRKAN SAYLAN CD. NO:15/A
 02322605151

ARZU MAYRUK ECZANESİ - GEDİZ

 * (01:00'DEN SONRA- ŞİRİNYER )

 FIRAT MH. 287/3 SK. NO:11/A
 02324530403

EZGI DENIZ ECZANESİ - GÜLTEPE

 * (24:00'DEN SONRA- YENİŞEHİR)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 GAZI CAD. NO:126/1A-B GÜLTEPE
 GÜLTEPE KARAKOL ÜSTÜ
 02324597954

OZAN ECZANESİ - ÖZDERE

 ATATÜRK BLV.NO.199/A
 02327974535

ZAFER ECZANESİ - GÜMÜŞPALA

 * (24:00'DEN SONRA - KARŞIYAKA 4 )

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 SOĞUKKUYU MH. 1595 SK. NO:24/A
 ÖZEL PARK TIP MERKEZİ SOKAĞI
 02323824549

RİTİM ECZANESİ - GÜZELBAHÇE

 KAHRAMANDERE MAH. ATA CAD. NO:52/C GÜZELBAHÇE
 02322033742

KÖSE ECZANESİ - HATAY

 INÖNÜ CD.NO.522/A GÜZELYALI
 POLİGON METRO ÇIKIŞI
 02322475895

İNCİRALTI ECZANESİ - İNCİRALTI

 KORUTÜRK MAH. MİTHATPAŞA CAD. NO:283/C İNCİRALTI
 D.E.Ü. HASTANE KARŞISI
 02322596363

LOKMAN HEKIM ECZANESİ - KARABAĞLAR

 GÜNALTAY MH. 4811 SK. NO:22/A
 02322655533

YENI KARABURUN ECZANESİ - KARABURUN

 * (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR

 MERKEZ MAH.NO:1 KARABURUN
 02327312403

BAGCI ECZANESİ - KARŞIYAKA 1

 TERSANE MAH. ŞEHİT ASIM AKSOY CAD.NO:50/A
 ALAYBEY ÇARŞISI
 02323675719

UĞURUM ECZANESİ - KARŞIYAKA 2

 BAHARİYE MAH. ZÜBEYDE HANIM CAD. NO:102/A
 02329995350

LİMON ECZANESİ - KARŞIYAKA 3

 BOSTANLI MAH. GİRNE BULVARI NO:51/3B(05060464245)
 02323693726

KALE ECZANESİ - KARŞIYAKA 4

 FİKRİ ALTAY MH. ERDOĞAN AKKAYA SK. NO:7/A
 02323620606

KURUN ECZANESİ - KEMALPAŞA

 8 EYLÜL MH.110/1 SK. NO:46/A
 02328783102

ÖZÇIMENLI ECZANESİ - KINIK

 TÜRKCEDIT MAH. ATATÜRK CAD. NO:144/AKINIK/IZMIR
 2326874342

ORHANLAR ECZANESİ - KİRAZ

 CUMHURu0130YET MH.SABIT ARLI CAD. 46B
 02325724366

DORUK ECZANESİ - MENDERES

 KEMALPAŞA MH. İNÖNÜ CD. NO:5/A MENDERES
 02327823323

YAVUZ ECZANESİ - MENEMEN

 ESATPAŞA MAH. 1. ABDİ İPEKÇİ GEÇİDİ SOK. NO:23/A
 05075229991

ULUKENT ECZANESİ - MENEMEN 2

 * (24:00'DEN SONRA- MENEMEN)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 30 AĞUSTOS MH. 7124 SK. NO:4EB
 02329991238

MİMOZA ECZANESİ - MİTHATPAŞA

 TURGUT REİS MAH. MİTHATPAŞA CAD. NO:374/A
 TARİHİ ASANSÖR KARŞI ÇAPRAZI
 02324845838

BARAN ECZANESİ - MORDOĞAN

 * (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR

 FATIH CD.NO.2/B MORDOGAN
 05307689698
 2327378744

KÖPRÜBASI ECZANESİ - NARLIDERE

 MITHATPASA CAD.244/A
 02322383607

GİZEM ECZANESİ - ÖDEMİŞ

 ZAFER MH. ORTAÇ SK. NO:19/A
 YENİ HASTANE KARŞISI ACİL GİRİŞİ
 02325460808

PINARBAŞI ECZANESİ - PINARBAŞI

 * (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 KEMAL PAŞA MAH. 7055 SOK. NO:34/A PINARBAŞI
 02324791702

AGAH ECZANESİ - SARNIÇ

 * (24:00'DEN SONRA- GAZİEMİR)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 MENDERES MAH.BÜYÜK MENDERES CAD.NO.59/B SARNIÇ
 232812219

BERKIM ECZANESİ - SEFERİHİSAR

 HIDIRLIK MH. İNÖNÜ CAD. NO:10
 02327434460

ITIR ECZANESİ - SELÇUK

 ATATÜRK MAH.TAHSIN BASARAN CAD. 3/1A
 02328926227

GALEN ECZANESİ - ŞİRİNYER

 GÜVEN MAH. ONAT CAD. NO:33/A
 (ESKİ VALİ RAHMİ BEY İLKÖĞRETİM OKULU KARŞISI)
 02324485014

TIRE ECZANESİ - TİRE

 IPEKÇILER MAH. GÖKÇENEFE CAD. 15
 2325116162

SELİN ECZANESİ - TORBALI

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ALPKENT MAH. NACİ TUNCEL CAD. NO:59/A(İZSU YANI İZMİRGAZ KARŞISI)
 02325028361

CEMRECAN ECZANESİ - TORBALI

 ERTUĞRUL MAH. KAZIM DİRİK CD. NO:62/A
 CAN KIRTASİYE YANI
 02328556160

TOPKAYA ECZANESİ - İSKELE

 * (22:00'DEN SONRA- URLA )

 SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 MITHATPASA CAD. 118/B ISKELE
 2327522673

UMUT ECZANESİ - ÇEŞMEALTI

 * (22:00'DEN SONRA- URLA )

 SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 DENİZLİ MAH. 113 SOK. NO:6/A
 02327554279

URLA BASAR ECZANESİ - ZEYTİNALANI

 * (22:00'DEN SONRA- URLA )

 SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 M.FEVZI ÇAKMAK MAH. N. KEMAL BULV. NO:27/13
 2327663516

TUNA ECZANESİ - URLA

 YENIMAHALLE ZAFER CAD. 36
 2327541047

TEOS ECZANESİ - SIĞACIK

 * (23:00'DEN SONRA- SEFERİHİSAR )

 SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 SIGACIK MAH. AKKUM CAD NO 35/A
 02327457648

ONANÇ ARSLAN ECZANESİ - ÜÇYOL

 PİRİ REİS MAH. İNÖNÜ CAD. NO:228A-228B
 (UĞUR MUMCU PARKI KARŞISI)
 02322610262

KIVANÇ ECZANESİ - YENİ FOÇA

 * (24:00 DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 GIRNE CAD. NO:18 YENİ FOÇA
 05370342035
 02328146031

YENI SAKRAN ECZANESİ - YENİ ŞAKRAN

 * (22:00 DEN SONRA ALİAĞA)

 SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 SAYFIYE MAH. N.KEMAL CAD. NO:79/B
 5323340779
 2326288828

YENİ TÜRSEN ECZANESİ - YENİŞEHİR

 GÜNEY MH.GAZILER CD. NO:392
 EŞREFPAŞA BELEDİYE HASTANE KARŞISI
 02324338100

ÇINAR ECZANESİ - YEŞİLYURT

 * (24:00'DEN SONRA- BASIN SİTESİ)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 GÖKDERE CAD. NO:35/A-YESILYURT
 02322446019

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Editör: Engin Keskin