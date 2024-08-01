SERHAT ECZANESİ - ALİAĞA
YENI MAH.529 SOK. NO:39/AALIAGA-IZMIR
2326164060
ÖZGE ECZANESİ - ALSANCAK
MİMAR SİNAN MAH. IŞILAY SAYGIN SOK. NO:15/A
02324222711
İLAYDA ECZANESİ - ALSANCAK-BASMANE
İSMET KAPTAN MAH. ŞAİR EŞREF BULVARI NO:22/H
02324413105
NEHIR ECZANESİ - ALTINDAĞ
* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ )
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
4209 SK. NO:31/A
3 NOLU KOŞUKAVAK SO YANI
02324619045
MAVİ ECZANESİ - ATATÜRK-OSMANGAZİ
* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA 3 )
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
OSMANGAZİ MH. 597 SK. NO:50/A
02323456645
ARTI ECZANESİ - AYRANCILAR
INÖNÜ MAH. 129 SOKAK. NO:6/A
02328548088
EGENUR ECZANESİ - BALÇOVA
FEVZİ ÇAKMAK MAH. ATA CAD. NO:152/A
02322789581
EGE İNCİ ECZANESİ - BASIN SİTESİ
BASINSİTESİ MH. 170 SK. NO:4/A BASINSİTESİ
02322448611
KARABENEK ECZANESİ - BAYINDIR
MITHATPASA MAH.HASTANE CAD. NO:6 BAYINDIR
2325817045
GİZEM ECZANESİ - BAYRAKLI
CENGİZHAN MAH. 1620/39 SOK. NO:48/A
02323454550
TEKIN ECZANESİ - BERGAMA
ERTUGRUL MAH. MUSTAFA YAZICI CAD.NO:21 BERGAMA/IZMIR
02326315049
GÖNEN ECZANESİ - BEYDAĞ
* (01:00'DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
ATATÜRK MAH. NAZILLI CAD. NO:18
02325926868
BENLIOGLU ECZANESİ - BORNOVA 1
ERGENE MAH. MUSTAFA KEMAL CAD. NO:26/D
HİLAL NECMİYE HÜSNÜ ATABERK İLKÖĞRETİM OKULU KARŞISI
2323424557
ÖZKAN ECZANESİ - BORNOVA 2
KAZIM DİRİK MH. 213 SK. NO:29/A
02323888022
RECEP ALTINDAG ECZANESİ - BORNOVA 3
MANAVKUYU MAH.M.KEMAL CAD. NO:144/A BAYRAKLI
02323432149
BORNOVA AKSAHIN ECZANESİ - BORNOVA 4
* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA-1)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
MEVLANA MH. 1700 SK. NO:37/B
02323730690
ACIRGAN ŞİFA ECZANESİ - BOZYAKA
SAİM ÇIKRIK CAD. NO. 98/A
BOZYAKA SSK POLİKLİNİĞİ KAPI KARŞISI
02322280204
MAT ECZANESİ - BUCA 1
UĞUR MUMCU CD. 31/G
DEU EĞİTİM FAK KARŞISI
02324200131
BARAN ECZANESİ - BUCA 2
BUCA KOOP MAH. 1413 SOK. NO:10/A-A
BUCA KOOP MEYDANI İLE BUCA BATI OTOBAN ÇIKIŞI ARASI ZEYTİNLİK KARŞISI
02325047384
ÇAMDİBİ SAĞLIK ECZANESİ - ÇAMDİBİ
BARBAROS MH. 5311 SK. NO:24
ÇAMDİBİ KONUTLARI TEPECİK SEMT POLİNİKLİĞİ KARŞISI
02323760904
OKYANUS ECZANESİ - ÇANDARLI
ÇANDARLI MH.BERGAMA CD. NO:1/C
02326732026
RÜZGAR ECZANESİ - ÇEŞME
ALAÇATI MH. ALAÇATI ATATÜRK CD. NO:23/A
02327160828
ELİF ECZANESİ - ÇİĞLİ
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
BALATÇIK MAH. 8788 SOK. NO:15/A
05427818707
05427818707
ÖZEN ECZANESİ - ÇİĞLİ
ATAŞEHİR MAH. NAZIM HİKMET RAN BULVARI NO:65/A
02323763236
GÜLDEN ECZANESİ - ÇİĞLİ
YENİMAHALLE MAH. 8764/6 SOK. NO:4/A
02323293373
YENI DERYA ECZANESİ - DİKİLİ
SALIM BEY MAH.42/1 SOK.NO:9
2326718475
FOÇA ECZANESİ - ESKİ FOÇA
ATATÜRK MAH. 9 SOK. NO:24/A ESKİ FOÇA
02328121999
ECZANE YENİ ECZANESİ - ESKİİZMİR-CENNETÇEŞME
* (24:00'DEN SONRA- BOZYAKA)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
GAZİ MH. ESKİİZMİR CD. NO:662/A ESKİİZMİR
02322711099
YENİ VEFA ECZANESİ - EŞREFPAŞA
GÜNEŞLİ MAH. 529/1 SK NO:11/B
EGEPOL HASTANESİ ACİL DURUM GİRİŞ YANI
02322551990
KÖŞE BUCA ECZANESİ - EVKA 1
* (24:00'DEN SONRA- BUCA 1)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ADATEPE MAH. 3 SOK. NO:39/A
02326833238
ATIFBEY ECZANESİ - GAZİEMİR
ATIF BEY MH. PROF.TÜRKAN SAYLAN CD. NO:15/A
02322605151
ARZU MAYRUK ECZANESİ - GEDİZ
* (01:00'DEN SONRA- ŞİRİNYER )
FIRAT MH. 287/3 SK. NO:11/A
02324530403
EZGI DENIZ ECZANESİ - GÜLTEPE
* (24:00'DEN SONRA- YENİŞEHİR)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
GAZI CAD. NO:126/1A-B GÜLTEPE
GÜLTEPE KARAKOL ÜSTÜ
02324597954
OZAN ECZANESİ - ÖZDERE
ATATÜRK BLV.NO.199/A
02327974535
ZAFER ECZANESİ - GÜMÜŞPALA
* (24:00'DEN SONRA - KARŞIYAKA 4 )
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
SOĞUKKUYU MH. 1595 SK. NO:24/A
ÖZEL PARK TIP MERKEZİ SOKAĞI
02323824549
RİTİM ECZANESİ - GÜZELBAHÇE
KAHRAMANDERE MAH. ATA CAD. NO:52/C GÜZELBAHÇE
02322033742
KÖSE ECZANESİ - HATAY
INÖNÜ CD.NO.522/A GÜZELYALI
POLİGON METRO ÇIKIŞI
02322475895
İNCİRALTI ECZANESİ - İNCİRALTI
KORUTÜRK MAH. MİTHATPAŞA CAD. NO:283/C İNCİRALTI
D.E.Ü. HASTANE KARŞISI
02322596363
LOKMAN HEKIM ECZANESİ - KARABAĞLAR
GÜNALTAY MH. 4811 SK. NO:22/A
02322655533
YENI KARABURUN ECZANESİ - KARABURUN
* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR
MERKEZ MAH.NO:1 KARABURUN
02327312403
BAGCI ECZANESİ - KARŞIYAKA 1
TERSANE MAH. ŞEHİT ASIM AKSOY CAD.NO:50/A
ALAYBEY ÇARŞISI
02323675719
UĞURUM ECZANESİ - KARŞIYAKA 2
BAHARİYE MAH. ZÜBEYDE HANIM CAD. NO:102/A
02329995350
LİMON ECZANESİ - KARŞIYAKA 3
BOSTANLI MAH. GİRNE BULVARI NO:51/3B(05060464245)
02323693726
KALE ECZANESİ - KARŞIYAKA 4
FİKRİ ALTAY MH. ERDOĞAN AKKAYA SK. NO:7/A
02323620606
KURUN ECZANESİ - KEMALPAŞA
8 EYLÜL MH.110/1 SK. NO:46/A
02328783102
ÖZÇIMENLI ECZANESİ - KINIK
TÜRKCEDIT MAH. ATATÜRK CAD. NO:144/AKINIK/IZMIR
2326874342
ORHANLAR ECZANESİ - KİRAZ
CUMHURu0130YET MH.SABIT ARLI CAD. 46B
02325724366
DORUK ECZANESİ - MENDERES
KEMALPAŞA MH. İNÖNÜ CD. NO:5/A MENDERES
02327823323
YAVUZ ECZANESİ - MENEMEN
ESATPAŞA MAH. 1. ABDİ İPEKÇİ GEÇİDİ SOK. NO:23/A
05075229991
ULUKENT ECZANESİ - MENEMEN 2
* (24:00'DEN SONRA- MENEMEN)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
30 AĞUSTOS MH. 7124 SK. NO:4EB
02329991238
MİMOZA ECZANESİ - MİTHATPAŞA
TURGUT REİS MAH. MİTHATPAŞA CAD. NO:374/A
TARİHİ ASANSÖR KARŞI ÇAPRAZI
02324845838
BARAN ECZANESİ - MORDOĞAN
* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR
FATIH CD.NO.2/B MORDOGAN
05307689698
2327378744
KÖPRÜBASI ECZANESİ - NARLIDERE
MITHATPASA CAD.244/A
02322383607
GİZEM ECZANESİ - ÖDEMİŞ
ZAFER MH. ORTAÇ SK. NO:19/A
YENİ HASTANE KARŞISI ACİL GİRİŞİ
02325460808
PINARBAŞI ECZANESİ - PINARBAŞI
* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
KEMAL PAŞA MAH. 7055 SOK. NO:34/A PINARBAŞI
02324791702
AGAH ECZANESİ - SARNIÇ
* (24:00'DEN SONRA- GAZİEMİR)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
MENDERES MAH.BÜYÜK MENDERES CAD.NO.59/B SARNIÇ
232812219
BERKIM ECZANESİ - SEFERİHİSAR
HIDIRLIK MH. İNÖNÜ CAD. NO:10
02327434460
ITIR ECZANESİ - SELÇUK
ATATÜRK MAH.TAHSIN BASARAN CAD. 3/1A
02328926227
GALEN ECZANESİ - ŞİRİNYER
GÜVEN MAH. ONAT CAD. NO:33/A
(ESKİ VALİ RAHMİ BEY İLKÖĞRETİM OKULU KARŞISI)
02324485014
TIRE ECZANESİ - TİRE
IPEKÇILER MAH. GÖKÇENEFE CAD. 15
2325116162
SELİN ECZANESİ - TORBALI
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ALPKENT MAH. NACİ TUNCEL CAD. NO:59/A(İZSU YANI İZMİRGAZ KARŞISI)
02325028361
CEMRECAN ECZANESİ - TORBALI
ERTUĞRUL MAH. KAZIM DİRİK CD. NO:62/A
CAN KIRTASİYE YANI
02328556160
TOPKAYA ECZANESİ - İSKELE
* (22:00'DEN SONRA- URLA )
SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
MITHATPASA CAD. 118/B ISKELE
2327522673
UMUT ECZANESİ - ÇEŞMEALTI
* (22:00'DEN SONRA- URLA )
SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
DENİZLİ MAH. 113 SOK. NO:6/A
02327554279
URLA BASAR ECZANESİ - ZEYTİNALANI
* (22:00'DEN SONRA- URLA )
SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
M.FEVZI ÇAKMAK MAH. N. KEMAL BULV. NO:27/13
2327663516
TUNA ECZANESİ - URLA
YENIMAHALLE ZAFER CAD. 36
2327541047
TEOS ECZANESİ - SIĞACIK
* (23:00'DEN SONRA- SEFERİHİSAR )
SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
SIGACIK MAH. AKKUM CAD NO 35/A
02327457648
ONANÇ ARSLAN ECZANESİ - ÜÇYOL
PİRİ REİS MAH. İNÖNÜ CAD. NO:228A-228B
(UĞUR MUMCU PARKI KARŞISI)
02322610262
KIVANÇ ECZANESİ - YENİ FOÇA
* (24:00 DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
GIRNE CAD. NO:18 YENİ FOÇA
05370342035
02328146031
YENI SAKRAN ECZANESİ - YENİ ŞAKRAN
* (22:00 DEN SONRA ALİAĞA)
SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
SAYFIYE MAH. N.KEMAL CAD. NO:79/B
5323340779
2326288828
YENİ TÜRSEN ECZANESİ - YENİŞEHİR
GÜNEY MH.GAZILER CD. NO:392
EŞREFPAŞA BELEDİYE HASTANE KARŞISI
02324338100
ÇINAR ECZANESİ - YEŞİLYURT
* (24:00'DEN SONRA- BASIN SİTESİ)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
GÖKDERE CAD. NO:35/A-YESILYURT
02322446019
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