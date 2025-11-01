İzmir elektrik kesintisi nedeniyle 1 Kasım Cumartesi günü şehrin birçok ilçesinde uzun süreli enerji kesintisi yaşanacak. GDZ Elektrik’in duyurusuna göre çalışmalar; şebeke yenileme, bakım ve arıza giderme kapsamında gerçekleştirilecek. Kesintilerin 6 ila 8 saat arasında sürmesi bekleniyor.
Yetkililer, İzmirlilerin mağduriyet yaşamaması için kesinti öncesi gerekli hazırlıkları yapmalarını öneriyor.
İlçe ilçe elektrik kesintisi planı;
Konak’ta elektrik kesintisi
Konak’ta 09.00–16.00 saatleri arasında Mehmet Ali Akman Mahallesi ve çevresinde elektrik verilemeyecek.
Ödemiş’te uzun süreli kesinti
Ödemiş’te 09.00–17.00 arasında Kemenler, Bademli, Pirinççi ve Mescitli mahalleleri kesintiden etkilenecek.
Menderes’te geniş kapsamlı kesinti
Menderes’te 09.00–17.00 saatlerinde Tekeli Atatürk ve Tekeli Fevzi Çakmak mahallelerinde kesinti uygulanacak.
Gaziemir’de bakım çalışması
Gaziemir Dokuz Eylül Mahallesi’nde 09.00–15.00 arasında planlı kesinti yaşanacak.
Bornova’da kesinti uyarısı
Bornova Tuna Mahallesi’nde 09.00–15.00 saatlerinde enerji kesintisi olacak.