Altay’ın başı borçlarla dertte: FİFA'dan bir dosya daha

Konak’ta karşıya geçmek isterken canından oldu

Ecogreen halka arz sonuçları açıklandı! İşlem tarihi belli oldu

Bunlar da ilginizi çekebilir

600 bin euro değerindeki Picasso tablosu kayıp

Türkiye’nin en şişman bebeği doğdu: 6 kilo 150 gram ile hayrete düşürdü

Dışişleri’nden kritik uyarı: Bu ülkeye gitmeyin

Gaziemir’de bakım çalışması Gaziemir Dokuz Eylül Mahallesi’nde 09.00–15.00 arasında planlı kesinti yaşanacak.

Menderes’te geniş kapsamlı kesinti Menderes’te 09.00–17.00 saatlerinde Tekeli Atatürk ve Tekeli Fevzi Çakmak mahallelerinde kesinti uygulanacak.

Ödemiş’te uzun süreli kesinti Ödemiş’te 09.00–17.00 arasında Kemenler, Bademli, Pirinççi ve Mescitli mahalleleri kesintiden etkilenecek.

İlçe ilçe elektrik kesintisi planı; Konak’ta elektrik kesintisi Konak’ta 09.00–16.00 saatleri arasında Mehmet Ali Akman Mahallesi ve çevresinde elektrik verilemeyecek.

Yetkililer, İzmirlilerin mağduriyet yaşamaması için kesinti öncesi gerekli hazırlıkları yapmalarını öneriyor.

İzmir elektrik kesintisi nedeniyle 1 Kasım Cumartesi günü şehrin birçok ilçesinde uzun süreli enerji kesintisi yaşanacak. GDZ Elektrik’in duyurusuna göre çalışmalar; şebeke yenileme, bakım ve arıza giderme kapsamında gerçekleştirilecek. Kesintilerin 6 ila 8 saat arasında sürmesi bekleniyor.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.