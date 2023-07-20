Karşıyaka Mahallesi'nde 18 Temmuz akşamı çocuklar arasında çıkan kavgaya, aileleri de dahil oldu. Sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada evli ve 5 çocuk babası, inşaat işçisi Celal Bulut, bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ambulansla Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bulut, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Soruşturma başlatan polis, olayın ardından kavgaya karıştıkları belirlenen K.S., F.S., T.S., B.D., E.D. ve Ç.D.'yi gözaltına aldı.

Polisteki işlemlerinin ardından dün akşam adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.