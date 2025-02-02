İzmir'de 2 Şubat Pazar günü içerisinde hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İzmir'de 1 Şubat su kesintileri resmi sitesinde an an güncelliyor. Gün içerisinde değişiklik gösterebilen bu listede an itibarı ile 6 ilçenin su kesintisi paylaşılmakta.

İzmir'de su kesintisi planı, su hattı yenileme ve altyapı çalışmaları nedeniyle zorunlu olarak yapılacak. İZSU, kesintiden etkilenecek olan ilçelerin listesini yayınladı.

Arıza Bilgileri

İLÇE MAHALLELER KESİNTİ SÜRESİ DİKİLİ BADEMLİ 31.01.2025 saat 13:45 ile 15:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. KARŞIYAKA BAHRİYE ÜÇOK, BAHÇELİEVLER 02.02.2025 saat 09:30 ile 10:30 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. KINIK FATİH 31.01.2025 saat 09:05 ile 11:05 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. MENDERES ATA 02.02.2025 saat 09:15 ile 11:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. ÖDEMİŞ IŞIK 02.02.2025 saat 07:10 ile 12:10 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır. ÖDEMİŞ KAZANLI, BALABANLI 02.02.2025 saat 10:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır. URLA YAKA, ALTINTAŞ 02.02.2025 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

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Vatandaşlar dikkatli olmalı

Su kesintisi nedeniyle bu ilçelerde yaşayan vatandaşların gerekli tedbirleri alması önem taşıyor. İZSU, özellikle su kesintisinden önce su depolama ve kesinti sırasında suyun tasarruflu kullanılması konusunda uyarıda bulundu. Ayrıca, kesinti sırasında su ihtiyacını karşılamak için çeşitli noktalarda su tankerlerinin hazır bulundurulacağı bildirildi.