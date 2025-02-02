İzmir'de 2 Şubat Pazar günü içerisinde hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İzmir'de 1 Şubat su kesintileri resmi sitesinde an an güncelliyor. Gün içerisinde değişiklik gösterebilen bu listede an itibarı ile 6 ilçenin su kesintisi paylaşılmakta.
İzmir'de su kesintisi planı, su hattı yenileme ve altyapı çalışmaları nedeniyle zorunlu olarak yapılacak. İZSU, kesintiden etkilenecek olan ilçelerin listesini yayınladı.
Arıza Bilgileri
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|DİKİLİ
|BADEMLİ
|31.01.2025 saat 13:45 ile 15:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|KARŞIYAKA
|BAHRİYE ÜÇOK, BAHÇELİEVLER
|02.02.2025 saat 09:30 ile 10:30 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
|KINIK
|FATİH
|31.01.2025 saat 09:05 ile 11:05 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|MENDERES
|ATA
|02.02.2025 saat 09:15 ile 11:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|ÖDEMİŞ
|IŞIK
|02.02.2025 saat 07:10 ile 12:10 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.
|ÖDEMİŞ
|KAZANLI, BALABANLI
|02.02.2025 saat 10:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.
|URLA
|YAKA, ALTINTAŞ
|02.02.2025 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
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Vatandaşlar dikkatli olmalı
Su kesintisi nedeniyle bu ilçelerde yaşayan vatandaşların gerekli tedbirleri alması önem taşıyor. İZSU, özellikle su kesintisinden önce su depolama ve kesinti sırasında suyun tasarruflu kullanılması konusunda uyarıda bulundu. Ayrıca, kesinti sırasında su ihtiyacını karşılamak için çeşitli noktalarda su tankerlerinin hazır bulundurulacağı bildirildi.