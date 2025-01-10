İzmir'de 10 Ocak Cuma günü içerisinde hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İzmir'de 10 Ocak su kesintileri resmi sitesinde an an güncelliyor. Gün içerisinde değişiklik gösterebilen bu listede an itibarı ile 11 ilçenin su kesintisi paylaşılmakta.
İzmir'de su kesintisi planı, su hattı yenileme ve altyapı çalışmaları nedeniyle zorunlu olarak yapılacak. İZSU, kesintiden etkilenecek olan ilçelerin listesini yayınladı.
Arıza Bilgileri
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ÇEŞME
|OVACIK
|10.01.2025 saat 10:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
|ÇİĞLİ
|ATATÜRK, ESENTEPE
|10.01.2025 saat 11:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
|DİKİLİ
|BADEMLİ
|09.01.2025 saat 10:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|KARABURUN
|BOZKÖY
|10.01.2025 saat 10:30 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
|KARŞIYAKA
|TUNA, DONANMACI
|10.01.2025 saat 11:20 ile 12:20 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
|KEMALPAŞA
|ÇAMBEL
|10.01.2025 saat 11:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|KİRAZ
|TAŞLIYATAK
|08.01.2025 saat 12:00 ile 10.01.2025 saat 17:00 arasında yaklaşık 2 gün 5 saat su kesintisi olacaktır.
|KİRAZ
|OLGUNLAR
|08.01.2025 saat 12:00 ile 10.01.2025 saat 16:00 arasında yaklaşık 2 gün 4 saat su kesintisi olacaktır.
|KONAK
|SELÇUK, TINAZTEPE, ÇİMENTEPE, 2.KADRİYE, DUATEPE, ZAFERTEPE
|10.01.2025 saat 09:40 ile 16:00 arasında yaklaşık 6 saat 20 dakika su kesintisi olacaktır.
|MENEMEN
|YEŞİL PINAR
|10.01.2025 saat 10:50 ile 12:50 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|MENEMEN
|UĞUR MUMCU, İSMET İNÖNÜ
|10.01.2025 saat 11:20 ile 13:30 arasında yaklaşık 2 saat 10 dakika su kesintisi olacaktır.
|ÖDEMİŞ
|DEMİRCİLİ, KARADOĞAN
|10.01.2025 saat 09:00 ile 15:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.
|SEFERİHİSAR
|SIĞACIK
|10.01.2025 saat 10:55 ile 14:55 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
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Vatandaşlar dikkatli olmalı
Su kesintisi nedeniyle bu ilçelerde yaşayan vatandaşların gerekli tedbirleri alması önem taşıyor. İZSU, özellikle su kesintisinden önce su depolama ve kesinti sırasında suyun tasarruflu kullanılması konusunda uyarıda bulundu. Ayrıca, kesinti sırasında su ihtiyacını karşılamak için çeşitli noktalarda su tankerlerinin hazır bulundurulacağı bildirildi.