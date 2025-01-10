İzmir'de 10 Ocak Cuma günü içerisinde hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İzmir'de 10 Ocak su kesintileri resmi sitesinde an an güncelliyor. Gün içerisinde değişiklik gösterebilen bu listede an itibarı ile 11 ilçenin su kesintisi paylaşılmakta.

İzmir'de su kesintisi planı, su hattı yenileme ve altyapı çalışmaları nedeniyle zorunlu olarak yapılacak. İZSU, kesintiden etkilenecek olan ilçelerin listesini yayınladı.

Arıza Bilgileri

İLÇE MAHALLELER KESİNTİ SÜRESİ ÇEŞME OVACIK 10.01.2025 saat 10:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. ÇİĞLİ ATATÜRK, ESENTEPE 10.01.2025 saat 11:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. DİKİLİ BADEMLİ 09.01.2025 saat 10:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. KARABURUN BOZKÖY 10.01.2025 saat 10:30 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır. KARŞIYAKA TUNA, DONANMACI 10.01.2025 saat 11:20 ile 12:20 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. KEMALPAŞA ÇAMBEL 10.01.2025 saat 11:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. KİRAZ TAŞLIYATAK 08.01.2025 saat 12:00 ile 10.01.2025 saat 17:00 arasında yaklaşık 2 gün 5 saat su kesintisi olacaktır. KİRAZ OLGUNLAR 08.01.2025 saat 12:00 ile 10.01.2025 saat 16:00 arasında yaklaşık 2 gün 4 saat su kesintisi olacaktır. KONAK SELÇUK, TINAZTEPE, ÇİMENTEPE, 2.KADRİYE, DUATEPE, ZAFERTEPE 10.01.2025 saat 09:40 ile 16:00 arasında yaklaşık 6 saat 20 dakika su kesintisi olacaktır. MENEMEN YEŞİL PINAR 10.01.2025 saat 10:50 ile 12:50 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İLÇE MAHALLELER KESİNTİ SÜRESİ MENEMEN UĞUR MUMCU, İSMET İNÖNÜ 10.01.2025 saat 11:20 ile 13:30 arasında yaklaşık 2 saat 10 dakika su kesintisi olacaktır. ÖDEMİŞ DEMİRCİLİ, KARADOĞAN 10.01.2025 saat 09:00 ile 15:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır. SEFERİHİSAR SIĞACIK 10.01.2025 saat 10:55 ile 14:55 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

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Vatandaşlar dikkatli olmalı

Su kesintisi nedeniyle bu ilçelerde yaşayan vatandaşların gerekli tedbirleri alması önem taşıyor. İZSU, özellikle su kesintisinden önce su depolama ve kesinti sırasında suyun tasarruflu kullanılması konusunda uyarıda bulundu. Ayrıca, kesinti sırasında su ihtiyacını karşılamak için çeşitli noktalarda su tankerlerinin hazır bulundurulacağı bildirildi.