İzmir'in Karaburun ve Çeşme ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri toplamda 105 düzensiz göçmeni yakaladı. Göçmenler arasında 20 çocuk bulunuyordu.

Karaburun’da can sallarında yakalandılar

Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Karaburun açıklarında can sallarında düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi. Ekipler, iki can salında 16'sı çocuk 36 düzensiz göçmeni yakaladı. Karaburun’un Doluca mevkiinde görevli Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Timi ise karada 2'si çocuk 32 düzensiz göçmeni tespit etti. Jandarma ekiplerinin desteğiyle yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi.

Çeşme’de ise lastik botta yakalandılar

Çeşme açıklarında görevli Sahil Güvenlik ekipleri, durdurdukları lastik bottaki 2'si çocuk 37 düzensiz göçmeni yakaladı. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı. Çeşme'de yakalanan göçmenler de işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.