İzmir 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Murat Ummak, bazı vatandaşların çok uzaklardan gördükleri dumanı yangın sanarak ihbarda bulunduğunu, ancak bunun çoğu zaman asılsız çıktığını belirterek, vatandaşların daha dikkatli olmasını istedi.

Asılsız İhbarların Oranı

İzmir 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Murat Ummak, yıl başından bu yana aldıkları 2 milyon 400 bin ihbarın yüzde 59,79'unun asılsız olduğunu, yani 1 milyon 440 bin 290 çağrının vakaya dönüşmediğini belirtti. Ancak vakaya dönüşen ihbarların sayısı yüzde 40,21 oranıyla 968 bin 792 oldu. Ummak, geçen yıla göre asılsız çağrı oranında yüzde 4,5'lik bir düşüş yaşandığını söyledi.

Çağrı Karşılama Süresinde İyileşme

Murat Ummak, çağrı karşılama sürelerinde de önemli bir iyileşme sağladıklarını belirtti. "Vakaya tepki süremiz çok önemli. 1.58 saniyeden 1.52 saniyeye kadar düşürdük. Bu çok iyi bir rakam. 1,5 saniyede vatandaşımıza 'Alo' deme gayreti içerisindeyiz. Hedefimiz bunun da aşağısına düşürmek. Bunun için çalışmalarımızı sürdürüyoruz," dedi.

Yaz Döneminde Artan Yangın İhbarları

Ummak, yaz döneminde yangın ihbarlarının arttığına dikkat çekti. Geçen yılın ilk 6 aylık döneminde 2 bin 16 yangın ihbarı aldıklarını, bu yıl ise aynı dönemde 2 bin 632 ihbar geldiğini kaydetti. Ummak, "Valimiz, başkanlığında mayıs ayında gerçekleştirdiği toplantıda yangınların daha az olması için alınacak önlemlerle vatandaşın bilinçlendirilmesine yönelik yapılacak çalışmalar konusunda hassasiyet gösterdi. Merkez olarak görevimiz, gelen ihbarları orman veya itfaiye gibi ilgili birimlere aktarmak," dedi.

Asılsız İhbarların Zorlukları

Ummak, bazı asılsız ihbarların işlerini zorlaştırdığını belirtti. "Örneğin Bornova'dan bir vatandaş, uzaktan bakarak Çiğli ilçesinde duman görünce yangın ihbarında bulunuyor. Ekiplerimiz Çiğli'de yaptığı kontrollerde yangını olmadığını tespit etti. Duman ise, yine ekiplerin müdahalede bulunduğu Menemen'deki bir yangına ait olduğu anlaşıldı. Çiğli'de binlerce insan yaşıyor ancak oradan ihbar yok. Ama biz beyana yönelik harekete geçiyoruz. Her türlü beyanı ciddiye alıyoruz. Bu da zaman ve işgücü kaybına yol açıyor," dedi.

Bir başka örnekte ise Narlıdere'de yaşayan bir vatandaş, uçağın denize düştüğü ihbarını yaptı. Sahil Güvenlik dahil herkes alarma geçti. Uçağın Menderes ilçesinde orman yangınına müdahale için denizden su alıp tekrar havalandığı anlaşıldı.

Çağrı Merkezi Çalışanlarının Deneyimleri

İzmir 112 Acil Çağrı Merkezinde görevli Volkan Yıldız, karşılaştıkları ilginç çağrılardan bahsederek, "Yangın ihbarı için arayıp bize Halil Sezai'nin 'Yangın Var' isimli parçasını dinleten var. Bunun dışında bazı vatandaşlar tüm kurumların bünyemizde olduğunu düşünüyor. Bizde itfaiye, jandarma, polis, sağlık, orman, sahil güvenlik ve AFAD bulunuyor. Su kesintisi, elektrik arızası gibi durumda da arandığımız oluyor. Bu da bizi yoruyor. İşgücümüzü arttırıp yoğunluğumuzu arttırıyor. Vatandaşlarımız daha dikkatli olursa işimizi daha kolay ve hızlı yürütebiliriz," diye konuştu.