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Operasyon sırasında ele geçirilen ürünlerin toplam piyasa değerinin 11,5 milyon TL olduğu belirtildi. Şüpheliler hakkında adli işlemler başlatıldı. Operasyon sonucu 8 kişi gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda şu ürünler ele geçirildi:

İzmir'de Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sağlıksız koşullarda üretilen sahte içki ler ve etil alkol kaçakçılığı yapan şüphelilere yönelik kapsamlı bir operasyon düzenledi. Operasyon, Bornova, Torbalı, Çeşme, Balçova ve Karabağlar ilçelerinde gerçekleştirildi.

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