İzmir'de Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sağlıksız koşullarda üretilen sahte içkiler ve etil alkol kaçakçılığı yapan şüphelilere yönelik kapsamlı bir operasyon düzenledi. Operasyon, Bornova, Torbalı, Çeşme, Balçova ve Karabağlar ilçelerinde gerçekleştirildi.
Ele geçirilenler
Operasyon kapsamında yapılan aramalarda şu ürünler ele geçirildi:
Etil Alkol: 18,7 ton
Sahte İçki İmalatında Kullanılan Malzemeler: 2.600 adet
İçki Yapımında Kullanılan Aroma: 41 çeşit
Etil Alkol İmalatında Kullanılan Makine: 9 adet
İçi Doldurulmuş Makaron:** 6.640 adet
Gümrük Kaçağı Sigara Paketleri: 4.444 paket
Boş Makaron: 2.200 adet
Elektronik Sigara Cihazları: 903 adet
Gümrük Kaçağı Puro: 290 adet
Kıyılmış Tütün: 151 kilogram
Sigara Sarma Makineleri: 2 adet
Operasyon sırasında ele geçirilen ürünlerin toplam piyasa değerinin 11,5 milyon TL olduğu belirtildi. Şüpheliler hakkında adli işlemler başlatıldı. Operasyon sonucu 8 kişi gözaltına alındı.