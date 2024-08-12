MELEK ECZANESİ - ALİAĞA
KÜLTÜR MAH. ISTIKLAL CAD. NO:64/B ALIAGA/ IZMIR
02326161058
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BERRIN ECZANESİ - ALSANCAK
1456 SOKAK NO:98/A ALSANCAK KONAK
2324634086
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İNCİ ECZANESİ - ALSANCAK-BASMANE
KONAK MAH. FEVZİPAŞA BULVARI NO:6
02324454386
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YENI HOSGÖR ECZANESİ - ALTINDAĞ
* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ )
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
KEMALPASA CAD.NO:60/B ALTINDAG
02324334569
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BELGİN ÖZTÜRK ECZANESİ - ATATÜRK-OSMANGAZİ
* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA 3 )
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
İNÖNÜ MAH. TURGUT REİS CAD. NO:61/A
02323393920
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YEŞİLKENT ECZANESİ - AYRANCILAR
AYRANCILAR MAH.80/2 SOK. NO:2
EGEKENT 4 SİTESİ
02328540097
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DERELI ECZANESİ - BALÇOVA
ONUR MAH.ATA CAD. NO:12/B
02322596697
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BAŞKENT ECZANESİ - BASIN SİTESİ
BASINSİTESİ MAH. 177/5 SOK. NO:19/C
HASTANE ACİL YOKUŞU
02322446361
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ÇAPUK ECZANESİ - BAYINDIR
HASTANE CAD.NO.20 BAYINDIR
02325813811
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ESKISEHIR ECZANESİ - BAYRAKLI
Tepekule Mah.2089 Sok.No:5/A
GENÇ DÜĞÜN SALONU KARŞI SOKAĞI
02323711784
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ÖZCAN ECZANESİ - BERGAMA
FATİH MH. 303 SK. NO:4
02326331111
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AKTEPE ECZANESİ - BEYDAĞ
* (01:00'DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
CUMHURIYET MAH.ULUS MEYDANI NO:20/A BEYDAG
05548989987-05324708919
02325927649
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YENİ BORNOVA ECZANESİ - BORNOVA 1
ERZENE MAH. 1. SOKAK NO:4/A BORNOVA
02323390309
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BORNOVA MAVİ ECZANESİ - BORNOVA 2
KAZIM DİRİK MAH. MUSTAFA KEMAL CAD. NO:37/A
02323398280
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SİNEM ÖZLEM ECZANESİ - BORNOVA 3
KAZIMDİRİK MAH. MUSTAFA KEMAL CAD. NO:119/G
02323739231
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ERMAN ECZANESİ - BORNOVA 4
* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA-1)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
DOĞANLAR MAH. 1497 SOK. NO:58/A
02324797007
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HÜDAVERDI ECZANESİ - BOZYAKA
BOZYAKA MH. ESKİİZMİR CD. NO:205/A
02322566687
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UMUT ECZANESİ - BUCA 1
DUMLUPINAR MAH. ÖZMEN CAD. NO:56/A
02324205357
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ÇAMLIKULE ECZANESİ - BUCA 2
ÇAMLIKULE MAH. 222/34 SOK. NO:4/A
2324421285
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NİLÜFER ECE ECZANESİ - ÇAMDİBİ
BARBAROS MAH. BURAK REİS CAD. NO:106
(Sıdıka Rodop Lisesi ve Çamdibi Gürmarın Karşısı)
02324351122
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DAĞDELEN ECZANESİ - ÇANDARLI
ÇANDARLI MH.HÜRRİYET MEYD.NO:16
02326733046
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ÇEŞME ECZANESİ - ÇEŞME
MUSALLA MAH. 1065 SOK. NO:2/A
Çeşme Marina - Çiftlikköy Kavşağı / İZMİR
02327127101
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ELİF ECZANESİ - ÇİĞLİ
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
BALATÇIK MAH. 8788 SOK. NO:15/A
05427818707
05427818707
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ÖZEN ECZANESİ - ÇİĞLİ
ATAŞEHİR MAH. NAZIM HİKMET RAN BULVARI NO:65/A
02323763236
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ASLAN ECZANESİ - ÇİĞLİ
YENİ MAHALLE MH. 8764/5 SK. NO:22A
ÇİĞLİ BÖLGE EĞİTİM HASTANESİ ACİL KAPISI KARŞISI
02323290494
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BADEMLİ ECZANESİ - DİKİLİ
ISMETPASA MAH. 13.SOKAK NO:43
02326719396
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AYŞIN ECZANESİ - ESKİ FOÇA
ATATÜRK MAH. 99 SK. NO:28/75
YENİ DEVLET HASTANESİ KARŞISI
02328127071
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HABBAL ECZANESİ - ESKİİZMİR-CENNETÇEŞME
* (24:00'DEN SONRA- BOZYAKA)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
DEVRİM MAH. 3817 SOK. NO:10(A-B)
UMUT SAĞLIK OCAĞI KARŞISI
02322721704
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ECE EREN ECZANESİ - EŞREFPAŞA
KOCATEPE MAH. EŞREFPAŞA CAD. NO:387
02322610620
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KERVAN ECZANESİ - EVKA 1
* (24:00'DEN SONRA- BUCA 1)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ÇAMLIK MAH. 850 SOK. NO:29/B
02324876626
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DOLUNAY ECZANESİ - GAZİEMİR
SEVGİ MAH. 656 SOK. NO:45/1
NEVVAR SALİH DEVLET HAST. ACİL OTOPARK ÇIKIŞI KARŞISI
02322747500
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MİRAC ECZANESİ - GEDİZ
* (01:00'DEN SONRA- ŞİRİNYER )
FIRAT MAH. 287/9 SOK. NO:17/A
FIRAT ASM YANI BİLAL-İ HABEŞİ CAMİİ BÖLGESİ
02322768636
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FERAHLI ECZANESİ - GÜLTEPE
* (24:00'DEN SONRA- YENİŞEHİR)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
3480 SK. 128/1-A FERAHLI LEVENT SON DURAK
02324332764
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KOÇ ECZANESİ - GÜMÜŞPALA
* (24:00'DEN SONRA - KARŞIYAKA 4 )
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ORG.NAFIZ GÜRMAN MAH.7020 SOK.NO:133/A
2323655494
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GÜZELBAHÇE SAGLIK ECZANESİ - GÜZELBAHÇE
YALI MAH. MITHATPASA CAD.NO:126/B GÜZELBAHÇE/IZMIR
02322341713
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ÇAVDAR ECZANESİ - HATAY
İNÖNÜ CD. NO:453/A
HAKİMEVLERİ DURAĞI EFES KULAK BURUN BOĞAZ TIP MERKEZİ KARŞISI
02322450060
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AİLE ECZANESİ - İNCİRALTI
KORUTÜRK MAH. MİTHATPAŞA CAD. NO:285/1A
02322590208
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SEVGİ ECZANESİ - KARABAĞLAR
4592 SOK. NO:20/A SEVGİ MAHALLESİ KARABAĞLAR
02322266622
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YENI KARABURUN ECZANESİ - KARABURUN
* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR
MERKEZ MAH.NO:1 KARABURUN
02327312403
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AKSOY ECZANESİ - KARŞIYAKA 1
AKSOY MAH. FAZIL BEY CAD. NO:87
02323810260
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BEYAZ ECZANESİ - KARŞIYAKA 2
BAHÇELİEVLER MAH. GÜN SAZAK BULVARI NO:30/C
02323661862
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AKSEN ECZANESİ - KARŞIYAKA 3
1735 SOK.NO:192/A BOSTANLI
2 NOLU SO KARŞISI
02323360119
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NERGİZ ECZANESİ - KARŞIYAKA 4
NERGIZ MAH. 1775/2 SOKAK NO:24/A
02323642007
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ECZANECAN ECZANESİ - KEMALPAŞA
8 EYLÜL MAH. 134 SOK. NO:11/A
2328788912
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SAVRAN ECZANESİ - KINIK
TÜRKCEDIT MAH. ATAÜRK CAD. NO:142/E KINIK/IZMIR
02326871097
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ÇATALOĞLU ECZANESİ - KİRAZ
CUMHURİYET MAH. SABİT ARLI CAD. NO:12
Cataloglu eczanesi
02325723278
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KIRLANGIÇ ECZANESİ - MENDERES
CÜNEYTBEY MAH. ARMUTLUK SOK. NO:16-18E
02325031382
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POYRAZ ECZANESİ - MENEMEN
UGUR MUMCU MH.1249 SK.NO.9/A
02328324505
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SAYDAM ECZANESİ - MENEMEN 2
* (24:00'DEN SONRA- MENEMEN)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
29 EKİM MAH. 4. CADDE NO:36/D
05308164553
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LOTUS ECZANESİ - MİTHATPAŞA
GÜZELYALI MAH. 56 SOK. NO:3/A
02322852858
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YARIMADA ILGIN ECZANESİ - MORDOĞAN
* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR
MORDOĞAN MAH. 194 SOK. NO:29/1
0536 721 87 87
02327378383
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YENI ERDEM ECZANESİ - NARLIDERE
NARLIDERE MAH. MITHATPASA CAD. 281/B
2322380724
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BALIKÇIOGLU ECZANESİ - ÖDEMİŞ
AKINCILAR MH.MUSTAFA BEY CAD.NO:26/B
2325450077
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SIMA ECZANESİ - PINARBAŞI
* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
GÜRPINAR MH. 56/2 SK. NO:48/A
02324795435
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AYBEK ECZANESİ - SARNIÇ
* (24:00'DEN SONRA- GAZİEMİR)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
MENDERES MAH. BÜYÜK MENDERES CAD. 86/A
02322811578
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HİSAR ECZANESİ - SEFERİHİSAR
TURABİYE MAH. BEYLER CAD. NO:8/A
DEVLET HASTANESİ YANI(05302500041)
05302500041
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METİN ERKAN ECZANESİ - SELÇUK
CUMHURİYETR MH. 5017 SK. NO:8/Z-1
02328920242
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GÖNENÇ ECZANESİ - ŞİRİNYER
313 SK. NO:73 SIRINYER
2324484484
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ÇEŞMECİ ECZANESİ - TİRE
ATATÜRK MH. İSTASYON CD. NO:86/1-B BLOK NO:4 TİRE
02325004015
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ÇAĞRIBEY ECZANESİ - TORBALI
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
YEDİ EYLÜL MAH. EKOTEN CAD. NO:9/1
02328531118
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PINAR ECZANESİ - TORBALI
TEPEKÖY MAH.SERDAR GENÇ CAD.NO:16
KAHRAMAN OTEL YANI
02328561337
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TOPKAYA ECZANESİ - İSKELE
* (22:00'DEN SONRA- URLA )
SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
MITHATPASA CAD. 118/B ISKELE
2327522673
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MEHMETÇİK ECZANESİ - ÇEŞMEALTI
* (22:00'DEN SONRA- URLA )
SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
DENİZLİ MAH. 113 SK NO: 3/B
Çeşmealtı Sağlık Ocağı Karşısı
02327554027
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URLA BASAR ECZANESİ - ZEYTİNALANI
* (22:00'DEN SONRA- URLA )
SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
M.FEVZI ÇAKMAK MAH. N. KEMAL BULV. NO:27/13
2327663516
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SANAT ECZANESİ - URLA
YENİ MAHALLE MAH. ZAFER CAD. NO:30/A
02327546164
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GÜLCE ECZANESİ - GÜMÜLDÜR - ÜRKMEZ
CUMHURIYET MH.NO.70/B ÜRKMEZ
02327421677
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SIĞACIK ATA ECZANESİ - SIĞACIK
* (23:00'DEN SONRA- SEFERİHİSAR )
SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
SIĞACIK MAH. AKKUM CAD. NO:9/E
02327433500
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YENI YESIM ECZANESİ - ÜÇYOL
KILIÇREİS MH. ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU CD NO:47
02322507985
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AKPINAR ECZANESİ - YENİ FOÇA
* (24:00 DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK MH.İZMİR CD. NO:77 FOÇA İZMİR
02328148200
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YAZAL ECZANESİ - YENİ ŞAKRAN
* (22:00 DEN SONRA ALİAĞA)
SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
SAYFIYE MAH. KAZIM DIRIK CAD.NO:58/AYENI SAKRAN-ALIAGA/IZMIR
05322000488
02326287143
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AZİZİYE ECZANESİ - YENİŞEHİR
GAZILER CAD. NO:222/A YENISEHIR
02324458010
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YASEMIN ECZANESİ - YEŞİLYURT
* (24:00'DEN SONRA- BASIN SİTESİ)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
MIZRAKLI CAD.NO:36/A YESILYURT KARABAGLAR-IZMIR
ESKİ 2 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI
2322315906
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