İzmir'de çıkan yangın korkuttu! Binlerce yıllık tarih yok oluyordu İzmir'de çıkan yangın korkuttu! Binlerce yıllık tarih yok oluyordu

 MELEK ECZANESİ - ALİAĞA

 KÜLTÜR MAH. ISTIKLAL CAD. NO:64/B ALIAGA/ IZMIR
 02326161058
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 BERRIN ECZANESİ - ALSANCAK

 1456 SOKAK NO:98/A ALSANCAK KONAK
 2324634086
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 İNCİ ECZANESİ - ALSANCAK-BASMANE

 KONAK MAH. FEVZİPAŞA BULVARI NO:6
 02324454386
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 YENI HOSGÖR ECZANESİ - ALTINDAĞ

 * (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ )

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 KEMALPASA CAD.NO:60/B ALTINDAG
 02324334569
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 BELGİN ÖZTÜRK ECZANESİ - ATATÜRK-OSMANGAZİ

 * (24:00'DEN SONRA- BORNOVA 3 )

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 İNÖNÜ MAH. TURGUT REİS CAD. NO:61/A
 02323393920
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 YEŞİLKENT ECZANESİ - AYRANCILAR

 AYRANCILAR MAH.80/2 SOK. NO:2
 EGEKENT 4 SİTESİ
 02328540097
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 DERELI ECZANESİ - BALÇOVA

 ONUR MAH.ATA CAD. NO:12/B
 02322596697
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 BAŞKENT ECZANESİ - BASIN SİTESİ

 BASINSİTESİ MAH. 177/5 SOK. NO:19/C
 HASTANE ACİL YOKUŞU
 02322446361
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 ÇAPUK ECZANESİ - BAYINDIR

 HASTANE CAD.NO.20 BAYINDIR
 02325813811
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 ESKISEHIR ECZANESİ - BAYRAKLI

 Tepekule Mah.2089 Sok.No:5/A
 GENÇ DÜĞÜN SALONU KARŞI SOKAĞI
 02323711784
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 ÖZCAN ECZANESİ - BERGAMA

 FATİH MH. 303 SK. NO:4
 02326331111
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 AKTEPE ECZANESİ - BEYDAĞ

 * (01:00'DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 CUMHURIYET MAH.ULUS MEYDANI NO:20/A BEYDAG
 05548989987-05324708919
 02325927649
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 YENİ BORNOVA ECZANESİ - BORNOVA 1

 ERZENE MAH. 1. SOKAK NO:4/A BORNOVA
 02323390309
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 BORNOVA MAVİ ECZANESİ - BORNOVA 2

 KAZIM DİRİK MAH. MUSTAFA KEMAL CAD. NO:37/A
 02323398280
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 SİNEM ÖZLEM ECZANESİ - BORNOVA 3

 KAZIMDİRİK MAH. MUSTAFA KEMAL CAD. NO:119/G
 02323739231
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 ERMAN ECZANESİ - BORNOVA 4

 * (24:00'DEN SONRA- BORNOVA-1)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 DOĞANLAR MAH. 1497 SOK. NO:58/A
 02324797007
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 HÜDAVERDI ECZANESİ - BOZYAKA

 BOZYAKA MH. ESKİİZMİR CD. NO:205/A
 02322566687
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 UMUT ECZANESİ - BUCA 1

 DUMLUPINAR MAH. ÖZMEN CAD. NO:56/A
 02324205357
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 ÇAMLIKULE ECZANESİ - BUCA 2

 ÇAMLIKULE MAH. 222/34 SOK. NO:4/A
 2324421285
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 NİLÜFER ECE ECZANESİ - ÇAMDİBİ

 BARBAROS MAH. BURAK REİS CAD. NO:106
 (Sıdıka Rodop Lisesi ve Çamdibi Gürmarın Karşısı)
 02324351122
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 DAĞDELEN ECZANESİ - ÇANDARLI

 ÇANDARLI MH.HÜRRİYET MEYD.NO:16
 02326733046
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 ÇEŞME ECZANESİ - ÇEŞME

 MUSALLA MAH. 1065 SOK. NO:2/A
 Çeşme Marina - Çiftlikköy Kavşağı / İZMİR
 02327127101
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 ELİF ECZANESİ - ÇİĞLİ

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 BALATÇIK MAH. 8788 SOK. NO:15/A
 05427818707
 05427818707
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 ÖZEN ECZANESİ - ÇİĞLİ

 ATAŞEHİR MAH. NAZIM HİKMET RAN BULVARI NO:65/A
 02323763236
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 ASLAN ECZANESİ - ÇİĞLİ

 YENİ MAHALLE MH. 8764/5 SK. NO:22A
 ÇİĞLİ BÖLGE EĞİTİM HASTANESİ ACİL KAPISI KARŞISI
 02323290494
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 BADEMLİ ECZANESİ - DİKİLİ

 ISMETPASA MAH. 13.SOKAK NO:43
 02326719396
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 AYŞIN ECZANESİ - ESKİ FOÇA

 ATATÜRK MAH. 99 SK. NO:28/75
 YENİ DEVLET HASTANESİ KARŞISI
 02328127071
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 HABBAL ECZANESİ - ESKİİZMİR-CENNETÇEŞME

 * (24:00'DEN SONRA- BOZYAKA)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 DEVRİM MAH. 3817 SOK. NO:10(A-B)
 UMUT SAĞLIK OCAĞI KARŞISI
 02322721704
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 ECE EREN ECZANESİ - EŞREFPAŞA

 KOCATEPE MAH. EŞREFPAŞA CAD. NO:387
 02322610620
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 KERVAN ECZANESİ - EVKA 1

 * (24:00'DEN SONRA- BUCA 1)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ÇAMLIK MAH. 850 SOK. NO:29/B
 02324876626
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 DOLUNAY ECZANESİ - GAZİEMİR

 SEVGİ MAH. 656 SOK. NO:45/1
 NEVVAR SALİH DEVLET HAST. ACİL OTOPARK ÇIKIŞI KARŞISI
 02322747500
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 MİRAC ECZANESİ - GEDİZ

 * (01:00'DEN SONRA- ŞİRİNYER )

 FIRAT MAH. 287/9 SOK. NO:17/A
 FIRAT ASM YANI BİLAL-İ HABEŞİ CAMİİ BÖLGESİ
 02322768636
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 FERAHLI ECZANESİ - GÜLTEPE

 * (24:00'DEN SONRA- YENİŞEHİR)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 3480 SK. 128/1-A FERAHLI LEVENT SON DURAK
 02324332764
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 KOÇ ECZANESİ - GÜMÜŞPALA

 * (24:00'DEN SONRA - KARŞIYAKA 4 )

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ORG.NAFIZ GÜRMAN MAH.7020 SOK.NO:133/A
 2323655494
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 GÜZELBAHÇE SAGLIK ECZANESİ - GÜZELBAHÇE

 YALI MAH. MITHATPASA CAD.NO:126/B GÜZELBAHÇE/IZMIR
 02322341713
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 ÇAVDAR ECZANESİ - HATAY

 İNÖNÜ CD. NO:453/A
 HAKİMEVLERİ DURAĞI EFES KULAK BURUN BOĞAZ TIP MERKEZİ KARŞISI
 02322450060
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 AİLE ECZANESİ - İNCİRALTI

 KORUTÜRK MAH. MİTHATPAŞA CAD. NO:285/1A
 02322590208
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 SEVGİ ECZANESİ - KARABAĞLAR

 4592 SOK. NO:20/A SEVGİ MAHALLESİ KARABAĞLAR
 02322266622
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 YENI KARABURUN ECZANESİ - KARABURUN

 * (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR

 MERKEZ MAH.NO:1 KARABURUN
 02327312403
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 AKSOY ECZANESİ - KARŞIYAKA 1

 AKSOY MAH. FAZIL BEY CAD. NO:87
 02323810260
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 BEYAZ ECZANESİ - KARŞIYAKA 2

 BAHÇELİEVLER MAH. GÜN SAZAK BULVARI NO:30/C
 02323661862
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 AKSEN ECZANESİ - KARŞIYAKA 3

 1735 SOK.NO:192/A BOSTANLI
 2 NOLU SO KARŞISI
 02323360119
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 NERGİZ ECZANESİ - KARŞIYAKA 4

 NERGIZ MAH. 1775/2 SOKAK NO:24/A
 02323642007
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 ECZANECAN ECZANESİ - KEMALPAŞA

 8 EYLÜL MAH. 134 SOK. NO:11/A
 2328788912
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 SAVRAN ECZANESİ - KINIK

 TÜRKCEDIT MAH. ATAÜRK CAD. NO:142/E KINIK/IZMIR
 02326871097
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 ÇATALOĞLU ECZANESİ - KİRAZ

 CUMHURİYET MAH. SABİT ARLI CAD. NO:12
 Cataloglu eczanesi
 02325723278
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 KIRLANGIÇ ECZANESİ - MENDERES

 CÜNEYTBEY MAH. ARMUTLUK SOK. NO:16-18E
 02325031382
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 POYRAZ ECZANESİ - MENEMEN

 UGUR MUMCU MH.1249 SK.NO.9/A
 02328324505
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 SAYDAM ECZANESİ - MENEMEN 2

 * (24:00'DEN SONRA- MENEMEN)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 29 EKİM MAH. 4. CADDE NO:36/D
 05308164553
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 LOTUS ECZANESİ - MİTHATPAŞA

 GÜZELYALI MAH. 56 SOK. NO:3/A
 02322852858
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 YARIMADA ILGIN ECZANESİ - MORDOĞAN

 * (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR

 MORDOĞAN MAH. 194 SOK. NO:29/1
 0536 721 87 87
 02327378383
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 YENI ERDEM ECZANESİ - NARLIDERE

 NARLIDERE MAH. MITHATPASA CAD. 281/B
 2322380724
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 BALIKÇIOGLU ECZANESİ - ÖDEMİŞ

 AKINCILAR MH.MUSTAFA BEY CAD.NO:26/B
 2325450077
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 SIMA ECZANESİ - PINARBAŞI

 * (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 GÜRPINAR MH. 56/2 SK. NO:48/A
 02324795435
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 AYBEK ECZANESİ - SARNIÇ

 * (24:00'DEN SONRA- GAZİEMİR)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 MENDERES MAH. BÜYÜK MENDERES CAD. 86/A
 02322811578
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 HİSAR ECZANESİ - SEFERİHİSAR

 TURABİYE MAH. BEYLER CAD. NO:8/A
 DEVLET HASTANESİ YANI(05302500041)
 05302500041
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 METİN ERKAN ECZANESİ - SELÇUK

 CUMHURİYETR MH. 5017 SK. NO:8/Z-1
 02328920242
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 GÖNENÇ ECZANESİ - ŞİRİNYER

 313 SK. NO:73 SIRINYER
 2324484484
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 ÇEŞMECİ ECZANESİ - TİRE

 ATATÜRK MH. İSTASYON CD. NO:86/1-B BLOK NO:4 TİRE
 02325004015
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 ÇAĞRIBEY ECZANESİ - TORBALI

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 YEDİ EYLÜL MAH. EKOTEN CAD. NO:9/1
 02328531118
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 PINAR ECZANESİ - TORBALI

 TEPEKÖY MAH.SERDAR GENÇ CAD.NO:16
 KAHRAMAN OTEL YANI
 02328561337
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 TOPKAYA ECZANESİ - İSKELE

 * (22:00'DEN SONRA- URLA )

 SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 MITHATPASA CAD. 118/B ISKELE
 2327522673
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 MEHMETÇİK ECZANESİ - ÇEŞMEALTI

 * (22:00'DEN SONRA- URLA )

 SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 DENİZLİ MAH. 113 SK NO: 3/B
 Çeşmealtı Sağlık Ocağı Karşısı
 02327554027
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 URLA BASAR ECZANESİ - ZEYTİNALANI

 * (22:00'DEN SONRA- URLA )

 SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 M.FEVZI ÇAKMAK MAH. N. KEMAL BULV. NO:27/13
 2327663516
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 SANAT ECZANESİ - URLA

 YENİ MAHALLE MAH. ZAFER CAD. NO:30/A
 02327546164
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 GÜLCE ECZANESİ - GÜMÜLDÜR - ÜRKMEZ

 CUMHURIYET MH.NO.70/B ÜRKMEZ
 02327421677
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 SIĞACIK ATA ECZANESİ - SIĞACIK

 * (23:00'DEN SONRA- SEFERİHİSAR )

 SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 SIĞACIK MAH. AKKUM CAD. NO:9/E
 02327433500
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 YENI YESIM ECZANESİ - ÜÇYOL

 KILIÇREİS MH. ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU CD NO:47
 02322507985
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 AKPINAR ECZANESİ - YENİ FOÇA

 * (24:00 DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 MUSTAFA KEMAL ATATÜRK MH.İZMİR CD. NO:77 FOÇA İZMİR
 02328148200
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 YAZAL ECZANESİ - YENİ ŞAKRAN

 * (22:00 DEN SONRA ALİAĞA)

 SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 SAYFIYE MAH. KAZIM DIRIK CAD.NO:58/AYENI SAKRAN-ALIAGA/IZMIR
 05322000488
 02326287143
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 AZİZİYE ECZANESİ - YENİŞEHİR

 GAZILER CAD. NO:222/A YENISEHIR
 02324458010
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 YASEMIN ECZANESİ - YEŞİLYURT

 * (24:00'DEN SONRA- BASIN SİTESİ)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 MIZRAKLI CAD.NO:36/A YESILYURT KARABAGLAR-IZMIR
 ESKİ 2 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI
 2322315906
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Kaynak: HABER MERKEZİ