İzmir’deki sağlık altyapısının acil yenileme gerektirdiği bir kez daha gün yüzüne çıktı. 2013 yılından bu yana depreme dayanıksız olduğu bildirilen 12 devlet hastanesinin durumuna dikkat çeken yetkililer, 2020 İzmir depreminden sonra sadece Buca Devlet Hastanesi'nin yenilendiğini, ancak mevcut hastanelerdeki sorunların devam ettiğini vurguladı. Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi'nin depreme dayanıklılığı konusundaki endişeler sürerken, bu hastanenin taşınması gerektiği ve sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması gerektiği ifade edildi.

Buca Devlet Hastanesi dökülüyor

Haber Ekspres Gazetesi'nden Burcu Yanar ve Selin Birlik'in özel haberine göre; Birlik Sağlık-Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, konuya ilişkin önemli bilgilere yer vererek, “İzmir’de şuan itibarıyla 12 adet devlet hastanesi depreme dayanıksız durumda. Bu devlet hstanelerinin depreme dayanıksızlığı 2013 yılından beri devam ediyor. 2020 yılındaki İzmir depreminden sonra hastaneler tekrar gündeme geldi. O tarihten bu yana yenilenmiş olan tek hastane Buca Devlet Hastanesidir. Ancak orası da keşke yenilenmeseydi çünkü orası bir hastane gibi değil. Her yerinden nem alıyor, elektrik, su, oksijen tesisatları dökülüyor ve bu günlerde oranın kesin kabulü söz konusu. Kesin kabulü yapan yetkililer tüm sorumlulukları göze almalıdır” açıklamasında bulundu.

Vatandaş mağdur edilmemeli

Doğruyol, yenileme çalışmaları yapılırken vatandaşın mağdur edilememsi gerektiğini de vurgulayarak, “2020 yılındaki depremden sonra depreme dayanıksız hastanelerimizin içinde en önde gelen hastane Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi’dir. Şehir hastanesinin yapılmasından sonra bu hastanenin tümden taşınacağı ifade edilmişti ama taşınmadı ve halen hizmet vermeye devam ediyor. Eğer gerçekten samimiyseniz ilk etapta bu hastaneyi yenilemeniz lazım. Bu hastane bir türlü yenilenmedi ve yenilenmemeye de devam ediyor. Elbette Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi ve Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi’de yenilensin ama maalesef son yıllarda bizim gördüğümüz ‘Hastaneleri yenileyeceğiz’ diye yola çıkıp çok uzun süreli zaman dilimlerinde hastanelerin yapılmadığı görülmekte. Bazen de bu değerli arsaların farklı kişilere veya kurumlara peşkeş çekildiğini görmekteyiz. İzmir’de bunun pek çok örneği var. Bu hastanelerin acilen vatandaşı mağdur etmeden yenilenmesi lazım. Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi oradaki vatandaşa hizmet ediyor” dedi.

Hastane binaları daha dayanıklı olmalı

Hastane çalışanlarının kelle koltukta çalıştığının da altı çizen Başkan Doğruyol, “Eğer insanları depreme dayanıksız olduğu raporlarla belirtilmiş olan hastanelerin içerisinde kelle koltukta görev yapmaya zorlarsanız bunun vebali size aittir. Bunlar çok zor şeyler değil. Hatay ilindeki depremle ilgili İl Sağlık Müdürü ve Başhekim yargılanacak bu yönde adımlar atıyoruz. Aynı şekilde Muğla ilinde Menteşe Devlet Hastanesi’nin depreme dayanıksızlığıyla ilgili girişimlerimiz oldu ve boşaltılmasını bekliyoruz. Önümüzdeki günlerde İzmir’deki 12 adet depreme dayanıksız hastanelerle ilgili de yazışmalarımız başlayacak ve sonuna kadar gideceğiz. Tüm bunlar devletin yükümlülüğünde yapılması gereken şeylerdir. Yarın öbür gün deprem olursa ve bu binalardaki hastalar ve çalışanlar yaralanırsa bunun sorumluluğunu kim alacak bunları sorgulamak lazım. Sağlık hizmeti veren binalar normal binalardan 5 kat daha dayanıklı olması gerekiyor” ifadelerine yer verdi.