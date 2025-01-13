İzmir'de 13 Ocak Pazartesi günü içerisinde hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İzmir'de 13 Ocak su kesintileri resmi sitesinde an an güncelliyor. Gün içerisinde değişiklik gösterebilen bu listede an itibarı ile 5 ilçenin su kesintisi paylaşılmakta.

İzmir'de su kesintisi planı, su hattı yenileme ve altyapı çalışmaları nedeniyle zorunlu olarak yapılacak. İZSU, kesintiden etkilenecek olan ilçelerin listesini yayınladı.

Bakım Bilgileri

Bölge Açıklama Buca İlçesi Su Kesintisi Detaylı bilgi için tıklayınız.

Arıza Bilgileri

İLÇE MAHALLELER KESİNTİ SÜRESİ ALİAĞA FATİH 11.01.2025 saat 08:30 ile 13:30 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır. BORNOVA KAZIMDİRİK 13.01.2025 saat 09:35 ile 10:35 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. DİKİLİ BADEMLİ 09.01.2025 saat 10:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. MENEMEN DOĞA 10.01.2025 saat 19:30 ile 22:50 arasında yaklaşık 3 saat 20 dakika su kesintisi olacaktır. ÖDEMİŞ HACIHASAN, YILANLI, KEMER, OVACIK, TEKKE, KEMENLER, MESCİTLİ, PİRİNÇÇİ 13.01.2025 saat 09:00 ile 17:30 arasında yaklaşık 8 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

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Vatandaşlar dikkatli olmalı

Su kesintisi nedeniyle bu ilçelerde yaşayan vatandaşların gerekli tedbirleri alması önem taşıyor. İZSU, özellikle su kesintisinden önce su depolama ve kesinti sırasında suyun tasarruflu kullanılması konusunda uyarıda bulundu. Ayrıca, kesinti sırasında su ihtiyacını karşılamak için çeşitli noktalarda su tankerlerinin hazır bulundurulacağı bildirildi.