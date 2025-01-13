İzmir’de 13 Ocak Pazartesi günü boyunca yağışlı hava etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere göre, gün içerisinde sıcaklıklar 13 ile 17°C arasında değişecek. Yüksek nem oranı ve rüzgarın etkisiyle hissedilen sıcaklık da aynı seviyelerde olacak.

Sabah saatlerinden itibaren başlayan yağışların gün boyunca aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Saatlik hava tahminlerine göre, günün en yüksek sıcaklığı 17°C ile öğle saatlerinde (12.00-15.00) kaydedilecek. Akşam ve gece saatlerinde sıcaklık 13°C’ye düşerken, nem oranı %95’e kadar çıkacak.

Rüzgar ve Nem Durumu:

Rüzgar, gün boyunca farklı yönlerden eserek ortalama 5-15 km/s hızında olacak.

Maksimum rüzgar hızı ise 27 km/s’ye kadar çıkabilir.

Nem oranı %80 ile %95 arasında değişecek, özellikle akşam saatlerinde yoğunlaşacak.

İzmir 5 günlük hava tahmini

Vatandaşların yağışlı hava koşullarına karşı tedbirli olmaları ve özellikle trafikte dikkatli davranmaları önemle tavsiye ediliyor. Meteoroloji, güncel tahminlere göre hava durumunun hafta boyunca değişebileceğini belirtti.