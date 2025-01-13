İzmir'de bugün(13 Ocak Pazartesi) nöbetçi olan eczaneler aşağıda sıralandı. Hangi eczaneler 13 Ocak'ta nöbetçi olacak? İzmir merkez ve diğer ilçelerinde hangi eczaneler nerede, nasıl ulaşabilirsiniz? İzmir'de 13 Ocak Pazartesi günü nöbetçi olan eczaneler sırasıyla:

ÇIGDEM ECZANESİ - ALİAĞA

 KAZIM DIRIK MAH. CUMHURIYET CAD. NO:3/B
 2326164243
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 NILGÜN ECZANESİ - ALSANCAK

 1472 SOKAK NO:42/A ALSANCAK KONAK
 2324644880
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 PETEK ECZANESİ - ALSANCAK-BASMANE

 KAHRAMANLAR MAHALLESİ 1397 SOKAK NO:4/A KAHRAMANLAR KONAK İZMİR
 02323697712
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 YENİ TUNCAY ECZANESİ - ALTINDAĞ

 * (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ )

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 KAMIL TUNCA BULV. NO:119/A ALTINDAĞ
 KARTAL DURAĞI
 02324356177
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 SARDUNYA ECZANESİ - ATATÜRK-OSMANGAZİ

 * (24:00'DEN SONRA- BORNOVA 3 )

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 OSMANGAZİ MAH. 579 SOK. NO:54/C
 02329990224
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 AYRANCILAR ECZANESİ - AYRANCILAR

 FEVZİ ÇAKMAK MAH. BARIŞ MANÇO CAD. NO:12/B AYRANCILAR
 0538 020 85 47
 02328547112
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 FEYZA ECZANESİ - BALÇOVA

 SAKARYA CD. NO:11/B
 BALÇOVA PEHLİVANOĞLU YANI
 02322791601
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 YELDA ECZANESİ - BASIN SİTESİ

 VATAN MAH POLAT CAD NO:89/B KARABAĞLAR
 02322327223
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 UMUT ECZANESİ - BAYINDIR

 MITHATPASA MAH.PARK GEu00c7IDI CAD.NO:16/C BAYINDIR
 02325813782
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 BIRANCI ECZANESİ - BAYRAKLI

 BAYRAKLI MH. 1898 SK. NO:1/A
 CENTRAL HOSPİTAL KARŞISI
 02323462379
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 ŞEKER ECZANESİ - BERGAMA

 ZAFER MAH. 623 SOK. NO:3/D
 02326314565
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 GÖNEN ECZANESİ - BEYDAĞ

 * (01:00'DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 ATATÜRK MAH. NAZILLI CAD. NO:18
 02325926868
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 MELEK ECZANESİ - BORNOVA 1

 KAZIMKARABEKIR CAD. NO:39
 ATA DURAĞI GÜRMAR KARŞISI
 2323882383
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 BORNOVA MAVİ ECZANESİ - BORNOVA 2

 KAZIM DİRİK MAH. MUSTAFA KEMAL CAD. NO:37/A
 02323398280
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 ECZANE NATUREL ECZANESİ - BORNOVA 3

 KAZIM DIRIK MAH. MUSTAFA KEMAL CAD.121/1-D BORNOVA
 2323436061
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 ELIGÜR ECZANESİ - BORNOVA 4

 * (24:00'DEN SONRA- BORNOVA-1)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 NALDÖKEN MAH. ATATÜRK CAD. NO:38
 2324784508
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 SAGOL ECZANESİ - BOZYAKA

 BOZYAKA MH. COŞKUNKALE SK. NO:20/A
 02322274155
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 ÖNCÜ ECZANESİ - BUCA 1

 VALİ RAHMİ BEY MAH. 317 SOK. NO:136-138/A
 02324484878
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 ARDIÇ ECZANESİ - BUCA 2

 ÇAMLIKULE MAH. 200/17 SOK. NO:10/B
 ÇİFTBAĞCI MARKET VE BİLSEV KOLEJİ ARASINDA
 02326082143
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 YESILOVA HAYAT ECZANESİ - ÇAMDİBİ

 ABDI IPEKÇI CAD. NO:110/A YESILOVA
 02324350071
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 ORAN ECZANESİ - ÇANDARLI

 ISLAM MAH. HÜRRIYET MEYDANI NO:22/2 ÇANDARLI-IZMIR
 2326731088
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 ÖZKAN ECZANESİ - ÇEŞME

 SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ÇEŞME İLÇESİ MUSALLA MAHALLESİ 2122 SOK 88/B
 ÇEŞME MERKEZ OTOGAR KARŞISI
 02327120071
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 ISMET SARI ECZANESİ - ÇEŞME

 TOKOGLU MAH.MEKTEP CAD.NO:30 ALAÇATI/ÇESME
 2327168281
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 SU ECZANESİ - ÇİĞLİ

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 EVKA-5 MAH. 8930 SOK NO 5/A(MİGROS YANI)
 YEŞİLİZMİR TİC MERKEZİ
 02323841515
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 ASMALI ECZANESİ - ÇİĞLİ

 ATAŞEHİR MH. 8019/11 SK.NAZIM HİKMET RAN BULV. A BLOK NO:12B
 EKOL HASTANESİ KARŞISI
 02323766999
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 YENİKENT ECZANESİ - ÇİĞLİ

 8819 SOKAK NO:55/B EGEKENT
 EGEKENT SAĞLIK OCAĞI KARŞISI
 02323763643
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 ÇAVDAR ECZANESİ - DİKİLİ

 SALİM BEY MH. ATATÜRK CD. NO:14/E
 02326714114
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 AYŞIN ECZANESİ - ESKİ FOÇA

 ATATÜRK MAH. 99 SK. NO:28/75
 YENİ DEVLET HASTANESİ KARŞISI
 02328127071
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 TAYFUN ECZANESİ - ESKİİZMİR-CENNETÇEŞME

 * (24:00'DEN SONRA- BOZYAKA)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 YURDOĞLU MAH. 3959 SOK. NO:13/A
 3959 Sk. İzmir Anadolu Lisesi yolu BİM karşısı
 02322034892
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 NAZILLI ECZANESİ - EŞREFPAŞA

 ESREFPASA CAD.NO.364/A
 02322503284
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 SEÇIL ESER ECZANESİ - EVKA 1

 * (24:00'DEN SONRA- BUCA 1)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 YAVUZ SULTAN SELIM CAD.ADATEPE MAH. NO: 218/A
 2324426835
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 CAN ECZANESİ - GAZİEMİR

 ATIF BEY MH.6 SK. NO:10/C GAZİEMİR
 ÇARŞAMBA PAZARI KARŞISI
 02322202202
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 BUCA ADA ECZANESİ - GEDİZ

 * (01:00'DEN SONRA- ŞİRİNYER )

 YEŞİLBAĞLAR MH. 637/19 SK. NO:71/A
 02322768676
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 CAN ATA ECZANESİ - GÜLTEPE

 * (24:00'DEN SONRA- YENİŞEHİR)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 MİLLET MAH. HIZIRREİS CAD. NO:66/A
 MERSİN PINAR SAĞLIK OCAĞI KARŞISI
 02324562577
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 DERİN ECZANESİ - ÖZDERE

 ÇUKURALTI MH. MUSTAFA KEMAL PAŞA BULVARI NO:98/B
 02327974318
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 NAZLIDENIZ ECZANESİ - GÜMÜŞPALA

 * (24:00'DEN SONRA - KARŞIYAKA 4 )

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 1847/26 SOK. NO:5/E
 GERBAY SO KARŞISI
 02323631412
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 HOŞCAN ECZANESİ - GÜZELBAHÇE

 MUSTAFA KEMAL PAŞA MAH. 2730 SOK. NO:23/A
 05330741002
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 ÇAVDAR ECZANESİ - HATAY

 İNÖNÜ CD. NO:453/A
 HAKİMEVLERİ DURAĞI EFES KULAK BURUN BOĞAZ TIP MERKEZİ KARŞISI
 02322450060
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 YENI UMUT ECZANESİ - İNCİRALTI

 MITHATPASA CAD. NO:271/K BALÇOVA
 2322598888
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 AYÇA ECZANESİ - KARABAĞLAR

 YUNUSEMRE MAH. ŞEHİT PİLOT VOLKAN KOÇYİĞİT BULVARI NO: 21 /A KARABAĞLAR İZMİR
 ÖZEL AVRUPA CERRAHİ TIP MERKEZİ KARŞISI
 02322534253
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 YENI KARABURUN ECZANESİ - KARABURUN

 * (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR

 MERKEZ MAH.NO:1 KARABURUN
 02327312403
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 ALAYBEY ECZANESİ - KARŞIYAKA 1

 TUNA MAHALLESİ ŞEHİT ÜSTEĞMEN AHMET KONUKSEVER SOKAK NO:39/A
 6 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI
 02323810729
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 ELİT ECZANESİ - KARŞIYAKA 2

 BAHRİYE ÜÇOK MAH. 1836 SOK NO:29/A(KARŞIYAKA BELEDİYE YANI)
 02329998491
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 DENİZ BOSTANLI ECZANESİ - KARŞIYAKA 3

 BOSTANLI MAH. 1820/1 SOK. NO:2/A
 02324162735
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 PERA ECZANESİ - KARŞIYAKA 4

 ŞEMİKLER MAH. ORDU BULVARI NO:171/G
 02329999309
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 GÖKDENIZ ECZANESİ - KEMALPAŞA

 ATATÜRK MAH.İZMİR CAD. NO:51 KEMALPASA-IZMIR
 8 EYLÜL İLKÖĞRETİM OKULU KARŞISI
 02328784454
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 YAZGAN ECZANESİ - KINIK

 FATIH MAH. M.AKIF ERSOY CAD. NO:29/A KINIK-IZMIR
 02326880607
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 ÇATALOĞLU ECZANESİ - KİRAZ

 CUMHURİYET MAH. SABİT ARLI CAD. NO:12
 Cataloglu eczanesi
 02325723278
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 ÖZGE ECZANESİ - MENDERES

 CÜNEYTBEY MAH. 683 SOK. NO:3AA
 02325028584
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 UTKU ECZANESİ - MENEMEN

 UĞUR MUMCU MAH. 1249 SK. NO:14/3
 MENEMEN DEVLET HAST. ANA KAPISI ARKASI
 02328321905
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 AKMAN ECZANESİ - MENEMEN 2

 * (24:00'DEN SONRA- MENEMEN)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ULUS MAH. 7503 SOK. NO:11/A
 05441708918
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 ECZANE NİLGE ECZANESİ - MİTHATPAŞA

 BARBAROS MH. MİTHATPAŞA CD. 333 SK. NO:2 KARATAŞ
 ÖZEL KARATAŞ HASTANESİ GİRİŞİ
 02324846272
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 BARAN ECZANESİ - MORDOĞAN

 * (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR

 FATIH CD.NO.2/B MORDOGAN
 5394265839
 05543476742
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 KOCABIYIK ECZANESİ - NARLIDERE

 ILICA MAH.DALYA SOK.NO.21/A
 2322384536
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 PINAR ECZANESİ - ÖDEMİŞ

 SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ATATÜRK MAH. NAMIK KEMAL CAD. NO:2/1-B
 50.yıl ortaokulunun aşağı sırasında solda
 02325451272
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 GÖNÜL ECZANESİ - ÖDEMİŞ

 CUMHURİYET MH ATATÜRK CAD. NO:26/1
 02325446685
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 KARADENİZ ECZANESİ - PINARBAŞI

 * (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 GÜRPINAR MAH. 7058 SOK. NO:14A PINARBAŞI
 02324786606
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 SARNIÇ ECZANESİ - SARNIÇ

 * (24:00'DEN SONRA- GAZİEMİR)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 MENDERES CD.80/B
 02322812343
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 AKICI ECZANESİ - SEFERİHİSAR

 ÇOLAK İBRAHİM BEY MAH. 91 SOK. NO:19/H
 (SEFERİHİSAR OTO SANAYİ KARŞISI, LUWİ ÇARŞI )
 02322024468
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 SELÇUK ECZANESİ - SELÇUK

 ATATÜRK MAH.CENGIZ TOPEL CD.12-A
 2328926576
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 SIRINYER ECZANESİ - ŞİRİNYER

 EFELER MAH. 325 SOK. NO:49/A
 SEVGİYOLU ARKASI
 02324875765
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 KIVRAK ECZANESİ - TİRE

 ATATÜRK MH. İSTASYON CD. NO:86/1E
 02325115909
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 CEMRECAN ECZANESİ - TORBALI

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ERTUĞRUL MAH. KAZIM DİRİK CD. NO:62/A
 CAN KIRTASİYE YANI
 02328556160
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 CUMHURİYET ECZANESİ - TORBALI

 CUMHURİYET MAH. 2026 SOK. NO:7/4A(HALK YAPI HACI NURŞEN HÜSNÜ AY CAMİ KARŞISI)
 02328561997
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 ZEYTİNALANI ECZANESİ - ZEYTİNALANI

 * (22:00'DEN SONRA- URLA )

 SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ISMET INÖNÜ CAD.NO:4/2 ZEYTINALANI MAH.
 02327664043
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 DOGA ECZANESİ - URLA

 HACI İSA MH. BÜLENT BARATALI BLV. NO:48/E
 02327545499
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 SIĞACIK ECZANESİ - SIĞACIK

 * (21:00'DEN SONRA- SEFERİHİSAR )

 SAAT 21:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 SIĞACIK MAH. AKKUM CAD. NO:9/C
 02327432233
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 ÇESMEALTI ECZANESİ - ÇEŞMEALTI-İSKELE

 * (23:00'DEN SONRA- URLA )

 SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 OKUL CAD.NO:46 ÇESMEALTI
 02327551738
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 ECZANE BADE ECZANESİ - ÜÇYOL

 KILIÇ REİS MH. ŞEHİT KEMAL KESER SK. NO:52/C
 BETONYOL GİRİŞİ SAĞDAN 3.SOKAK (ASLAN MANAV SOKAĞI)
 02322615557
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 YAGMUR ECZANESİ - YENİ FOÇA

 * (24:00 DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ATATÜRK MAH. IZMIR CAD. NO:87/D
 2328148615
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 YENİ ŞAKRAN ECZANESİ - YENİ ŞAKRAN

 * (22:00 DEN SONRA ALİAĞA)

 SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 SAYFIYE MAH. N.KEMAL CAD. NO:79/B
 5323340779
 02326288828
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 YASEMİN ECZANESİ - YENİŞEHİR

 GÜNEY MAH. GAZILER CAD. NO:402/B
 02324333013
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 UMUT ECZANESİ - YEŞİLYURT

 * (24:00'DEN SONRA- BASIN SİTESİ)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 DOĞANAY MAH. ULUÖNDER CAD. NO:83/A
 02322567074
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Kaynak: HABER MERKEZİ