İzmir'de bugün(13 Ocak Pazartesi) nöbetçi olan eczaneler aşağıda sıralandı. Hangi eczaneler 13 Ocak'ta nöbetçi olacak? İzmir merkez ve diğer ilçelerinde hangi eczaneler nerede, nasıl ulaşabilirsiniz? İzmir'de 13 Ocak Pazartesi günü nöbetçi olan eczaneler sırasıyla:

ÇIGDEM ECZANESİ - ALİAĞA

KAZIM DIRIK MAH. CUMHURIYET CAD. NO:3/B

2326164243

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NILGÜN ECZANESİ - ALSANCAK

1472 SOKAK NO:42/A ALSANCAK KONAK

2324644880

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PETEK ECZANESİ - ALSANCAK-BASMANE

KAHRAMANLAR MAHALLESİ 1397 SOKAK NO:4/A KAHRAMANLAR KONAK İZMİR

02323697712

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YENİ TUNCAY ECZANESİ - ALTINDAĞ

* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ )

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

KAMIL TUNCA BULV. NO:119/A ALTINDAĞ

KARTAL DURAĞI

02324356177

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SARDUNYA ECZANESİ - ATATÜRK-OSMANGAZİ

* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA 3 )

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

OSMANGAZİ MAH. 579 SOK. NO:54/C

02329990224

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AYRANCILAR ECZANESİ - AYRANCILAR

FEVZİ ÇAKMAK MAH. BARIŞ MANÇO CAD. NO:12/B AYRANCILAR

0538 020 85 47

02328547112

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FEYZA ECZANESİ - BALÇOVA

SAKARYA CD. NO:11/B

BALÇOVA PEHLİVANOĞLU YANI

02322791601

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YELDA ECZANESİ - BASIN SİTESİ

VATAN MAH POLAT CAD NO:89/B KARABAĞLAR

02322327223

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UMUT ECZANESİ - BAYINDIR

MITHATPASA MAH.PARK GEu00c7IDI CAD.NO:16/C BAYINDIR

02325813782

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BIRANCI ECZANESİ - BAYRAKLI

BAYRAKLI MH. 1898 SK. NO:1/A

CENTRAL HOSPİTAL KARŞISI

02323462379

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ŞEKER ECZANESİ - BERGAMA

ZAFER MAH. 623 SOK. NO:3/D

02326314565

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GÖNEN ECZANESİ - BEYDAĞ

* (01:00'DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

ATATÜRK MAH. NAZILLI CAD. NO:18

02325926868

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MELEK ECZANESİ - BORNOVA 1

KAZIMKARABEKIR CAD. NO:39

ATA DURAĞI GÜRMAR KARŞISI

2323882383

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BORNOVA MAVİ ECZANESİ - BORNOVA 2

KAZIM DİRİK MAH. MUSTAFA KEMAL CAD. NO:37/A

02323398280

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ECZANE NATUREL ECZANESİ - BORNOVA 3

KAZIM DIRIK MAH. MUSTAFA KEMAL CAD.121/1-D BORNOVA

2323436061

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ELIGÜR ECZANESİ - BORNOVA 4

* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA-1)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

NALDÖKEN MAH. ATATÜRK CAD. NO:38

2324784508

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SAGOL ECZANESİ - BOZYAKA

BOZYAKA MH. COŞKUNKALE SK. NO:20/A

02322274155

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ÖNCÜ ECZANESİ - BUCA 1

VALİ RAHMİ BEY MAH. 317 SOK. NO:136-138/A

02324484878

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ARDIÇ ECZANESİ - BUCA 2

ÇAMLIKULE MAH. 200/17 SOK. NO:10/B

ÇİFTBAĞCI MARKET VE BİLSEV KOLEJİ ARASINDA

02326082143

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YESILOVA HAYAT ECZANESİ - ÇAMDİBİ

ABDI IPEKÇI CAD. NO:110/A YESILOVA

02324350071

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ORAN ECZANESİ - ÇANDARLI

ISLAM MAH. HÜRRIYET MEYDANI NO:22/2 ÇANDARLI-IZMIR

2326731088

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ÖZKAN ECZANESİ - ÇEŞME

SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

ÇEŞME İLÇESİ MUSALLA MAHALLESİ 2122 SOK 88/B

ÇEŞME MERKEZ OTOGAR KARŞISI

02327120071

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ISMET SARI ECZANESİ - ÇEŞME

TOKOGLU MAH.MEKTEP CAD.NO:30 ALAÇATI/ÇESME

2327168281

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SU ECZANESİ - ÇİĞLİ

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

EVKA-5 MAH. 8930 SOK NO 5/A(MİGROS YANI)

YEŞİLİZMİR TİC MERKEZİ

02323841515

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ASMALI ECZANESİ - ÇİĞLİ

ATAŞEHİR MH. 8019/11 SK.NAZIM HİKMET RAN BULV. A BLOK NO:12B

EKOL HASTANESİ KARŞISI

02323766999

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YENİKENT ECZANESİ - ÇİĞLİ

8819 SOKAK NO:55/B EGEKENT

EGEKENT SAĞLIK OCAĞI KARŞISI

02323763643

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ÇAVDAR ECZANESİ - DİKİLİ

SALİM BEY MH. ATATÜRK CD. NO:14/E

02326714114

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AYŞIN ECZANESİ - ESKİ FOÇA

ATATÜRK MAH. 99 SK. NO:28/75

YENİ DEVLET HASTANESİ KARŞISI

02328127071

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TAYFUN ECZANESİ - ESKİİZMİR-CENNETÇEŞME

* (24:00'DEN SONRA- BOZYAKA)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

YURDOĞLU MAH. 3959 SOK. NO:13/A

3959 Sk. İzmir Anadolu Lisesi yolu BİM karşısı

02322034892

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NAZILLI ECZANESİ - EŞREFPAŞA

ESREFPASA CAD.NO.364/A

02322503284

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SEÇIL ESER ECZANESİ - EVKA 1

* (24:00'DEN SONRA- BUCA 1)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

YAVUZ SULTAN SELIM CAD.ADATEPE MAH. NO: 218/A

2324426835

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CAN ECZANESİ - GAZİEMİR

ATIF BEY MH.6 SK. NO:10/C GAZİEMİR

ÇARŞAMBA PAZARI KARŞISI

02322202202

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BUCA ADA ECZANESİ - GEDİZ

* (01:00'DEN SONRA- ŞİRİNYER )

YEŞİLBAĞLAR MH. 637/19 SK. NO:71/A

02322768676

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CAN ATA ECZANESİ - GÜLTEPE

* (24:00'DEN SONRA- YENİŞEHİR)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

MİLLET MAH. HIZIRREİS CAD. NO:66/A

MERSİN PINAR SAĞLIK OCAĞI KARŞISI

02324562577

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DERİN ECZANESİ - ÖZDERE

ÇUKURALTI MH. MUSTAFA KEMAL PAŞA BULVARI NO:98/B

02327974318

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NAZLIDENIZ ECZANESİ - GÜMÜŞPALA

* (24:00'DEN SONRA - KARŞIYAKA 4 )

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

1847/26 SOK. NO:5/E

GERBAY SO KARŞISI

02323631412

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HOŞCAN ECZANESİ - GÜZELBAHÇE

MUSTAFA KEMAL PAŞA MAH. 2730 SOK. NO:23/A

05330741002

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ÇAVDAR ECZANESİ - HATAY

İNÖNÜ CD. NO:453/A

HAKİMEVLERİ DURAĞI EFES KULAK BURUN BOĞAZ TIP MERKEZİ KARŞISI

02322450060

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YENI UMUT ECZANESİ - İNCİRALTI

MITHATPASA CAD. NO:271/K BALÇOVA

2322598888

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AYÇA ECZANESİ - KARABAĞLAR

YUNUSEMRE MAH. ŞEHİT PİLOT VOLKAN KOÇYİĞİT BULVARI NO: 21 /A KARABAĞLAR İZMİR

ÖZEL AVRUPA CERRAHİ TIP MERKEZİ KARŞISI

02322534253

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YENI KARABURUN ECZANESİ - KARABURUN

* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR

MERKEZ MAH.NO:1 KARABURUN

02327312403

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ALAYBEY ECZANESİ - KARŞIYAKA 1

TUNA MAHALLESİ ŞEHİT ÜSTEĞMEN AHMET KONUKSEVER SOKAK NO:39/A

6 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI

02323810729

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ELİT ECZANESİ - KARŞIYAKA 2

BAHRİYE ÜÇOK MAH. 1836 SOK NO:29/A(KARŞIYAKA BELEDİYE YANI)

02329998491

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DENİZ BOSTANLI ECZANESİ - KARŞIYAKA 3

BOSTANLI MAH. 1820/1 SOK. NO:2/A

02324162735

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PERA ECZANESİ - KARŞIYAKA 4

ŞEMİKLER MAH. ORDU BULVARI NO:171/G

02329999309

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GÖKDENIZ ECZANESİ - KEMALPAŞA

ATATÜRK MAH.İZMİR CAD. NO:51 KEMALPASA-IZMIR

8 EYLÜL İLKÖĞRETİM OKULU KARŞISI

02328784454

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YAZGAN ECZANESİ - KINIK

FATIH MAH. M.AKIF ERSOY CAD. NO:29/A KINIK-IZMIR

02326880607

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ÇATALOĞLU ECZANESİ - KİRAZ

CUMHURİYET MAH. SABİT ARLI CAD. NO:12

Cataloglu eczanesi

02325723278

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ÖZGE ECZANESİ - MENDERES

CÜNEYTBEY MAH. 683 SOK. NO:3AA

02325028584

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UTKU ECZANESİ - MENEMEN

UĞUR MUMCU MAH. 1249 SK. NO:14/3

MENEMEN DEVLET HAST. ANA KAPISI ARKASI

02328321905

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AKMAN ECZANESİ - MENEMEN 2

* (24:00'DEN SONRA- MENEMEN)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

ULUS MAH. 7503 SOK. NO:11/A

05441708918

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ECZANE NİLGE ECZANESİ - MİTHATPAŞA

BARBAROS MH. MİTHATPAŞA CD. 333 SK. NO:2 KARATAŞ

ÖZEL KARATAŞ HASTANESİ GİRİŞİ

02324846272

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BARAN ECZANESİ - MORDOĞAN

* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR

FATIH CD.NO.2/B MORDOGAN

5394265839

05543476742

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KOCABIYIK ECZANESİ - NARLIDERE

ILICA MAH.DALYA SOK.NO.21/A

2322384536

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PINAR ECZANESİ - ÖDEMİŞ

SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

ATATÜRK MAH. NAMIK KEMAL CAD. NO:2/1-B

50.yıl ortaokulunun aşağı sırasında solda

02325451272

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GÖNÜL ECZANESİ - ÖDEMİŞ

CUMHURİYET MH ATATÜRK CAD. NO:26/1

02325446685

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KARADENİZ ECZANESİ - PINARBAŞI

* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

GÜRPINAR MAH. 7058 SOK. NO:14A PINARBAŞI

02324786606

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SARNIÇ ECZANESİ - SARNIÇ

* (24:00'DEN SONRA- GAZİEMİR)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

MENDERES CD.80/B

02322812343

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AKICI ECZANESİ - SEFERİHİSAR

ÇOLAK İBRAHİM BEY MAH. 91 SOK. NO:19/H

(SEFERİHİSAR OTO SANAYİ KARŞISI, LUWİ ÇARŞI )

02322024468

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SELÇUK ECZANESİ - SELÇUK

ATATÜRK MAH.CENGIZ TOPEL CD.12-A

2328926576

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SIRINYER ECZANESİ - ŞİRİNYER

EFELER MAH. 325 SOK. NO:49/A

SEVGİYOLU ARKASI

02324875765

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KIVRAK ECZANESİ - TİRE

ATATÜRK MH. İSTASYON CD. NO:86/1E

02325115909

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CEMRECAN ECZANESİ - TORBALI

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

ERTUĞRUL MAH. KAZIM DİRİK CD. NO:62/A

CAN KIRTASİYE YANI

02328556160

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CUMHURİYET ECZANESİ - TORBALI

CUMHURİYET MAH. 2026 SOK. NO:7/4A(HALK YAPI HACI NURŞEN HÜSNÜ AY CAMİ KARŞISI)

02328561997

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ZEYTİNALANI ECZANESİ - ZEYTİNALANI

* (22:00'DEN SONRA- URLA )

SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

ISMET INÖNÜ CAD.NO:4/2 ZEYTINALANI MAH.

02327664043

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DOGA ECZANESİ - URLA

HACI İSA MH. BÜLENT BARATALI BLV. NO:48/E

02327545499

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SIĞACIK ECZANESİ - SIĞACIK

* (21:00'DEN SONRA- SEFERİHİSAR )

SAAT 21:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

SIĞACIK MAH. AKKUM CAD. NO:9/C

02327432233

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ÇESMEALTI ECZANESİ - ÇEŞMEALTI-İSKELE

* (23:00'DEN SONRA- URLA )

SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

OKUL CAD.NO:46 ÇESMEALTI

02327551738

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ECZANE BADE ECZANESİ - ÜÇYOL

KILIÇ REİS MH. ŞEHİT KEMAL KESER SK. NO:52/C

BETONYOL GİRİŞİ SAĞDAN 3.SOKAK (ASLAN MANAV SOKAĞI)

02322615557

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YAGMUR ECZANESİ - YENİ FOÇA

* (24:00 DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

ATATÜRK MAH. IZMIR CAD. NO:87/D

2328148615

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YENİ ŞAKRAN ECZANESİ - YENİ ŞAKRAN

* (22:00 DEN SONRA ALİAĞA)

SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

SAYFIYE MAH. N.KEMAL CAD. NO:79/B

5323340779

02326288828

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YASEMİN ECZANESİ - YENİŞEHİR

GÜNEY MAH. GAZILER CAD. NO:402/B

02324333013

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UMUT ECZANESİ - YEŞİLYURT

* (24:00'DEN SONRA- BASIN SİTESİ)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

DOĞANAY MAH. ULUÖNDER CAD. NO:83/A

02322567074

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