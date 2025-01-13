İzmir'de bugün(13 Ocak Pazartesi) nöbetçi olan eczaneler aşağıda sıralandı. Hangi eczaneler 13 Ocak'ta nöbetçi olacak? İzmir merkez ve diğer ilçelerinde hangi eczaneler nerede, nasıl ulaşabilirsiniz? İzmir'de 13 Ocak Pazartesi günü nöbetçi olan eczaneler sırasıyla:
ÇIGDEM ECZANESİ - ALİAĞA
KAZIM DIRIK MAH. CUMHURIYET CAD. NO:3/B
2326164243
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NILGÜN ECZANESİ - ALSANCAK
1472 SOKAK NO:42/A ALSANCAK KONAK
2324644880
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PETEK ECZANESİ - ALSANCAK-BASMANE
KAHRAMANLAR MAHALLESİ 1397 SOKAK NO:4/A KAHRAMANLAR KONAK İZMİR
02323697712
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YENİ TUNCAY ECZANESİ - ALTINDAĞ
* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ )
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
KAMIL TUNCA BULV. NO:119/A ALTINDAĞ
KARTAL DURAĞI
02324356177
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SARDUNYA ECZANESİ - ATATÜRK-OSMANGAZİ
* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA 3 )
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
OSMANGAZİ MAH. 579 SOK. NO:54/C
02329990224
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AYRANCILAR ECZANESİ - AYRANCILAR
FEVZİ ÇAKMAK MAH. BARIŞ MANÇO CAD. NO:12/B AYRANCILAR
0538 020 85 47
02328547112
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FEYZA ECZANESİ - BALÇOVA
SAKARYA CD. NO:11/B
BALÇOVA PEHLİVANOĞLU YANI
02322791601
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YELDA ECZANESİ - BASIN SİTESİ
VATAN MAH POLAT CAD NO:89/B KARABAĞLAR
02322327223
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UMUT ECZANESİ - BAYINDIR
MITHATPASA MAH.PARK GEu00c7IDI CAD.NO:16/C BAYINDIR
02325813782
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BIRANCI ECZANESİ - BAYRAKLI
BAYRAKLI MH. 1898 SK. NO:1/A
CENTRAL HOSPİTAL KARŞISI
02323462379
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ŞEKER ECZANESİ - BERGAMA
ZAFER MAH. 623 SOK. NO:3/D
02326314565
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GÖNEN ECZANESİ - BEYDAĞ
* (01:00'DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
ATATÜRK MAH. NAZILLI CAD. NO:18
02325926868
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MELEK ECZANESİ - BORNOVA 1
KAZIMKARABEKIR CAD. NO:39
ATA DURAĞI GÜRMAR KARŞISI
2323882383
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BORNOVA MAVİ ECZANESİ - BORNOVA 2
KAZIM DİRİK MAH. MUSTAFA KEMAL CAD. NO:37/A
02323398280
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ECZANE NATUREL ECZANESİ - BORNOVA 3
KAZIM DIRIK MAH. MUSTAFA KEMAL CAD.121/1-D BORNOVA
2323436061
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ELIGÜR ECZANESİ - BORNOVA 4
* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA-1)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
NALDÖKEN MAH. ATATÜRK CAD. NO:38
2324784508
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SAGOL ECZANESİ - BOZYAKA
BOZYAKA MH. COŞKUNKALE SK. NO:20/A
02322274155
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ÖNCÜ ECZANESİ - BUCA 1
VALİ RAHMİ BEY MAH. 317 SOK. NO:136-138/A
02324484878
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ARDIÇ ECZANESİ - BUCA 2
ÇAMLIKULE MAH. 200/17 SOK. NO:10/B
ÇİFTBAĞCI MARKET VE BİLSEV KOLEJİ ARASINDA
02326082143
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YESILOVA HAYAT ECZANESİ - ÇAMDİBİ
ABDI IPEKÇI CAD. NO:110/A YESILOVA
02324350071
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ORAN ECZANESİ - ÇANDARLI
ISLAM MAH. HÜRRIYET MEYDANI NO:22/2 ÇANDARLI-IZMIR
2326731088
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ÖZKAN ECZANESİ - ÇEŞME
SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
ÇEŞME İLÇESİ MUSALLA MAHALLESİ 2122 SOK 88/B
ÇEŞME MERKEZ OTOGAR KARŞISI
02327120071
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ISMET SARI ECZANESİ - ÇEŞME
TOKOGLU MAH.MEKTEP CAD.NO:30 ALAÇATI/ÇESME
2327168281
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SU ECZANESİ - ÇİĞLİ
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
EVKA-5 MAH. 8930 SOK NO 5/A(MİGROS YANI)
YEŞİLİZMİR TİC MERKEZİ
02323841515
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ASMALI ECZANESİ - ÇİĞLİ
ATAŞEHİR MH. 8019/11 SK.NAZIM HİKMET RAN BULV. A BLOK NO:12B
EKOL HASTANESİ KARŞISI
02323766999
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YENİKENT ECZANESİ - ÇİĞLİ
8819 SOKAK NO:55/B EGEKENT
EGEKENT SAĞLIK OCAĞI KARŞISI
02323763643
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ÇAVDAR ECZANESİ - DİKİLİ
SALİM BEY MH. ATATÜRK CD. NO:14/E
02326714114
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AYŞIN ECZANESİ - ESKİ FOÇA
ATATÜRK MAH. 99 SK. NO:28/75
YENİ DEVLET HASTANESİ KARŞISI
02328127071
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TAYFUN ECZANESİ - ESKİİZMİR-CENNETÇEŞME
* (24:00'DEN SONRA- BOZYAKA)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
YURDOĞLU MAH. 3959 SOK. NO:13/A
3959 Sk. İzmir Anadolu Lisesi yolu BİM karşısı
02322034892
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NAZILLI ECZANESİ - EŞREFPAŞA
ESREFPASA CAD.NO.364/A
02322503284
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SEÇIL ESER ECZANESİ - EVKA 1
* (24:00'DEN SONRA- BUCA 1)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
YAVUZ SULTAN SELIM CAD.ADATEPE MAH. NO: 218/A
2324426835
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CAN ECZANESİ - GAZİEMİR
ATIF BEY MH.6 SK. NO:10/C GAZİEMİR
ÇARŞAMBA PAZARI KARŞISI
02322202202
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BUCA ADA ECZANESİ - GEDİZ
* (01:00'DEN SONRA- ŞİRİNYER )
YEŞİLBAĞLAR MH. 637/19 SK. NO:71/A
02322768676
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CAN ATA ECZANESİ - GÜLTEPE
* (24:00'DEN SONRA- YENİŞEHİR)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
MİLLET MAH. HIZIRREİS CAD. NO:66/A
MERSİN PINAR SAĞLIK OCAĞI KARŞISI
02324562577
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DERİN ECZANESİ - ÖZDERE
ÇUKURALTI MH. MUSTAFA KEMAL PAŞA BULVARI NO:98/B
02327974318
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NAZLIDENIZ ECZANESİ - GÜMÜŞPALA
* (24:00'DEN SONRA - KARŞIYAKA 4 )
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
1847/26 SOK. NO:5/E
GERBAY SO KARŞISI
02323631412
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HOŞCAN ECZANESİ - GÜZELBAHÇE
MUSTAFA KEMAL PAŞA MAH. 2730 SOK. NO:23/A
05330741002
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ÇAVDAR ECZANESİ - HATAY
İNÖNÜ CD. NO:453/A
HAKİMEVLERİ DURAĞI EFES KULAK BURUN BOĞAZ TIP MERKEZİ KARŞISI
02322450060
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YENI UMUT ECZANESİ - İNCİRALTI
MITHATPASA CAD. NO:271/K BALÇOVA
2322598888
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AYÇA ECZANESİ - KARABAĞLAR
YUNUSEMRE MAH. ŞEHİT PİLOT VOLKAN KOÇYİĞİT BULVARI NO: 21 /A KARABAĞLAR İZMİR
ÖZEL AVRUPA CERRAHİ TIP MERKEZİ KARŞISI
02322534253
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YENI KARABURUN ECZANESİ - KARABURUN
* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR
MERKEZ MAH.NO:1 KARABURUN
02327312403
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ALAYBEY ECZANESİ - KARŞIYAKA 1
TUNA MAHALLESİ ŞEHİT ÜSTEĞMEN AHMET KONUKSEVER SOKAK NO:39/A
6 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI
02323810729
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ELİT ECZANESİ - KARŞIYAKA 2
BAHRİYE ÜÇOK MAH. 1836 SOK NO:29/A(KARŞIYAKA BELEDİYE YANI)
02329998491
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DENİZ BOSTANLI ECZANESİ - KARŞIYAKA 3
BOSTANLI MAH. 1820/1 SOK. NO:2/A
02324162735
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PERA ECZANESİ - KARŞIYAKA 4
ŞEMİKLER MAH. ORDU BULVARI NO:171/G
02329999309
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GÖKDENIZ ECZANESİ - KEMALPAŞA
ATATÜRK MAH.İZMİR CAD. NO:51 KEMALPASA-IZMIR
8 EYLÜL İLKÖĞRETİM OKULU KARŞISI
02328784454
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YAZGAN ECZANESİ - KINIK
FATIH MAH. M.AKIF ERSOY CAD. NO:29/A KINIK-IZMIR
02326880607
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ÇATALOĞLU ECZANESİ - KİRAZ
CUMHURİYET MAH. SABİT ARLI CAD. NO:12
Cataloglu eczanesi
02325723278
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ÖZGE ECZANESİ - MENDERES
CÜNEYTBEY MAH. 683 SOK. NO:3AA
02325028584
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UTKU ECZANESİ - MENEMEN
UĞUR MUMCU MAH. 1249 SK. NO:14/3
MENEMEN DEVLET HAST. ANA KAPISI ARKASI
02328321905
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AKMAN ECZANESİ - MENEMEN 2
* (24:00'DEN SONRA- MENEMEN)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ULUS MAH. 7503 SOK. NO:11/A
05441708918
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ECZANE NİLGE ECZANESİ - MİTHATPAŞA
BARBAROS MH. MİTHATPAŞA CD. 333 SK. NO:2 KARATAŞ
ÖZEL KARATAŞ HASTANESİ GİRİŞİ
02324846272
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BARAN ECZANESİ - MORDOĞAN
* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR
FATIH CD.NO.2/B MORDOGAN
5394265839
05543476742
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KOCABIYIK ECZANESİ - NARLIDERE
ILICA MAH.DALYA SOK.NO.21/A
2322384536
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PINAR ECZANESİ - ÖDEMİŞ
SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
ATATÜRK MAH. NAMIK KEMAL CAD. NO:2/1-B
50.yıl ortaokulunun aşağı sırasında solda
02325451272
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GÖNÜL ECZANESİ - ÖDEMİŞ
CUMHURİYET MH ATATÜRK CAD. NO:26/1
02325446685
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KARADENİZ ECZANESİ - PINARBAŞI
* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
GÜRPINAR MAH. 7058 SOK. NO:14A PINARBAŞI
02324786606
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SARNIÇ ECZANESİ - SARNIÇ
* (24:00'DEN SONRA- GAZİEMİR)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
MENDERES CD.80/B
02322812343
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AKICI ECZANESİ - SEFERİHİSAR
ÇOLAK İBRAHİM BEY MAH. 91 SOK. NO:19/H
(SEFERİHİSAR OTO SANAYİ KARŞISI, LUWİ ÇARŞI )
02322024468
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SELÇUK ECZANESİ - SELÇUK
ATATÜRK MAH.CENGIZ TOPEL CD.12-A
2328926576
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SIRINYER ECZANESİ - ŞİRİNYER
EFELER MAH. 325 SOK. NO:49/A
SEVGİYOLU ARKASI
02324875765
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KIVRAK ECZANESİ - TİRE
ATATÜRK MH. İSTASYON CD. NO:86/1E
02325115909
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CEMRECAN ECZANESİ - TORBALI
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ERTUĞRUL MAH. KAZIM DİRİK CD. NO:62/A
CAN KIRTASİYE YANI
02328556160
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CUMHURİYET ECZANESİ - TORBALI
CUMHURİYET MAH. 2026 SOK. NO:7/4A(HALK YAPI HACI NURŞEN HÜSNÜ AY CAMİ KARŞISI)
02328561997
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ZEYTİNALANI ECZANESİ - ZEYTİNALANI
* (22:00'DEN SONRA- URLA )
SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
ISMET INÖNÜ CAD.NO:4/2 ZEYTINALANI MAH.
02327664043
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DOGA ECZANESİ - URLA
HACI İSA MH. BÜLENT BARATALI BLV. NO:48/E
02327545499
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SIĞACIK ECZANESİ - SIĞACIK
* (21:00'DEN SONRA- SEFERİHİSAR )
SAAT 21:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
SIĞACIK MAH. AKKUM CAD. NO:9/C
02327432233
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ÇESMEALTI ECZANESİ - ÇEŞMEALTI-İSKELE
* (23:00'DEN SONRA- URLA )
SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
OKUL CAD.NO:46 ÇESMEALTI
02327551738
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ECZANE BADE ECZANESİ - ÜÇYOL
KILIÇ REİS MH. ŞEHİT KEMAL KESER SK. NO:52/C
BETONYOL GİRİŞİ SAĞDAN 3.SOKAK (ASLAN MANAV SOKAĞI)
02322615557
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YAGMUR ECZANESİ - YENİ FOÇA
* (24:00 DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ATATÜRK MAH. IZMIR CAD. NO:87/D
2328148615
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YENİ ŞAKRAN ECZANESİ - YENİ ŞAKRAN
* (22:00 DEN SONRA ALİAĞA)
SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
SAYFIYE MAH. N.KEMAL CAD. NO:79/B
5323340779
02326288828
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YASEMİN ECZANESİ - YENİŞEHİR
GÜNEY MAH. GAZILER CAD. NO:402/B
02324333013
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UMUT ECZANESİ - YEŞİLYURT
* (24:00'DEN SONRA- BASIN SİTESİ)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
DOĞANAY MAH. ULUÖNDER CAD. NO:83/A
02322567074
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