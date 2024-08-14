EDIKLI ECZANESİ - ALİAĞA
KURTULUS MAH. FEVZIPASA CAD. NO:120/A ALIAGA-IZMIR
02326170998
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KÜLTÜR ECZANESİ - ALSANCAK
1391 SOK.NO:1/1-A ALSANCAK
2324222059
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VEGA ECZANESİ - ALSANCAK-BASMANE
HALKAPINAR MAH. 1558/1 SOK. NO:4N
FOLKART VEGA B BLOK 0546 609 46 70
02325029848
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YENİ TUNCAY ECZANESİ - ALTINDAĞ
* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ )
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
KAMIL TUNCA BULV. NO:119/A ALTINDAĞ
KARTAL DURAĞI
02324356177
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OSMANGAZI ECZANESİ - ATATÜRK-OSMANGAZİ
* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA 3 )
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
YAVUZ CAD. OSMANGAZI MAH. 289
2323710117
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BİZİM ECZANESİ - AYRANCILAR
AYRANCILAR MAH. 83 SOK. NO:18/B
02328548448
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HOSCAN ECZANESİ - BALÇOVA
ONUR MAH. SARMASIK SOK. NO:18/A
2322790254
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GÖKAY ECZANESİ - BASIN SİTESİ
KARABAĞLAR BASIN SİTESİ MAHALLESİ 177/5 SOKAK NO:15/A
02322433633
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BAYINDIR PINAR ECZANESİ - BAYINDIR
MITHATPASA MAH.HASTANE CAD.NO:16 BAYINDIR
2325814404
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BIRANCI ECZANESİ - BAYRAKLI
BAYRAKLI MH. 1898 SK. NO:1/A
CENTRAL HOSPİTAL KARŞISI
02323462379
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İSTANBUL ECZANESİ - BERGAMA
KURTULUŞ MAH. KESTEL CAD. NO:65/15
BERGAMA DEVLET HASTANESİ KARŞISI
02326322828
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İNCİR ECZANESİ - BEYDAĞ
* (01:00'DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
ATATÜRK MAH. YUSUF DOĞAN CAD. NO:21
02325929810
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ADALI ECZANESİ - BORNOVA 1
ERZENE MAH. KAZIM KARABEKİR CAD. NO:35/C
02323733235
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İZMİR ECZANESİ - BORNOVA 2
KAZIM DİRİK MAH. ANKARA CAD. NO:227/A
02323883286
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ANKA ECZANESİ - BORNOVA 3
ÇINARLI MAH. ŞEHİT POLİS FETHİ SEKİN CAD. NO:3/B
02325043444
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AYBÜKE ECZANESİ - BORNOVA 4
* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA-1)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
PINAR CAD. NO:120/B PINARBASI
2324798891
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KARDELEN ECZANESİ - BOZYAKA
BAHÇELİEVLER MH. SAİM ÇIKRIKÇI CD. NO:104/A BOZYAKA
02322621068
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SERHAN ECZANESİ - BUCA 1
MENDERES MH.SEYFİ DEMİRSOY CD.NO:19/A
BELEDİYE SARAYI KARŞISI EVKA-1 GİRİŞİ
02324480238
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AÇELYA ECZANESİ - BUCA 2
TINAZTEPE MAH. HOCA AHMET YESEVI CAD. NO:19/A
2324537384
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YESILOVA GÜMÜS ECZANESİ - ÇAMDİBİ
RAFETPASA MAH. ABDI IPEKÇI CAD. NO:141/A YESILOVA BORNOVA
02324617374
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ORAN ECZANESİ - ÇANDARLI
ISLAM MAH. HÜRRIYET MEYDANI NO:22/2 ÇANDARLI-IZMIR
2326731088
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ÇINAR ECZANESİ - ÇEŞME
DALYAN MH. 4218 SK. 22/D
02327248660
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DURU SU ECZANESİ - ÇİĞLİ
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
UĞUR MUMCU MAH. 8968 SOK. NO:11/A
02328390004
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ECZANE ECEM ECZANESİ - ÇİĞLİ
ATAŞEHİR MH. 8019/21 SK. NO:11/B
EKOL KBB HAST. ARKASI(100 MT) TÜRK KOLEJİ KARŞISI
02323291103
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ÇİĞLİ KENT ECZANESİ - ÇİĞLİ
KÜÇÜK ÇİĞLİ MH. 8780/33 NO:15
ÇİĞLİ BÖLGE EĞİTİM HASTANESİ KARŞISI
02323252221
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ÇAVDAR ECZANESİ - DİKİLİ
SALİM BEY MH. ATATÜRK CD. NO:14/E
02326714114
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BEGÜM ECZANESİ - ESKİ FOÇA
ATATÜRK MAH. 115 SOK. NO:32
02328126035
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YÜKSELLER ECZANESİ - ESKİİZMİR-CENNETÇEŞME
* (24:00'DEN SONRA- BOZYAKA)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
YÜZBAŞI ŞERAFETTİN MH. 3960 SK. NO:22/A
İZMİR ANADOLU LİSESİ YOLU
02322713337
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İPEKGÜL ECZANESİ - EŞREFPAŞA
ESREFPASA CAD.NO.266/A ESREFPASA KONAK-IZMIR
PEHLİVANOĞLU YANI
02322509525
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YIKIKKEMER ECZANESİ - EVKA 1
* (24:00'DEN SONRA- BUCA 1)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
UFUK MH. ÇAKMAK CD. NO:204/A
02324488820
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ÜLKER ECZANESİ - GAZİEMİR
GAZİ MAH. ÖNDER CAD. NO:23/D
02322517270
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ONAR ECZANESİ - GEDİZ
* (01:00'DEN SONRA- ŞİRİNYER )
GÖKSU MAH. 679/18 SOK. NO:37-39/B
02322751235
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GÜLTEPE RENKLI ECZANESİ - GÜLTEPE
* (24:00'DEN SONRA- YENİŞEHİR)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
GAZIPASA CAD.137/A ZEYBEK MAH.NO:137/A
02324575774
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BAGDATOGLU ECZANESİ - GÜMÜŞPALA
* (24:00'DEN SONRA - KARŞIYAKA 4 )
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
EMEK MAH. 7226 SOKAK NO:41/A BAYRAKLI
2323671940
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YALI ECZANESİ - GÜZELBAHÇE
YALI MAH. İSTİKBAL CAD. NO:28/A
02322340734
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KAYASAN ECZANESİ - HATAY
BASIN SİTESİ MH. 165 SK. NO:5/C
02323883353
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ELEMENT ECZANESİ - İNCİRALTI
KORUTÜRK MAH. MİTHATPAŞA CAD. NO:285/H
DEÜ ACİL VE ÇOCUK HAST. KARŞISI
02322790415
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YENİ ŞENİZ ECZANESİ - KARABAĞLAR
YUNUS EMRE MH. 4229 SK. NO:45
ESKİ ÇAMLIK SAĞLIK OCAĞI KARŞISI A.E.M.L ARKASI 112 Acil Servis Karşısı (0546 614 06 35)
02322650352
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YENI KARABURUN ECZANESİ - KARABURUN
* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR
MERKEZ MAH.NO:1 KARABURUN
02327312403
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PINAR ÖZ ECZANESİ - KARŞIYAKA 1
DONANMACI MH. 1728 SK. NO:58/1A
KİLİSE SOKAĞI
02323646563
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PAKSOY ECZANESİ - KARŞIYAKA 2
SOGUKKUYU MAH.1707 SOKAK NO:5/1-A KARSIYAKA
2323661647
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AY ECZANESİ - KARŞIYAKA 3
YALI MAH. 6439 SOK. NO:59
02323371033
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VOLKAN ECZANESİ - KARŞIYAKA 4
GONCALAR MH.1777/1 SK. NO:14/B
02323815340
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YENİ HASTANE YAZARLAR ECZANESİ - KEMALPAŞA
SEKİZ EYLÜL MH. KIROVASI KÜME EVLERİ NO:79/A
02328789199
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YAZGAN ECZANESİ - KINIK
FATIH MAH. M.AKIF ERSOY CAD. NO:29/A KINIK-IZMIR
02326880607
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ORHANLAR ECZANESİ - KİRAZ
CUMHURu0130YET MH.SABIT ARLI CAD. 46B
02325724366
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GÜVEN ECZANESİ - MENDERES
KASIMPAŞA MH. ATATÜRK CD. NO:85/A-B
02327822254
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DERMANCI ECZANESİ - MENEMEN
KASIMPASA MAH. 1028/2 SOKAK
2328322404
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KOYUNDERE ECZANESİ - MENEMEN 2
* (24:00'DEN SONRA- MENEMEN)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ULUS MAH.7503 SOK.NO.9/A KOYUNDERE
2328461123
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ÖZPINAR ECZANESİ - MİTHATPAŞA
34 SOK. NO:10/B GÜZELYALI
güzelyalı semti.34 sok.10/B Sağlık ocağı karşısı
02322245681
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MORDOGAN EGE ECZANESİ - MORDOĞAN
* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR
MORDOĞAN MH. FATİH CD. NO:10
05077073220
02327375520
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CEYHUN ECZANESİ - NARLIDERE
ILICA MAH. MITHATPASA CAD. NO:18/F
2322395266
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SIFA ECZANESİ - ÖDEMİŞ
AKINCILAR MAH.HÜRRIYET CD.16/C
2325448718
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TOPRAK ECZANESİ - PINARBAŞI
* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
KEMALPASA MAH. PINAR CAD. 3/A PINARBASI
2324790609
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AGAH ECZANESİ - SARNIÇ
* (24:00'DEN SONRA- GAZİEMİR)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
MENDERES MAH.BÜYÜK MENDERES CAD.NO.59/B SARNIÇ
232812219
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BULVAR ECZANESİ - SEFERİHİSAR
TURABİYE MAH. 52/4 SOK. NO:62/A
02325028975
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YENI NERGIZ ECZANESİ - SELÇUK
ZAFER MAH.3034 SOK.NO:2/10
2328927323
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SIRINYER YONCA ECZANESİ - ŞİRİNYER
INKLAP MAH.MEHMET AKIF CAD. NO:81
NATO DURAĞI MİGROS YANI (0530 368 53 89 )
02324390908
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TİRE YENİPARK ECZANESİ - TİRE
HÜRRİYET MAH ORHAN AKSAY CAD NO:10B/5
02325055454
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DEVAKENT ECZANESİ - TORBALI
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
TORBALI ERTUĞRUL MAHALLESİ 3117 SOKAK NO:2/A
ESKİ ÖZEL OLGUN KOLEJİNİN KARŞI SOKAĞI
02328555566
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SIHHAT ECZANESİ - TORBALI
1071 SOK.NO:7/C
ZIRAATBANKASIARKASI
02328562299
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URLA ÖZLEM ECZANESİ - İSKELE
* (22:00'DEN SONRA- URLA )
SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
İSKELE MAH. 2124 SOK. NO:1/A
02327523636
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ÇESMEALTI ECZANESİ - ÇEŞMEALTI
* (22:00'DEN SONRA- URLA )
SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
OKUL CAD.NO:46 ÇESMEALTI
02327551738
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HAYATİ BEY ECZANESİ - ZEYTİNALANI
* (22:00'DEN SONRA- URLA )
SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK MAH. İSMET İNÖNÜ BULV. NO:13/A
02327663005
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ADA ECZANESİ - URLA
ALTINTAŞ MAH. AHMET BESİM UYAL CAD. NO:4/D1
02327546126
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ÜRKMEZ ECZANESİ - GÜMÜLDÜR - ÜRKMEZ
BENGİLER MAH.ÜRKMEZ CAD. NO:101/A ÜRKMEZ
02327421704
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SIĞACIK ECZANESİ - SIĞACIK
* (23:00'DEN SONRA- SEFERİHİSAR )
SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
SIĞACIK MAH. AKKUM CAD. NO:9/C
02327432233
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ÇABUKOGLU ECZANESİ - ÜÇYOL
INÖNÜ CAD. ALTINTAS MAH. NO:76/C KONAK
ALTINTAŞ TRAFİK IŞIKLARINDA
2322620321
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YENICE ECZANESİ - YENİ FOÇA
* (24:00 DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ORUÇ REIS CAD. NO:218/1 YENIFOÇA
05340398408
2328147146
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YAZAL ECZANESİ - YENİ ŞAKRAN
* (22:00 DEN SONRA ALİAĞA)
SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
SAYFIYE MAH. KAZIM DIRIK CAD.NO:58/AYENI SAKRAN-ALIAGA/IZMIR
05322000488
02326287143
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KÜÇÜK OZAN ECZANESİ - YENİŞEHİR
YENIDOGAN MAH. 1195 SOKAK NO:82 KONAK
HÜSEYİNOĞULLARI DÜĞÜN SALONU KARŞISI
2324335249
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YENİ GÜVEN ECZANESİ - YEŞİLYURT
* (24:00'DEN SONRA- BASIN SİTESİ)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ZAIMAGA CAD. NO:3/B
02322567022
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