 EDIKLI ECZANESİ - ALİAĞA

 KURTULUS MAH. FEVZIPASA CAD. NO:120/A ALIAGA-IZMIR
 02326170998
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 KÜLTÜR ECZANESİ - ALSANCAK

 1391 SOK.NO:1/1-A ALSANCAK
 2324222059
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 VEGA ECZANESİ - ALSANCAK-BASMANE

 HALKAPINAR MAH. 1558/1 SOK. NO:4N
 FOLKART VEGA B BLOK 0546 609 46 70
 02325029848
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 YENİ TUNCAY ECZANESİ - ALTINDAĞ

 * (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ )

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 KAMIL TUNCA BULV. NO:119/A ALTINDAĞ
 KARTAL DURAĞI
 02324356177
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 OSMANGAZI ECZANESİ - ATATÜRK-OSMANGAZİ

 * (24:00'DEN SONRA- BORNOVA 3 )

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 YAVUZ CAD. OSMANGAZI MAH. 289
 2323710117
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 BİZİM ECZANESİ - AYRANCILAR

 AYRANCILAR MAH. 83 SOK. NO:18/B
 02328548448
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 HOSCAN ECZANESİ - BALÇOVA

 ONUR MAH. SARMASIK SOK. NO:18/A
 2322790254
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 GÖKAY ECZANESİ - BASIN SİTESİ

 KARABAĞLAR BASIN SİTESİ MAHALLESİ 177/5 SOKAK NO:15/A
 02322433633
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 BAYINDIR PINAR ECZANESİ - BAYINDIR

 MITHATPASA MAH.HASTANE CAD.NO:16 BAYINDIR
 2325814404
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 BIRANCI ECZANESİ - BAYRAKLI

 BAYRAKLI MH. 1898 SK. NO:1/A
 CENTRAL HOSPİTAL KARŞISI
 02323462379
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 İSTANBUL ECZANESİ - BERGAMA

 KURTULUŞ MAH. KESTEL CAD. NO:65/15
 BERGAMA DEVLET HASTANESİ KARŞISI
 02326322828
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 İNCİR ECZANESİ - BEYDAĞ

 * (01:00'DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 ATATÜRK MAH. YUSUF DOĞAN CAD. NO:21
 02325929810
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 ADALI ECZANESİ - BORNOVA 1

 ERZENE MAH. KAZIM KARABEKİR CAD. NO:35/C
 02323733235
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 İZMİR ECZANESİ - BORNOVA 2

 KAZIM DİRİK MAH. ANKARA CAD. NO:227/A
 02323883286
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 ANKA ECZANESİ - BORNOVA 3

 ÇINARLI MAH. ŞEHİT POLİS FETHİ SEKİN CAD. NO:3/B
 02325043444
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 AYBÜKE ECZANESİ - BORNOVA 4

 * (24:00'DEN SONRA- BORNOVA-1)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 PINAR CAD. NO:120/B PINARBASI
 2324798891
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 KARDELEN ECZANESİ - BOZYAKA

 BAHÇELİEVLER MH. SAİM ÇIKRIKÇI CD. NO:104/A BOZYAKA
 02322621068
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 SERHAN ECZANESİ - BUCA 1

 MENDERES MH.SEYFİ DEMİRSOY CD.NO:19/A
 BELEDİYE SARAYI KARŞISI EVKA-1 GİRİŞİ
 02324480238
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 AÇELYA ECZANESİ - BUCA 2

 TINAZTEPE MAH. HOCA AHMET YESEVI CAD. NO:19/A
 2324537384
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 YESILOVA GÜMÜS ECZANESİ - ÇAMDİBİ

 RAFETPASA MAH. ABDI IPEKÇI CAD. NO:141/A YESILOVA BORNOVA
 02324617374
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 ORAN ECZANESİ - ÇANDARLI

 ISLAM MAH. HÜRRIYET MEYDANI NO:22/2 ÇANDARLI-IZMIR
 2326731088
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 ÇINAR ECZANESİ - ÇEŞME

 DALYAN MH. 4218 SK. 22/D
 02327248660
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 DURU SU ECZANESİ - ÇİĞLİ

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 UĞUR MUMCU MAH. 8968 SOK. NO:11/A
 02328390004
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 ECZANE ECEM ECZANESİ - ÇİĞLİ

 ATAŞEHİR MH. 8019/21 SK. NO:11/B
 EKOL KBB HAST. ARKASI(100 MT) TÜRK KOLEJİ KARŞISI
 02323291103
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 ÇİĞLİ KENT ECZANESİ - ÇİĞLİ

 KÜÇÜK ÇİĞLİ MH. 8780/33 NO:15
 ÇİĞLİ BÖLGE EĞİTİM HASTANESİ KARŞISI
 02323252221
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 ÇAVDAR ECZANESİ - DİKİLİ

 SALİM BEY MH. ATATÜRK CD. NO:14/E
 02326714114
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 BEGÜM ECZANESİ - ESKİ FOÇA

 ATATÜRK MAH. 115 SOK. NO:32
 02328126035
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 YÜKSELLER ECZANESİ - ESKİİZMİR-CENNETÇEŞME

 * (24:00'DEN SONRA- BOZYAKA)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 YÜZBAŞI ŞERAFETTİN MH. 3960 SK. NO:22/A
 İZMİR ANADOLU LİSESİ YOLU
 02322713337
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 İPEKGÜL ECZANESİ - EŞREFPAŞA

 ESREFPASA CAD.NO.266/A ESREFPASA KONAK-IZMIR
 PEHLİVANOĞLU YANI
 02322509525
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 YIKIKKEMER ECZANESİ - EVKA 1

 * (24:00'DEN SONRA- BUCA 1)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 UFUK MH. ÇAKMAK CD. NO:204/A
 02324488820
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 ÜLKER ECZANESİ - GAZİEMİR

 GAZİ MAH. ÖNDER CAD. NO:23/D
 02322517270
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 ONAR ECZANESİ - GEDİZ

 * (01:00'DEN SONRA- ŞİRİNYER )

 GÖKSU MAH. 679/18 SOK. NO:37-39/B
 02322751235
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 GÜLTEPE RENKLI ECZANESİ - GÜLTEPE

 * (24:00'DEN SONRA- YENİŞEHİR)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 GAZIPASA CAD.137/A ZEYBEK MAH.NO:137/A
 02324575774
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 BAGDATOGLU ECZANESİ - GÜMÜŞPALA

 * (24:00'DEN SONRA - KARŞIYAKA 4 )

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 EMEK MAH. 7226 SOKAK NO:41/A BAYRAKLI
 2323671940
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 YALI ECZANESİ - GÜZELBAHÇE

 YALI MAH. İSTİKBAL CAD. NO:28/A
 02322340734
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 KAYASAN ECZANESİ - HATAY

 BASIN SİTESİ MH. 165 SK. NO:5/C
 02323883353
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 ELEMENT ECZANESİ - İNCİRALTI

 KORUTÜRK MAH. MİTHATPAŞA CAD. NO:285/H
 DEÜ ACİL VE ÇOCUK HAST. KARŞISI
 02322790415
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 YENİ ŞENİZ ECZANESİ - KARABAĞLAR

 YUNUS EMRE MH. 4229 SK. NO:45
 ESKİ ÇAMLIK SAĞLIK OCAĞI KARŞISI A.E.M.L ARKASI 112 Acil Servis Karşısı (0546 614 06 35)
 02322650352
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 YENI KARABURUN ECZANESİ - KARABURUN

 * (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR

 MERKEZ MAH.NO:1 KARABURUN
 02327312403
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 PINAR ÖZ ECZANESİ - KARŞIYAKA 1

 DONANMACI MH. 1728 SK. NO:58/1A
 KİLİSE SOKAĞI
 02323646563
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 PAKSOY ECZANESİ - KARŞIYAKA 2

 SOGUKKUYU MAH.1707 SOKAK NO:5/1-A KARSIYAKA
 2323661647
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 AY ECZANESİ - KARŞIYAKA 3

 YALI MAH. 6439 SOK. NO:59
 02323371033
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 VOLKAN ECZANESİ - KARŞIYAKA 4

 GONCALAR MH.1777/1 SK. NO:14/B
 02323815340
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 YENİ HASTANE YAZARLAR ECZANESİ - KEMALPAŞA

 SEKİZ EYLÜL MH. KIROVASI KÜME EVLERİ NO:79/A
 02328789199
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 YAZGAN ECZANESİ - KINIK

 FATIH MAH. M.AKIF ERSOY CAD. NO:29/A KINIK-IZMIR
 02326880607
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 ORHANLAR ECZANESİ - KİRAZ

 CUMHURu0130YET MH.SABIT ARLI CAD. 46B
 02325724366
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 GÜVEN ECZANESİ - MENDERES

 KASIMPAŞA MH. ATATÜRK CD. NO:85/A-B
 02327822254
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 DERMANCI ECZANESİ - MENEMEN

 KASIMPASA MAH. 1028/2 SOKAK
 2328322404
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 KOYUNDERE ECZANESİ - MENEMEN 2

 * (24:00'DEN SONRA- MENEMEN)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ULUS MAH.7503 SOK.NO.9/A KOYUNDERE
 2328461123
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 ÖZPINAR ECZANESİ - MİTHATPAŞA

 34 SOK. NO:10/B GÜZELYALI
 güzelyalı semti.34 sok.10/B Sağlık ocağı karşısı
 02322245681
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 MORDOGAN EGE ECZANESİ - MORDOĞAN

 * (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

Bornova'dan sonra Urla: Ne-Der'in eğitim projesi genişliyor Bornova'dan sonra Urla: Ne-Der'in eğitim projesi genişliyor

 SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR

 MORDOĞAN MH. FATİH CD. NO:10
 05077073220
 02327375520
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 CEYHUN ECZANESİ - NARLIDERE

 ILICA MAH. MITHATPASA CAD. NO:18/F
 2322395266
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 SIFA ECZANESİ - ÖDEMİŞ

 AKINCILAR MAH.HÜRRIYET CD.16/C
 2325448718
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 TOPRAK ECZANESİ - PINARBAŞI

 * (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 KEMALPASA MAH. PINAR CAD. 3/A PINARBASI
 2324790609
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 AGAH ECZANESİ - SARNIÇ

 * (24:00'DEN SONRA- GAZİEMİR)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 MENDERES MAH.BÜYÜK MENDERES CAD.NO.59/B SARNIÇ
 232812219
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 BULVAR ECZANESİ - SEFERİHİSAR

 TURABİYE MAH. 52/4 SOK. NO:62/A
 02325028975
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 YENI NERGIZ ECZANESİ - SELÇUK

 ZAFER MAH.3034 SOK.NO:2/10
 2328927323
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 SIRINYER YONCA ECZANESİ - ŞİRİNYER

 INKLAP MAH.MEHMET AKIF CAD. NO:81
 NATO DURAĞI MİGROS YANI (0530 368 53 89 )
 02324390908
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 TİRE YENİPARK ECZANESİ - TİRE

 HÜRRİYET MAH ORHAN AKSAY CAD NO:10B/5
 02325055454
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 DEVAKENT ECZANESİ - TORBALI

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 TORBALI ERTUĞRUL MAHALLESİ 3117 SOKAK NO:2/A
 ESKİ ÖZEL OLGUN KOLEJİNİN KARŞI SOKAĞI
 02328555566
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 SIHHAT ECZANESİ - TORBALI

 1071 SOK.NO:7/C
 ZIRAATBANKASIARKASI
 02328562299
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 URLA ÖZLEM ECZANESİ - İSKELE

 * (22:00'DEN SONRA- URLA )

 SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 İSKELE MAH. 2124 SOK. NO:1/A
 02327523636
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 ÇESMEALTI ECZANESİ - ÇEŞMEALTI

 * (22:00'DEN SONRA- URLA )

 SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 OKUL CAD.NO:46 ÇESMEALTI
 02327551738
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 HAYATİ BEY ECZANESİ - ZEYTİNALANI

 * (22:00'DEN SONRA- URLA )

 SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK MAH. İSMET İNÖNÜ BULV. NO:13/A
 02327663005
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 ADA ECZANESİ - URLA

 ALTINTAŞ MAH. AHMET BESİM UYAL CAD. NO:4/D1
 02327546126
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 ÜRKMEZ ECZANESİ - GÜMÜLDÜR - ÜRKMEZ

 BENGİLER MAH.ÜRKMEZ CAD. NO:101/A ÜRKMEZ
 02327421704
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 SIĞACIK ECZANESİ - SIĞACIK

 * (23:00'DEN SONRA- SEFERİHİSAR )

 SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 SIĞACIK MAH. AKKUM CAD. NO:9/C
 02327432233
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 ÇABUKOGLU ECZANESİ - ÜÇYOL

 INÖNÜ CAD. ALTINTAS MAH. NO:76/C KONAK
 ALTINTAŞ TRAFİK IŞIKLARINDA
 2322620321
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 YENICE ECZANESİ - YENİ FOÇA

 * (24:00 DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ORUÇ REIS CAD. NO:218/1 YENIFOÇA
 05340398408
 2328147146
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 YAZAL ECZANESİ - YENİ ŞAKRAN

 * (22:00 DEN SONRA ALİAĞA)

 SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 SAYFIYE MAH. KAZIM DIRIK CAD.NO:58/AYENI SAKRAN-ALIAGA/IZMIR
 05322000488
 02326287143
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 KÜÇÜK OZAN ECZANESİ - YENİŞEHİR

 YENIDOGAN MAH. 1195 SOKAK NO:82 KONAK
 HÜSEYİNOĞULLARI DÜĞÜN SALONU KARŞISI
 2324335249
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 YENİ GÜVEN ECZANESİ - YEŞİLYURT

 * (24:00'DEN SONRA- BASIN SİTESİ)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ZAIMAGA CAD. NO:3/B
 02322567022
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Editör: Engin Keskin