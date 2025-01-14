14 Ocak 2025 Salı günü İzmir’de sağanak yağış etkisini sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı saatlik tahminlere göre, gün boyunca yağışlı havanın hakim olması bekleniyor. İzmir genelinde sıcaklık değerleri 9-14°C arasında değişirken, yüksek nem oranı dikkat çekiyor.

Saatlik tahminler

06:00 - 09:00 : Sıcaklık 11°C, nem oranı %93. Hafif rüzgar (4 km/s) güney yönünden esiyor. Maksimum rüzgar hızı 12 km/s olarak ölçüldü.

: Sıcaklık 11°C, nem oranı %93. Hafif rüzgar (4 km/s) güney yönünden esiyor. Maksimum rüzgar hızı 12 km/s olarak ölçüldü. 09:00 - 12:00 : Sıcaklık 12°C, nem %87 seviyesinde. Rüzgar güney yönünden 4 km/s hızla eserken, maksimum 13 km/s hızına ulaşıyor.

: Sıcaklık 12°C, nem %87 seviyesinde. Rüzgar güney yönünden 4 km/s hızla eserken, maksimum 13 km/s hızına ulaşıyor. 12:00 - 15:00 : En yüksek sıcaklık 14°C’ye ulaşıyor. Nem oranı %78’e gerilerken, rüzgar güneybatıdan 6 km/s hızla esiyor.

: En yüksek sıcaklık 14°C’ye ulaşıyor. Nem oranı %78’e gerilerken, rüzgar güneybatıdan 6 km/s hızla esiyor. 15:00 - 18:00 : Sıcaklık 12°C’ye düşüyor. Nem %81’e yükselirken, rüzgar hızı güney yönünden 6 km/s olarak ölçülüyor. Maksimum hız 14 km/s.

: Sıcaklık 12°C’ye düşüyor. Nem %81’e yükselirken, rüzgar hızı güney yönünden 6 km/s olarak ölçülüyor. Maksimum hız 14 km/s. 18:00 - 21:00 : Akşam saatlerinde sıcaklık 10°C’ye düşüyor. Nem oranı %88’e yükselirken, rüzgar 2 km/s ile hafif esiyor.

: Akşam saatlerinde sıcaklık 10°C’ye düşüyor. Nem oranı %88’e yükselirken, rüzgar 2 km/s ile hafif esiyor. 21:00 - 24:00: Gece saatlerinde sıcaklık 9°C’ye kadar düşüyor. Nem oranı tekrar %93 seviyesine yükseliyor. Rüzgar hızı güneydoğudan 4 km/s, maksimum 17 km/s hızına ulaşıyor.

İzmir'de 5 günlük hava tahmini

Vatandaşlara uyarılar

Meteoroloji, gün boyunca sürecek olan sağanak yağış nedeniyle vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Özellikle trafikte olan sürücülerin kaygan yol şartlarına karşı tedbirli olmaları gerektiği ifade edildi. Ayrıca yüksek nem oranı nedeniyle solunum yolları rahatsızlığı olan vatandaşların önlem alması öneriliyor.