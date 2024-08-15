BAHAR ECZANESİ - ALİAĞA

 KÜLTÜR MAH. ATATÜRK CAD.NO:66
 2326167321
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 NILGÜN ECZANESİ - ALSANCAK

 1472 SOKAK NO:42/A ALSANCAK KONAK
 2324644880
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 YENİŞEHİR ECZANESİ - ALSANCAK-BASMANE

 FEVZIPASA BULVARI NO:17/A ÇANKAYA KONAK
 02324821284
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 BÜYÜK ÜNAL ECZANESİ - ALTINDAĞ

 * (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ )

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 KOŞUKAVAK MH. FAZILPAŞA CD. NO:46/A
 02324578487
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 DEMIRKOL ECZANESİ - ATATÜRK-OSMANGAZİ

 * (24:00'DEN SONRA- BORNOVA 3 )

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 HÜRRIYET CAD. NO:129 ATATÜRK MAH.
 ATATÜRK MAH. MAVİ KÖŞE D.
 2323887962
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 BAHRİYE ECZANESİ - AYRANCILAR

 AYRANCILAR MH. 83 SK. NO:24/A
 02328540607
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 ALPER AKIN ECZANESİ - BALÇOVA

 EĞİTİM MAH. ATA CAD. NO:51/A
 02322787035
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 RENKLİ ECZANESİ - BASIN SİTESİ

 BASINSİTESİ MH. 168 SK. NO:59/1A BASINSİTESİ
 02322327088
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 BÜYÜK BAYINDIR ECZANESİ - BAYINDIR

 SADIKPASA MAH. ATATÜRK CAD. 104/A
 SAĞLIK OCAĞI YANI
 2325817516
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 GÜVERCIN ECZANESİ - BAYRAKLI

 BAYRAKLI MH. ZEKİ YAVAŞ SK. NO:6/3B
 CENTRAL HOSPİTAL YAKINI
 02323713450
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 BURÇİN ECZANESİ - BERGAMA

 İSLAMSARAY MH. 930 SOK. NO:3/A
 02328312923
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 BEYDAG SIFA ECZANESİ - BEYDAĞ

 * (01:00'DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 Atatürk Mah.ULUS MEYDANI NO:6/A
 02325926018
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 NATURA ECZANESİ - BORNOVA 1

 ERZENE MH. KAZIM KARABEKİR CD. NO:5/B
 BORNOVA MEYDANI HÜKÜMET KONAĞI YANI
 02323513335
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 BORNOVA ORDU ECZANESİ - BORNOVA 2

 KAZIM DİRİK MAH. FATİH SULTAN MEHMET CAD. NO:3/A
 02323421363
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 ATALAY ECZANESİ - BORNOVA 3

 ADALET MAH. Haydar Aliyev cad. No:30
 MANAVKUYU HALKBANK KARŞISI PARK 35 EVLERİ
 02324627226
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 ELIGÜR ECZANESİ - BORNOVA 4

 * (24:00'DEN SONRA- BORNOVA-1)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 NALDÖKEN MAH. ATATÜRK CAD. NO:38
 2324784508
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 BURÇAK ECZANESİ - BOZYAKA

 BAHÇELİEVLER MH. SAİM ÇIKRIKÇI CD. NO:104 BOZYAKA
 02322621058
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 ÖZMEN ECZANESİ - BUCA 1

 ÖZMEN CAD. NO:143/A
 BUCA SEYFİ DEMİRSOY DEVLET HASTANESİ YANI
 02324527741
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 AKGÜN ECZANESİ - BUCA 2

 HOCA AHMET YESEVİ CADDESİ 198/D KURUÇEŞME MAHALLESİ BUCA
 02324539347
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 UYGAR ECZANESİ - ÇAMDİBİ

 BARBAROS MAH. REFİK TULGA CAD. NO:3(ŞOK MARKET KARŞISI DAP iZMİR ALTI)
 05455292898
 02325202898
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 FATİH ECZANESİ - ÇANDARLI

 ÇANDARLI MAH. NAMIK KEMAL CAD. NO:10/A
 02326732676
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 KARABİNA ECZANESİ - ÇEŞME

 ALAÇATI MH. ATATÜRK CD. NO:27/AB
 02327167494
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 FLORA ECZANESİ - ÇİĞLİ

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 BALATÇIK MAH. 8788/7 SOK. NO:4/D
 05339484002
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 EGEGÜL ECZANESİ - ÇİĞLİ

 DERE CD. NO:12/A
 ÇİĞLİ MERKEZ AKBANK YANI GÜZELTEPE DURAĞI
 02323290061
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 TURGAY ECZANESİ - ÇİĞLİ

 YENİMAHALLE MAH 8764/5 SOK NO:24/A
 0531 293 50 35ÇİĞLİ BÖLGE EĞİTİM HAST ACİL KAPISI KARŞISI
 02323722005
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 OKUDUR ECZANESİ - DİKİLİ

 İSMETPAŞA MAH 9 SOK NO:3/C
 02326712211
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 LOTUS ECZANESİ - ESKİ FOÇA

 ATATÜRK MAH. 99 SOK. NO:26/A
 02323302023
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 GÜLYAKA ECZANESİ - ESKİİZMİR-CENNETÇEŞME

 * (24:00'DEN SONRA- BOZYAKA)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 DEVRİM MH.3817 SK. NO:4/A ESKİ-İZMİR
 02322717673
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 RÜZGAR ECZANESİ - EŞREFPAŞA

 GÜNEŞLİ MAH. 526 SOK. NO:17/C
 EGEPOL HASTANESİ CERRAHİ BÖLÜM ARKASI
 02322503762
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 DENIZ ECZANESİ - EVKA 1

 * (24:00'DEN SONRA- BUCA 1)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 UFUK MH.ISTIKLAL CAD. NO:76/B
 2324528026
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 ANDAÇ ECZANESİ - GAZİEMİR

 ATIF BEY MAH. MERTLER CAD. NO:6/A GAZİEMİR
 02322518651
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 SERRA ECZANESİ - GEDİZ

 * (01:00'DEN SONRA- ŞİRİNYER )

 İNÖNÜ MAH. 670/1 SOK. NO:42/A
 05340399972
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 EZGI DENIZ ECZANESİ - GÜLTEPE

 * (24:00'DEN SONRA- YENİŞEHİR)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 GAZI CAD. NO:126/1A-B GÜLTEPE
 GÜLTEPE KARAKOL ÜSTÜ
 02324597954
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 YASAROGLU ECZANESİ - GÜMÜŞPALA

 * (24:00'DEN SONRA - KARŞIYAKA 4 )

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 1847/27 SOK. NO:9/A
 POSTACILAR GERBAY S.O.KARŞISI
 02323633904
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 ÖZ ÖZKAN ECZANESİ - GÜZELBAHÇE

 ATATÜRK MAH. NAMIK KEMAL CAD. NO:8/A GÜZELBAHÇE/IZMIR
 02322345262
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 FULYA SEKER ECZANESİ - HATAY

 ESENYALI MAH. 52/70 SOK.NO:6/A
 HALE PASTANESİ ARKA SOKAĞI- ESKİ DOLUNAY PASTANESİ
 2322856342
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 GÖKSEL ECZANESİ - İNCİRALTI

 KORUTÜRK MAH. MİTHATPAŞA CAD. NO:283/A
 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ KARŞISI
 02322787840
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 IHLAMUR ECZANESİ - KARABAĞLAR

 AYDIN MH. 4276 SK. NO:44
 ali akatlar ilköğretim okulu arkası
 02322102060
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 SAADET ECZANESİ - KARABURUN

 * (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR

 İSKELE MH. KEPEZ CD. NO:19/A
 5077069791
 02327313397
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 BERRA ECZANESİ - KARŞIYAKA 1

 KARŞIYAKA TERSANE MAHALLESİ 1671 SOKAK NO:21/B
 02323674150
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 EPİR ECZANESİ - KARŞIYAKA 2

 ATATÜRK BULVARI NO:3/B
 ZÜBEYDE HANIM TIP MERKEZİ YANI ATATÜRK BULVARI
 02323671666
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 YENİ AKHİSAR ECZANESİ - KARŞIYAKA 3

 6440/4 SOK.NO:2/B ATAKENT
 ATAKENT MİGROS BİTİŞİĞİ
 02323362837
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 DILFET ECZANESİ - KARŞIYAKA 4

 GONCALAR MAH.GÜNSAZAK BLV.NO:61/C
 2323411585
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 KEMALPASA TUNA ECZANESİ - KEMALPAŞA

 MEHMET AKIF ERSOY MAH. ISMET INÖNÜ CAD. NO:81/B
 2328782788
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 KINIK ECZANESİ - KINIK

 CUMHURIYET CAD. NO:1/G KINIK
 2326871073
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 ÖZYILMAZ ECZANESİ - KİRAZ

 u0130STu0130KLAL MAHALLEu0130 SABu0130T ARLI CADDESu0130 NO 57 Ku0130RAZ u0130ZMu0130R
 02325722081
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 ÖZGÜLER ECZANESİ - MENDERES

 KASIMPAŞA MH. ATATÜRK CAD. NO:91-93B
 MENDERES ANA CADDE ÜZERİNDE MERKEZ SAĞLIK OCAĞI YANINDA
 02327824041
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 POLAT ECZANESİ - MENEMEN

 İSMET İNÖNÜ MAH. 1271/1 SOK. NO:2/1A
 02325073507
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 YENI ÖZTÜRK ECZANESİ - MENEMEN 2

 * (24:00'DEN SONRA- MENEMEN)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 29 EKIM MAH 6.CAD.NO:8/A MENEMEN
 2328321434
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 KARADAG ECZANESİ - MİTHATPAŞA

 MITHATPASA CAD.NO.749 GÖZTEPE
 2322316846
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 YARIMADA ILGIN ECZANESİ - MORDOĞAN

 * (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR

 MORDOĞAN MAH. 194 SOK. NO:29/1
 0536 721 87 87
 02327378383
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 MAVİ YAKA ECZANESİ - NARLIDERE

 ILICA MAH. MİTHATPAŞA CAD. NO:131/C
 ÖZEL EGE İNCİ CERRAHİ TIP MERKEZİ YANI
 02322394050
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 SELİN ECZANESİ - ÖDEMİŞ

 INÖNÜ MH.SARAÇOGLU CD.63/A
 02325448853
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 YILMAZ ECZANESİ - PINARBAŞI

 * (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 PINARBASI MEYD. NO:8/A
 02324790022
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 NESRİN ECZANESİ - SARNIÇ

 * (24:00'DEN SONRA- GAZİEMİR)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 FATİH MAH. 1099 SOK. NO:70/B SARNIÇ
 02322813808
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 AKICI ECZANESİ - SEFERİHİSAR

 ÇOLAK İBRAHİM BEY MAH. 91 SOK. NO:19/H
 (SEFERİHİSAR OTO SANAYİ KARŞISI, LUWİ ÇARŞI )
 02322024468
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 NAZAR ECZANESİ - SELÇUK

 ATATÜRK MAH. ESREF ARNA CAD. NO:24/A
 2328921898
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 SIRINYER ECZANESİ - ŞİRİNYER

 EFELER MAH. 325 SOK. NO:49/A
 SEVGİYOLU ARKASI
 02324875765
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 AŞIK ECZANESİ - TİRE

 HÜRRİYET MH. SÜLEYMAN ŞAH CD. NO:22/B
 şehit albay öğrenci yurdu çaprazı,tirepark avm nin 3 sokak altı
 02325051055
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 BÜYÜK ECZANESİ - TORBALI

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 YEDİ EYLÜL MH. 5546 SK. NO:4
 YENİ HASTANE KARŞISI
 02328532068
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 ELİF ECZANESİ - TORBALI

 ERTUGRUL MAH.TORBALI CAD.NO:10/B
 02328566260
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 ILKE ECZANESİ - İSKELE

 * (22:00'DEN SONRA- URLA )

 SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ATATÜRK MAH. M.FEVZI ÇAKMAK CAD. NO:292/B
 2327522728
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 TOPKAYA ECZANESİ - İSKELE

 * (22:00'DEN SONRA- URLA )

Karşıyaka'da işten çıkarma krizi: Başkan Ünsal'a olağanüstü meclis çağrısı Karşıyaka'da işten çıkarma krizi: Başkan Ünsal'a olağanüstü meclis çağrısı

 SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 MITHATPASA CAD. 118/B ISKELE
 2327522673
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 UMUT ECZANESİ - ÇEŞMEALTI

 * (22:00'DEN SONRA- URLA )

 SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 DENİZLİ MAH. 113 SOK. NO:6/A
 02327554279
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 URLA BASAR ECZANESİ - ZEYTİNALANI

 * (22:00'DEN SONRA- URLA )

 SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 M.FEVZI ÇAKMAK MAH. N. KEMAL BULV. NO:27/13
 2327663516
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 BİNKONUTLAR ECZANESİ - URLA

 YENİKENT MAH. HÜSEYİN ZEREN CAD. NO:32/A
 02327548844
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 ÇAĞLA ECZANESİ - GÜMÜLDÜR - ÜRKMEZ

 MERSİNALANI MAH. CUMHURİYET CAD. NO:49/A
 02327422000
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 SIĞACIK ATA ECZANESİ - SIĞACIK

 * (23:00'DEN SONRA- SEFERİHİSAR )

 SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 SIĞACIK MAH. AKKUM CAD. NO:9/E
 02327433500
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 ÖDEMIS ECZANESİ - ÜÇYOL

 INÖNÜ CAD.NO:10/A
 BAYRAMYERİ ARÇELİK BAYİİ YANI
 2322275779
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 YAGMUR ECZANESİ - YENİ FOÇA

 * (24:00 DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ATATÜRK MAH. IZMIR CAD. NO:87/D
 2328148615
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 YENİ ŞAKRAN ECZANESİ - YENİ ŞAKRAN

 * (22:00 DEN SONRA ALİAĞA)

 SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 SAYFIYE MAH. N.KEMAL CAD. NO:79/B
 5323340779
 02326288828
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 YENI BUDAK ECZANESİ - YENİŞEHİR

 ZEYTINLIK MAH. 1140 SOKAK NO:38/A KONAK
 2324336975
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 GÖZDE ECZANESİ - YEŞİLYURT

 * (24:00'DEN SONRA- BASIN SİTESİ)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 9033 SOK. NO:21/A YESILYURT
 2322454042
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

Editör: Engin Keskin