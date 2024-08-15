BAHAR ECZANESİ - ALİAĞA
KÜLTÜR MAH. ATATÜRK CAD.NO:66
2326167321
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NILGÜN ECZANESİ - ALSANCAK
1472 SOKAK NO:42/A ALSANCAK KONAK
2324644880
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YENİŞEHİR ECZANESİ - ALSANCAK-BASMANE
FEVZIPASA BULVARI NO:17/A ÇANKAYA KONAK
02324821284
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BÜYÜK ÜNAL ECZANESİ - ALTINDAĞ
* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ )
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
KOŞUKAVAK MH. FAZILPAŞA CD. NO:46/A
02324578487
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DEMIRKOL ECZANESİ - ATATÜRK-OSMANGAZİ
* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA 3 )
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
HÜRRIYET CAD. NO:129 ATATÜRK MAH.
ATATÜRK MAH. MAVİ KÖŞE D.
2323887962
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BAHRİYE ECZANESİ - AYRANCILAR
AYRANCILAR MH. 83 SK. NO:24/A
02328540607
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ALPER AKIN ECZANESİ - BALÇOVA
EĞİTİM MAH. ATA CAD. NO:51/A
02322787035
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RENKLİ ECZANESİ - BASIN SİTESİ
BASINSİTESİ MH. 168 SK. NO:59/1A BASINSİTESİ
02322327088
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BÜYÜK BAYINDIR ECZANESİ - BAYINDIR
SADIKPASA MAH. ATATÜRK CAD. 104/A
SAĞLIK OCAĞI YANI
2325817516
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GÜVERCIN ECZANESİ - BAYRAKLI
BAYRAKLI MH. ZEKİ YAVAŞ SK. NO:6/3B
CENTRAL HOSPİTAL YAKINI
02323713450
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BURÇİN ECZANESİ - BERGAMA
İSLAMSARAY MH. 930 SOK. NO:3/A
02328312923
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BEYDAG SIFA ECZANESİ - BEYDAĞ
* (01:00'DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
Atatürk Mah.ULUS MEYDANI NO:6/A
02325926018
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NATURA ECZANESİ - BORNOVA 1
ERZENE MH. KAZIM KARABEKİR CD. NO:5/B
BORNOVA MEYDANI HÜKÜMET KONAĞI YANI
02323513335
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BORNOVA ORDU ECZANESİ - BORNOVA 2
KAZIM DİRİK MAH. FATİH SULTAN MEHMET CAD. NO:3/A
02323421363
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ATALAY ECZANESİ - BORNOVA 3
ADALET MAH. Haydar Aliyev cad. No:30
MANAVKUYU HALKBANK KARŞISI PARK 35 EVLERİ
02324627226
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ELIGÜR ECZANESİ - BORNOVA 4
* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA-1)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
NALDÖKEN MAH. ATATÜRK CAD. NO:38
2324784508
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BURÇAK ECZANESİ - BOZYAKA
BAHÇELİEVLER MH. SAİM ÇIKRIKÇI CD. NO:104 BOZYAKA
02322621058
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ÖZMEN ECZANESİ - BUCA 1
ÖZMEN CAD. NO:143/A
BUCA SEYFİ DEMİRSOY DEVLET HASTANESİ YANI
02324527741
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AKGÜN ECZANESİ - BUCA 2
HOCA AHMET YESEVİ CADDESİ 198/D KURUÇEŞME MAHALLESİ BUCA
02324539347
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UYGAR ECZANESİ - ÇAMDİBİ
BARBAROS MAH. REFİK TULGA CAD. NO:3(ŞOK MARKET KARŞISI DAP iZMİR ALTI)
05455292898
02325202898
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FATİH ECZANESİ - ÇANDARLI
ÇANDARLI MAH. NAMIK KEMAL CAD. NO:10/A
02326732676
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KARABİNA ECZANESİ - ÇEŞME
ALAÇATI MH. ATATÜRK CD. NO:27/AB
02327167494
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FLORA ECZANESİ - ÇİĞLİ
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
BALATÇIK MAH. 8788/7 SOK. NO:4/D
05339484002
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EGEGÜL ECZANESİ - ÇİĞLİ
DERE CD. NO:12/A
ÇİĞLİ MERKEZ AKBANK YANI GÜZELTEPE DURAĞI
02323290061
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TURGAY ECZANESİ - ÇİĞLİ
YENİMAHALLE MAH 8764/5 SOK NO:24/A
0531 293 50 35ÇİĞLİ BÖLGE EĞİTİM HAST ACİL KAPISI KARŞISI
02323722005
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OKUDUR ECZANESİ - DİKİLİ
İSMETPAŞA MAH 9 SOK NO:3/C
02326712211
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LOTUS ECZANESİ - ESKİ FOÇA
ATATÜRK MAH. 99 SOK. NO:26/A
02323302023
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GÜLYAKA ECZANESİ - ESKİİZMİR-CENNETÇEŞME
* (24:00'DEN SONRA- BOZYAKA)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
DEVRİM MH.3817 SK. NO:4/A ESKİ-İZMİR
02322717673
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RÜZGAR ECZANESİ - EŞREFPAŞA
GÜNEŞLİ MAH. 526 SOK. NO:17/C
EGEPOL HASTANESİ CERRAHİ BÖLÜM ARKASI
02322503762
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DENIZ ECZANESİ - EVKA 1
* (24:00'DEN SONRA- BUCA 1)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
UFUK MH.ISTIKLAL CAD. NO:76/B
2324528026
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ANDAÇ ECZANESİ - GAZİEMİR
ATIF BEY MAH. MERTLER CAD. NO:6/A GAZİEMİR
02322518651
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SERRA ECZANESİ - GEDİZ
* (01:00'DEN SONRA- ŞİRİNYER )
İNÖNÜ MAH. 670/1 SOK. NO:42/A
05340399972
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EZGI DENIZ ECZANESİ - GÜLTEPE
* (24:00'DEN SONRA- YENİŞEHİR)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
GAZI CAD. NO:126/1A-B GÜLTEPE
GÜLTEPE KARAKOL ÜSTÜ
02324597954
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YASAROGLU ECZANESİ - GÜMÜŞPALA
* (24:00'DEN SONRA - KARŞIYAKA 4 )
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
1847/27 SOK. NO:9/A
POSTACILAR GERBAY S.O.KARŞISI
02323633904
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ÖZ ÖZKAN ECZANESİ - GÜZELBAHÇE
ATATÜRK MAH. NAMIK KEMAL CAD. NO:8/A GÜZELBAHÇE/IZMIR
02322345262
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FULYA SEKER ECZANESİ - HATAY
ESENYALI MAH. 52/70 SOK.NO:6/A
HALE PASTANESİ ARKA SOKAĞI- ESKİ DOLUNAY PASTANESİ
2322856342
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GÖKSEL ECZANESİ - İNCİRALTI
KORUTÜRK MAH. MİTHATPAŞA CAD. NO:283/A
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ KARŞISI
02322787840
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IHLAMUR ECZANESİ - KARABAĞLAR
AYDIN MH. 4276 SK. NO:44
ali akatlar ilköğretim okulu arkası
02322102060
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SAADET ECZANESİ - KARABURUN
* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR
İSKELE MH. KEPEZ CD. NO:19/A
5077069791
02327313397
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BERRA ECZANESİ - KARŞIYAKA 1
KARŞIYAKA TERSANE MAHALLESİ 1671 SOKAK NO:21/B
02323674150
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EPİR ECZANESİ - KARŞIYAKA 2
ATATÜRK BULVARI NO:3/B
ZÜBEYDE HANIM TIP MERKEZİ YANI ATATÜRK BULVARI
02323671666
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YENİ AKHİSAR ECZANESİ - KARŞIYAKA 3
6440/4 SOK.NO:2/B ATAKENT
ATAKENT MİGROS BİTİŞİĞİ
02323362837
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DILFET ECZANESİ - KARŞIYAKA 4
GONCALAR MAH.GÜNSAZAK BLV.NO:61/C
2323411585
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KEMALPASA TUNA ECZANESİ - KEMALPAŞA
MEHMET AKIF ERSOY MAH. ISMET INÖNÜ CAD. NO:81/B
2328782788
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KINIK ECZANESİ - KINIK
CUMHURIYET CAD. NO:1/G KINIK
2326871073
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ÖZYILMAZ ECZANESİ - KİRAZ
u0130STu0130KLAL MAHALLEu0130 SABu0130T ARLI CADDESu0130 NO 57 Ku0130RAZ u0130ZMu0130R
02325722081
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ÖZGÜLER ECZANESİ - MENDERES
KASIMPAŞA MH. ATATÜRK CAD. NO:91-93B
MENDERES ANA CADDE ÜZERİNDE MERKEZ SAĞLIK OCAĞI YANINDA
02327824041
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POLAT ECZANESİ - MENEMEN
İSMET İNÖNÜ MAH. 1271/1 SOK. NO:2/1A
02325073507
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YENI ÖZTÜRK ECZANESİ - MENEMEN 2
* (24:00'DEN SONRA- MENEMEN)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
29 EKIM MAH 6.CAD.NO:8/A MENEMEN
2328321434
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KARADAG ECZANESİ - MİTHATPAŞA
MITHATPASA CAD.NO.749 GÖZTEPE
2322316846
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YARIMADA ILGIN ECZANESİ - MORDOĞAN
* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR
MORDOĞAN MAH. 194 SOK. NO:29/1
0536 721 87 87
02327378383
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MAVİ YAKA ECZANESİ - NARLIDERE
ILICA MAH. MİTHATPAŞA CAD. NO:131/C
ÖZEL EGE İNCİ CERRAHİ TIP MERKEZİ YANI
02322394050
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SELİN ECZANESİ - ÖDEMİŞ
INÖNÜ MH.SARAÇOGLU CD.63/A
02325448853
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YILMAZ ECZANESİ - PINARBAŞI
* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
PINARBASI MEYD. NO:8/A
02324790022
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NESRİN ECZANESİ - SARNIÇ
* (24:00'DEN SONRA- GAZİEMİR)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
FATİH MAH. 1099 SOK. NO:70/B SARNIÇ
02322813808
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AKICI ECZANESİ - SEFERİHİSAR
ÇOLAK İBRAHİM BEY MAH. 91 SOK. NO:19/H
(SEFERİHİSAR OTO SANAYİ KARŞISI, LUWİ ÇARŞI )
02322024468
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NAZAR ECZANESİ - SELÇUK
ATATÜRK MAH. ESREF ARNA CAD. NO:24/A
2328921898
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SIRINYER ECZANESİ - ŞİRİNYER
EFELER MAH. 325 SOK. NO:49/A
SEVGİYOLU ARKASI
02324875765
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AŞIK ECZANESİ - TİRE
HÜRRİYET MH. SÜLEYMAN ŞAH CD. NO:22/B
şehit albay öğrenci yurdu çaprazı,tirepark avm nin 3 sokak altı
02325051055
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BÜYÜK ECZANESİ - TORBALI
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
YEDİ EYLÜL MH. 5546 SK. NO:4
YENİ HASTANE KARŞISI
02328532068
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ELİF ECZANESİ - TORBALI
ERTUGRUL MAH.TORBALI CAD.NO:10/B
02328566260
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ILKE ECZANESİ - İSKELE
* (22:00'DEN SONRA- URLA )
SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
ATATÜRK MAH. M.FEVZI ÇAKMAK CAD. NO:292/B
2327522728
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TOPKAYA ECZANESİ - İSKELE
* (22:00'DEN SONRA- URLA )
SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
MITHATPASA CAD. 118/B ISKELE
2327522673
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UMUT ECZANESİ - ÇEŞMEALTI
* (22:00'DEN SONRA- URLA )
SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
DENİZLİ MAH. 113 SOK. NO:6/A
02327554279
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URLA BASAR ECZANESİ - ZEYTİNALANI
* (22:00'DEN SONRA- URLA )
SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
M.FEVZI ÇAKMAK MAH. N. KEMAL BULV. NO:27/13
2327663516
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BİNKONUTLAR ECZANESİ - URLA
YENİKENT MAH. HÜSEYİN ZEREN CAD. NO:32/A
02327548844
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ÇAĞLA ECZANESİ - GÜMÜLDÜR - ÜRKMEZ
MERSİNALANI MAH. CUMHURİYET CAD. NO:49/A
02327422000
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SIĞACIK ATA ECZANESİ - SIĞACIK
* (23:00'DEN SONRA- SEFERİHİSAR )
SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
SIĞACIK MAH. AKKUM CAD. NO:9/E
02327433500
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ÖDEMIS ECZANESİ - ÜÇYOL
INÖNÜ CAD.NO:10/A
BAYRAMYERİ ARÇELİK BAYİİ YANI
2322275779
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YAGMUR ECZANESİ - YENİ FOÇA
* (24:00 DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ATATÜRK MAH. IZMIR CAD. NO:87/D
2328148615
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YENİ ŞAKRAN ECZANESİ - YENİ ŞAKRAN
* (22:00 DEN SONRA ALİAĞA)
SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
SAYFIYE MAH. N.KEMAL CAD. NO:79/B
5323340779
02326288828
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YENI BUDAK ECZANESİ - YENİŞEHİR
ZEYTINLIK MAH. 1140 SOKAK NO:38/A KONAK
2324336975
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GÖZDE ECZANESİ - YEŞİLYURT
* (24:00'DEN SONRA- BASIN SİTESİ)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
9033 SOK. NO:21/A YESILYURT
2322454042
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