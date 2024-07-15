Halil ÖZCAN/ Özel Haber

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün sekizinci yıl dönümü dolayısıyla İzmir Kadifekale Şehitliği'nde anlamlı bir tören düzenlendi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, törende şehitlerin kabrine kırmızı karanfil bırakarak saygı duruşunda bulundu.

Başkan Dr. Cemil Tugay şehitleri unutmadı

İzmir Valiliği'nin organize ettiği anma programında, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın yanı sıra İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Kemal Yeni, İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Sel, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, rektörler, büyükelçiler ve şehit yakınları hazır bulundu.

Dualar ve karanfillerle anıldılar

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından şehitler için dualar edildi. Bu anlamlı anma programı, Başkan Tugay’ın şehitlerin kabirlerine kırmızı karanfil bırakmasıyla sona erdi. Bu duygusal tören, katılımcılar için unutulmaz anlar yaşattı.

Şehitlerin fedakarlıkları ve kahramanlıkları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün sekizinci yıl dönümünde İzmir'de bir kez daha hatırlanarak onurlandırıldı.