251 şehit anısına birer fidanını dikildiği törende konuşan İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, "Her 15 Temmuz'da birçok etkinliğimizin yanında böyle bir hatıra ormanı da teşkil ediyoruz ki gelecek nesillerimiz burada ağaçların yetiştiği, toprağa filiz saldığı gibi onların da duygu dünyalarında ve hislerinde bu ülkeye bağlılık pekişsin. Bundan sonra olabilecek ülkeye karşı kalkışmalar, hainliklere karşı da bir bilinç oluşsun" dedi.

İzmir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde, Buca ilçesine bağlı Tınaztepe mevkisindeki 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı'nda fidan dikim töreni gerçekleştirildi. Fidan dikim törenine İzmir Valisi Süleyman Elban, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel, İzmir Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, İzmir İl Tarım Orman Müdürü Mustafa Şahin, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak ve il protokolü katıldı. Fidan dikimi öncesinde 15 Temmuz şehitleri için dua okundu. Ardından 1 hektarlık alanda 251 şehit anısına, kızılçam, servi, mazı ve fıstıkçamından oluşan fidanları toprağa dikilip, can suyu verildi.

'Tarihimizde eşi benzeri görülmemiş bir ihanetle karşı karşıya kaldık'

Törende konuşan İzmir Valisi Süleyman Elban, "Yaklaşık 8 yıl önce bize göre sıradan bir yaz, sıradan bir temmuz, sıradan bir temmuzun 15'iydi ama yıllardan beri ülkemizde sinsi emeller için kendilerini yetiştiren yabancı kaynakların destekçilerinin yönlendirmesiyle devlet içerisinde örgütlenmiş ama devlet ve toplum içerisinde sureti halktan görünen bir grubun 15 Temmuz günü hain bir darbe girişimiyle hem ülkede bir darbe hem ülkenin birlik ve beraberliğiyle hem de tüm başta dini değerlerimiz olmak üzere tüm değerlerimize karşı topyekün bir saldırıyla karşı karşıya kaldık. Millet olarak tarihimizde eşi benzeri görülmemiş bir ihanetle de karşı karşıya kaldık. Ama Cumhurbaşkanımızın inanılmaz liderliği, milletimizin vatan, millet, bayrak, başta dini değerlerimiz olmak üzere, tüm değerlerimize olan bağlılığı sayesinde o gece bu kalkışma tamamen püskürtüldü ve ülkemiz 16 Temmuz sabahına bu beladan kurtulmuş olarak uyandı" dedi.

'Milletimiz bir daha böyle bir ihanetle karşılaşmasın'

15 Temmuz'da mücadeleyi yapan vatandaşların tamamen sivil olduğunu aktaran Elban, "Ellerinde herhangi bir silahları ya da karşı koyacak alet, edevatları yoktu ama karşı taraftan peygamber ocağı olan askeri birliğimizin içine sızmış bir kısım grup, bu milletin alın teriyle emeğiyle aldığı tanklarla, uçaklarla ve diğer askeri malzemelerle milletin üzerine hiç acımadan hunharca saldırdılar. Maalesef o gece 251 şehidimiz ve 2 binin üzerinde de gazimiz var. Çünkü böyle bir orantısız mücadelede bir tarafta tanklar, F-16'lar, ağır silahlar, diğer tarafta sivil bir karşı koymada maalesef böyle bir kayıpla karşı karşıya kaldık. Ülkemizin birliği beraberliği, devletimizin varlığı birliği için tüm inancımız değerlerimiz için mücadele edip şehit olan 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle ve minnet anıyorum. Gazilerimize sağlıklı huzurlu bir ömür diliyorum. İnşallah bir daha böylesi bir bela ile musibetle karşılaşmayız diye temenni ediyoruz" diye konuştu.

Elban, sözlerini şöyle sürdürdü: “Her 15 Temmuz'da birçok etkinliğimizin yanında böyle bir hatıra ormanı da teşkil ediyoruz ki gelecek nesillerimiz burada ağaçların yetiştiği, toprağa filiz saldığı gibi onların da duygu dünyalarında ve hislerinde bu ülkeye bağlılık pekişsin. Bundan sonra olabilecek ülkeye karşı kalkışmalar, hainliklere karşı da bir bilinç oluşsun, onlar da bu bilince erişsin. Öbür tarafta da biz de bu ülke için seve seve canını veren ya da hayatını tehlikeye atan tüm kahramanlarımızı da unutmadığımızı göstermek için onların adına onların yaptıklarına karşılık değil ama sembolik olarak böyle bir orman teşkil ediyoruz. Milletimiz bir daha inşallah böyle bir ihanetle karşılaşmasın.