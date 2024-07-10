İzmir Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde vatandaşlara toplu taşıma hizmetlerini yüzde 50 indirimli sunacak. ESHOT, İZULAŞ, İZTAŞIT, İZDENİZ, İzmir Metrosu ve İzmir Tramvayı gibi ulaşım kurumları bu özel günde indirimli hizmet verecek.

İZBAN’da ücretsiz ulaşım

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile TCDD ortaklığında işletilen İZBAN, 15 Temmuz günü Cumhurbaşkanlığı kararıyla tüm gün ücretsiz olacak. Bu uygulama, vatandaşların anma etkinliklerine rahatça katılabilmelerini amaçlıyor.