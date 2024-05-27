İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği İzmir Uluslararası Çoksesli Korolar Festivali, 154 koro ve 6 binden fazla koristin katılımıyla büyük ilgi gördü. Festivalin kapanışı, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleşen ödül töreniyle noktalandı.

Festivalde bir araya geldiler

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Polifonik Korolar Derneği İzmir Şubesi'nin iş birliğiyle düzenlenen festival, çoksesli koro müziğini teşvik etmeyi ve Türk müziğini uluslararası alanda tanıtmayı amaçlıyor. Festival kapsamında 154 koro ve 6 binden fazla korist, birbirleriyle yarışmaksızın farklı müzikal dallarda değerlendirildi ve sanatsal olarak ödüllendirildi.

Ödül töreni coşkusu

Festivalin sona erdiği ödül töreni, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın temsilcisi olan İzmir Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Sözcüsü ve Karabağlar Belediyesi Başkan Yardımcısı Elvin Sönmez Güler tarafından Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Güler, Başkan Tugay'ın selamlarını ileterek tüm katılımcılara teşekkür etti.