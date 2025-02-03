İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İZENERJİ bünyesinde çalışan 148 işçinin ilk olarak ‘verimsizlik’ iddiasıyla işten çıkarılacağı duyurulmuş, ardından bu işçilerin ücretsiz izne gönderildiği açıklanmıştı. Ayrıca Kent Konseyi Müdürlüğü’nde çalışan 10 işçi de yaklaşık 2 ay önce belirsiz süreli ücretsiz izne gönderilmişti.

DİSK Genel-İş üyesi işçileri, Cuma günü sendika binası önünde bir açıklama yaparak, “Ücretsiz izne gönderilen 158 işçi, işlerine iade edilmezse direnişe geçeceğiz” diyerek bir uyarıda bulunmuştu. DİSK 2. Nolu Şube Başkanı Ercan Gül, Cuma günü yaptığı açıklamada “Şunu belirtmek isteriz ki haksız ve hukuksuz yere ücretsiz izne çıkarılan 158 arkadaşımız Pazartesi günü işlerine başlatılmadıkları takdirde ve ESHOT‘ta 236 otobüslerin devir işlemleri durdurulmadığı taktirde Örgütümüzün almış olduğu karar doğrultusunda 03 Şubat Pazartesi günü sabah saat 08:30‘ da İzmir Büyükşehir Belediyesi Fuar 1 Nolu Hol’ un önünde direnişimize başlayacağımızı belirtmek isteriz” demişti.