İzmir'de 16 Ocak Perşembe günü içerisinde hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İzmir'de 16 Ocak su kesintileri resmi sitesinde an an güncelliyor. Gün içerisinde değişiklik gösterebilen bu listede an itibarı ile 6 ilçenin su kesintisi paylaşılmakta.

İzmir'de su kesintisi planı, su hattı yenileme ve altyapı çalışmaları nedeniyle zorunlu olarak yapılacak. İZSU, kesintiden etkilenecek olan ilçelerin listesini yayınladı.

İLÇE MAHALLELER KESİNTİ SÜRESİ BAYINDIR ATATÜRK, CUMHURİYET, KARAVELİLER 15.01.2025 saat 21:00 ile 16.01.2025 saat 13:00 arasında yaklaşık 16 saat su kesintisi olacaktır. KARABURUN İSKELE 16.01.2025 saat 08:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. MENDERES SANCAKLI 16.01.2025 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. ÖDEMİŞ KAYAKÖY, KARADOĞAN, KARAKOVA, KERPİÇLİK, TOSUNLAR, KIZILCA, KÖSELER, ORTAKÖY, SEYREKLİ, HACIHASAN, KEMER, GÖLCÜK 16.01.2025 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır. TORBALI AYRANCILAR, FEVZİ ÇAKMAK 16.01.2025 saat 09:00 ile 10:15 arasında yaklaşık 1 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır. URLA KALABAK 15.01.2025 saat 20:45 ile 16.01.2025 saat 13:00 arasında yaklaşık 16 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır. URLA YAĞCILAR 15.01.2025 saat 21:15 ile 16.01.2025 saat 00:00 arasında yaklaşık 2 saat 45 dakika su kesintisi olacaktır.

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Vatandaşlar dikkatli olmalı

Su kesintisi nedeniyle bu ilçelerde yaşayan vatandaşların gerekli tedbirleri alması önem taşıyor. İZSU, özellikle su kesintisinden önce su depolama ve kesinti sırasında suyun tasarruflu kullanılması konusunda uyarıda bulundu. Ayrıca, kesinti sırasında su ihtiyacını karşılamak için çeşitli noktalarda su tankerlerinin hazır bulundurulacağı bildirildi.