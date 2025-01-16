Sabah saatlerinde (09.00-12.00), hava sıcaklığı 12°C olarak hissedilecek. Nem oranı %75 seviyesinde olacak. Hafif rüzgarlar saatte 5 km hızla esecek, maksimum rüzgar hızı ise 12 km/sa olarak öngörülüyor.

Gün ortası nispeten ılık

12.00-15.00 saatleri arasında sıcaklık 14°C’ye çıkacak ve günün en sıcak dilimi yaşanacak. Nem oranı düşerek %66’ya inecek, rüzgar hızı artış göstererek 10 km/sa olacak. Maksimum rüzgar hızı ise 19 km/sa’ye ulaşacak.

Akşamüstü ve gece soğuyor

15.00-18.00 saatlerinde sıcaklık hafif düşüşle 13°C’ye gerilerken, akşam saatlerinde (18.00-21.00) 10°C’ye inecek. Gece ise (21.00-24.00) sıcaklık 9°C’ye kadar düşecek ve nem oranı %84’e yükselecek. Hafif rüzgar devam edecek, maksimum hızı 14 km/sa civarında seyredecek.

İzmir 5 günlük hava tahmini

İzmir’de gün boyunca parçalı bulutlu ve serin bir hava etkili olacak. Özellikle akşam saatlerinde dışarı çıkacak olanlar daha kalın giyinmeli. Rüzgarın kuvvetli olmaması rahat bir gün geçirilmesini sağlayacak.