İzmir'de 17 Aralık Salı günü içerisinde hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İzmir'de 17 Aralık su kesintileri resmi sitesinde an an güncelliyor. Gün içerisinde değişiklik gösterebilen bu listede an itibarı ile 3 ilçenin su kesintisi paylaşılmakta.

İzmir'de su kesintisi planı, su hattı yenileme ve altyapı çalışmaları nedeniyle zorunlu olarak yapılacak. İZSU, kesintiden etkilenecek olan ilçelerin listesini yayınladı.

Arıza Bilgileri

İLÇE MAHALLELER KESİNTİ SÜRESİ ÇİĞLİ KÖYİÇİ, ŞİRİNTEPE 17.12.2024 saat 09:15 ile 10:15 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. MENEMEN VİLLAKENT 17.12.2024 saat 07:30 ile 09:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. ÖDEMİŞ BİRGİ 17.12.2024 saat 08:45 ile 11:45 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. ÖDEMİŞ BELİRSİZ(ÖDEMİŞ) 17.12.2024 saat 09:00 ile 18:00 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.

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Vatandaşlar dikkatli olmalı

Su kesintisi nedeniyle bu ilçelerde yaşayan vatandaşların gerekli tedbirleri alması önem taşıyor. İZSU, özellikle su kesintisinden önce su depolama ve kesinti sırasında suyun tasarruflu kullanılması konusunda uyarıda bulundu. Ayrıca, kesinti sırasında su ihtiyacını karşılamak için çeşitli noktalarda su tankerlerinin hazır bulundurulacağı bildirildi.