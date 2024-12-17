İzmir'de bugün(17 Aralık Salı) nöbetçi olan eczaneler aşağıda sıralandı. Hangi eczaneler 17 Aralık'ta nöbetçi olacak? İzmir merkez ve diğer ilçelerinde hangi eczaneler nerede, nasıl ulaşabilirsiniz? İzmir'de 17 Aralık Salı günü nöbetçi olan eczaneler sırasıyla:

UFKUM ECZANESİ - ALİAĞA

 YENI MAH.529 SOK.NO:11/A
 ALİAĞA DEVLET HASTANESİ ACİL KARŞISI . ALİAĞA / İZMİR
 02322329064
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 ENIS ÖZKAN ECZANESİ - ALSANCAK

 MIMAR SINAN CAD. NO:27/A ALSANCAK KONAK
 TRT GİRİŞ KAPISI KARŞISI
 2324217979
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 ELİF ÖYKÜ ECZANESİ - ALSANCAK-BASMANE

 AKDENİZ MAH. AKDENİZ CAD. NO:8/G
 02324841956
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 AYAS ECZANESİ - ALTINDAĞ

 * (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ )

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ZAFER MAH. KEMALPAŞA CAD. NO:118/A
 02324334322
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 SARDUNYA ECZANESİ - ATATÜRK-OSMANGAZİ

 * (24:00'DEN SONRA- BORNOVA 3 )

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 OSMANGAZİ MAH. 579 SOK. NO:54/C
 02329990224
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 GÜVEN ECZANESİ - AYRANCILAR

 AYRANCILAR MAH. İZMİR AYDIN CAD. B BLOK NO:118/1A(MEDİFAMA HASTANESİ YANI)
 02325028485
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 EVIN ECZANESİ - BALÇOVA

 ONUR MAH. SARMASIK CAD. NO:15/A BALÇOVA
 02322792095
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 YENİ MANZARA ECZANESİ - BASIN SİTESİ

 BASINSİTESİ MAH. 170 SOK. NO:4/B
 02322445538
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 KARABENEK ECZANESİ - BAYINDIR

 MITHATPASA MAH.HASTANE CAD. NO:6 BAYINDIR
 2325817045
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 BARIS SAHIN ECZANESİ - BAYRAKLI

 ALPARSLAN MH. 1620/15 SK. NO:9
 02323458485
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 KERMES ECZANESİ - BERGAMA

 ERTUĞRUL MAH. CUMHURİYET CAD. ÖZEL İDARE İŞHANI NO. Z-04
 02326331520
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 İNCİR ECZANESİ - BEYDAĞ

 * (01:00'DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 ATATÜRK MAH. YUSUF DOĞAN CAD. NO:21
 02325929810
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 PELIT ECZANESİ - BORNOVA 1

 456 SOKAK NO:11/B ERZENE MAH. BORNOVA
 TÜRKAN ÖZİLHAN SEMT POLİK.KARŞISI
 02323438168
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 YENI FILIZ ECZANESİ - BORNOVA 2

 ANKARA CAD. NO:233/A BORNOVA
 02323884834
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 BELMA ECZANESİ - BORNOVA 3

 MUSTAFA KEMAL CAD.NO:155/D MANAVKUYU MAH.BAYRAKLI
 M.KEMAL LİSESİ OKUL DURAĞI ESKİ MANAVKUYU MUHTARLIK KARŞISI
 2323396833
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 DEMİRKAN ECZANESİ - BORNOVA 4

 * (24:00'DEN SONRA- BORNOVA-1)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 EVKA-3 MAH.129. SOK.NO:1/A
 TÜRKAN ÖZİLHAN HASTANESİ YANI
 02323755247
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 ULU ECZANESİ - BOZYAKA

 BOZYAKA-3013 SOK. NO:28/A
 GÜLYAKA SAĞLIK OCAĞI KARŞISI
 2322616151
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 ERCİYAS ECZANESİ - BUCA 1

 ÖZMEN CAD. NO:126/A
 SEYFİ DEMİRSOY DEVL.HAST.KARŞISI
 02324261577
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 KURUÇEŞME ECZANESİ - BUCA 2

 KURUÇEŞME MAH. HOCA AHMET YESEVİ CAD. NO:174
 02324530639
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 MERCAN ECZANESİ - ÇAMDİBİ

 YEŞİLOVA MAH. YILDIRIM BEYAZIT CAD. NO:272/C
 02325200162
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 FATİH ECZANESİ - ÇANDARLI

 ÇANDARLI MAH. NAMIK KEMAL CAD. NO:10/A
 02326732676
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 REİSDERE ECZANESİ - ÇEŞME

 SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ÇEŞME REİSDERE MAHALLESİ 6001 SOKAK NO:44
 02327171040
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 TEZCAN ECZANESİ - ÇEŞME

 FAHRETTIN PASA MH. 2222/1 SK. NO:4
 02327120259
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 BEGÜM ECZANESİ - ÇİĞLİ

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 UĞUR MUMCU MH. 8968/1 SK. NO:1/A
 02328392233
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 YENİ GÜLCE ECZANESİ - ÇİĞLİ

 YENI MAH. ESKİ HAVAALANI CAD. NO:64/B
 02323292828
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 NAZ ECZANESİ - ÇİĞLİ

 ATAŞEHİR MH. 8019/23 SK. NO:1/A
 İZMİR ÖZEL CAN HASTANESİ KARŞISI
 02323763637
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 MELTEM ECZANESİ - DİKİLİ

 SALİMBEY MAH. 19 SOK. NO:2/A
 Ziraat Bankası Karşısı
 05455902595
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 SUDE ECZANESİ - ESKİ FOÇA

 ATATÜRK MAH. REHA MIDILLI CAD. NO:17/A FOÇA
 2328127219
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 TAYFUN ECZANESİ - ESKİİZMİR-CENNETÇEŞME

 * (24:00'DEN SONRA- BOZYAKA)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 YURDOĞLU MAH. 3959 SOK. NO:13/A
 3959 Sk. İzmir Anadolu Lisesi yolu BİM karşısı
 02322034892
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 NİHAN ECZANESİ - EŞREFPAŞA

 GÜNEŞLİ MAH. 529/1 SOK. NO:20
 02322560637
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 TIJEN ECZANESİ - EVKA 1

 * (24:00'DEN SONRA- BUCA 1)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 UFUK MAH.ÇAKMAK CAD.NOI:196 ISÇI EVLERI BUCA-IZMIR
 İŞÇİEVLERİ UFUK KARAKOL YANI
 02324267767
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 FERAH ECZANESİ - GAZİEMİR

 ATIF BEY MH. ETİLER CD. NO:6/A
 CİĞERCİ SİNAN KARŞISI
 02322524519
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 YENİ LOKMAN HEKİM ECZANESİ - GEDİZ

 * (01:00'DEN SONRA- ŞİRİNYER )

 GÖKSU MH.692/3 SK.NO:20/A
 02322761733
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 DOGANGÜN ECZANESİ - GÜLTEPE

 * (24:00'DEN SONRA- YENİŞEHİR)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ZEYBEK MAH. GAZIPASA CAD. NO:129/C GÜLTEPE
 DOĞANGÜN ECZANESİ
 02324572550
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 REY ECZANESİ - GÜMÜŞPALA

 * (24:00'DEN SONRA - KARŞIYAKA 4 )

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ONUR MH. 7371/2 SK. NO:26/A GÜMÜŞPALA/İZMİR
 BAYRAKLI TÜNELLERİ ONUR MAH. ÇIKIŞI 16. NO LU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI
 02323636464
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 ŞAHAN ECZANESİ - GÜZELBAHÇE

 ŞEHİT KEMAL CD. NO:128/A GÜZELBAHÇE
 02322348081
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 HAZAR ECZANESİ - HATAY

 INÖNÜ CAD.NO:490/A
 HIFSIZSIHHA DURAĞI
 2322247294
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 DALGIÇ ECZANESİ - İNCİRALTI

 KORUTÜRK MAH. MİTHATPAŞA CAD. NO:285/1B
 02322784070
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 ÖZ DEVA ECZANESİ - KARABAĞLAR

 SARIYER MAH. 5714/1 SOK. NO:21/A
 02322374892
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 SAADET ECZANESİ - KARABURUN

 * (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR

 İSKELE MH. KEPEZ CD. NO:19/A
 5077069791
 02327313397
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 ESEN ECZANESİ - KARŞIYAKA 1

 DONANMACI MAH. 1728 SOK. (KLİSE SOKAK) NO:44/B
 02323647484
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 EPİR ECZANESİ - KARŞIYAKA 2

 ATATÜRK BULVARI NO:3/B
 ZÜBEYDE HANIM TIP MERKEZİ YANI ATATÜRK BULVARI
 02323671666
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 BENGI ECZANESİ - KARŞIYAKA 3

 6470/2 SOK. NO.1/2SEMIKLER
 ATAKENT MİGROS SOKAĞI SONU
 2323621815
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 DENIZER ECZANESİ - KARŞIYAKA 4

 ALI ALP BÖKE CAD. 19/A NERGIZ
 NERGİZ ESKİ PAZARYERİ 0232 368 30 64
 02323686650
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 KARTAL ECZANESİ - KEMALPAŞA

 MEHMET AKİF ERSOY MH. 157 SK. NO:41/A
 02328788090
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 TOKER ECZANESİ - KINIK

 TÜRKCEDİT MAH. TURAN GÜNEŞ CAD. NO:2/B
 02326871166
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 DEVA ECZANESİ - KİRAZ

 HOCA IBRAHIM CD.3
 2325723162
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 CEM ECZANESİ - MENDERES

 KEMALPAŞA MAH. ATATÜRK CAD. NO:94/3-A
 02327822200
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 TARHAN ECZANESİ - MENEMEN

 Ş.AYŞAN AKSOY CD. NO:6/A
 02328323074
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 YENI ÖZTÜRK ECZANESİ - MENEMEN 2

 * (24:00'DEN SONRA- MENEMEN)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 29 EKIM MAH 6.CAD.NO:8/A MENEMEN
 2328321434
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 MAYIS ECZANESİ - MİTHATPAŞA

 34 SOK. NO:3/C-D GÜZELYALI
 02322465544
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İzmir'de 17 Aralık hava durumu | Hava parçalı bulutlu İzmir'de 17 Aralık hava durumu | Hava parçalı bulutlu

 YARIMADA ILGIN ECZANESİ - MORDOĞAN

 * (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR

 MORDOĞAN MAH. 194 SOK. NO:29/1
 0536 721 87 87
 02327378383
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 ARI ECZANESİ - NARLIDERE

 ILICA MAH. MİTHATPAŞA CAD. NO:28/B
 ÖZEL EGE İNCİ TIP MERKEZİ KARŞISI
 02322397777
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 SARIKAYA ECZANESİ - ÖDEMİŞ

 SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 SARAÇOGLU CD.45
 02325454479
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 ÖDEMIS ECZANESİ - ÖDEMİŞ

 ATATÜRK MAH. DENIZCIK SOKAK NO:2/B
 2325441844
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 PAÇACI ECZANESİ - PINARBAŞI

 * (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 GÜRPINAR MH.7056/1 SK. NO:29/A PINARBAŞI
 02324790174
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 EYLÜL ECZANESİ - SARNIÇ

 * (24:00'DEN SONRA- GAZİEMİR)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ATATÜRK MAH. 1045/1 SOK. NO:7/A SARNIÇ
 02322811718
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 HİSAR ECZANESİ - SEFERİHİSAR

 TURABİYE MAH. BEYLER CAD. NO:8/A
 DEVLET HASTANESİ YANI(05302500041)
 05302500041
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 MELTEM ECZANESİ - SELÇUK

 ATATÜRK CAD.NO:6
 2328927879
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 YENİ DÖRTEL ECZANESİ - ŞİRİNYER

 EFELER MAH. 325 SK NO:49
 02324483439
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 TIRE ECZANESİ - TİRE

 IPEKÇILER MAH. GÖKÇENEFE CAD. 15
 2325116162
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 TORBALI DEVA ECZANESİ - TORBALI

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 MURATBEY MH.DOGAN BURSALIOGLU CD.NO.22/6
 2328569595
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 TORBALI MERKEZ ECZANESİ - TORBALI

 TEPEKÖY MAH. HÜKÜMET CAD. NO:5/A
 02328561022
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 URLA BASAR ECZANESİ - ZEYTİNALANI

 * (22:00'DEN SONRA- URLA )

 SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 M.FEVZI ÇAKMAK MAH. N. KEMAL BULV. NO:27/13
 2327663516
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 URLA ECZANESİ - URLA

 HACI İSA MAH. NECATİ CUMALI CAD. NO:18/C
 02327546494
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 ŞANLI ECZANESİ - GÜMÜLDÜR - ÜRKMEZ

 GÜMÜLDÜR FEVZİ ÇAKMAK MH. GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA BLV.146/C
 02327974363
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 TEOS ECZANESİ - SIĞACIK

 * (21:00'DEN SONRA- SEFERİHİSAR )

 SAAT 21:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 SIGACIK MAH. AKKUM CAD NO 35/A
 02327457648
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 ILKE ECZANESİ - ÇEŞMEALTI-İSKELE

 * (23:00'DEN SONRA- URLA )

 SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ATATÜRK MAH. M.FEVZI ÇAKMAK CAD. NO:292/B
 2327522728
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 MAVİ ZAMBAK ECZANESİ - ÜÇYOL

 BAHAR MAH. HALİDE EDİP ADIVAR CAD. NO:66/F
 02322612434
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 YAGMUR ECZANESİ - YENİ FOÇA

 * (24:00 DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ATATÜRK MAH. IZMIR CAD. NO:87/D
 2328148615
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 YENİ ŞAKRAN ECZANESİ - YENİ ŞAKRAN

 * (22:00 DEN SONRA ALİAĞA)

 SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 SAYFIYE MAH. N.KEMAL CAD. NO:79/B
 5323340779
 02326288828
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 KÜÇÜK OZAN ECZANESİ - YENİŞEHİR

 YENIDOGAN MAH. 1195 SOKAK NO:82 KONAK
 HÜSEYİNOĞULLARI DÜĞÜN SALONU KARŞISI
 2324335249
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 ÇINAR ECZANESİ - YEŞİLYURT

 * (24:00'DEN SONRA- BASIN SİTESİ)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 GÖKDERE CAD. NO:35/A-YESILYURT
 02322446019
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Kaynak: HABER MERKEZİ