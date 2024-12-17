İzmir'de bugün(17 Aralık Salı) nöbetçi olan eczaneler aşağıda sıralandı. Hangi eczaneler 17 Aralık'ta nöbetçi olacak? İzmir merkez ve diğer ilçelerinde hangi eczaneler nerede, nasıl ulaşabilirsiniz? İzmir'de 17 Aralık Salı günü nöbetçi olan eczaneler sırasıyla:
UFKUM ECZANESİ - ALİAĞA
YENI MAH.529 SOK.NO:11/A
ALİAĞA DEVLET HASTANESİ ACİL KARŞISI . ALİAĞA / İZMİR
02322329064
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ENIS ÖZKAN ECZANESİ - ALSANCAK
MIMAR SINAN CAD. NO:27/A ALSANCAK KONAK
TRT GİRİŞ KAPISI KARŞISI
2324217979
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ELİF ÖYKÜ ECZANESİ - ALSANCAK-BASMANE
AKDENİZ MAH. AKDENİZ CAD. NO:8/G
02324841956
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AYAS ECZANESİ - ALTINDAĞ
* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ )
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ZAFER MAH. KEMALPAŞA CAD. NO:118/A
02324334322
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SARDUNYA ECZANESİ - ATATÜRK-OSMANGAZİ
* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA 3 )
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
OSMANGAZİ MAH. 579 SOK. NO:54/C
02329990224
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GÜVEN ECZANESİ - AYRANCILAR
AYRANCILAR MAH. İZMİR AYDIN CAD. B BLOK NO:118/1A(MEDİFAMA HASTANESİ YANI)
02325028485
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EVIN ECZANESİ - BALÇOVA
ONUR MAH. SARMASIK CAD. NO:15/A BALÇOVA
02322792095
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YENİ MANZARA ECZANESİ - BASIN SİTESİ
BASINSİTESİ MAH. 170 SOK. NO:4/B
02322445538
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KARABENEK ECZANESİ - BAYINDIR
MITHATPASA MAH.HASTANE CAD. NO:6 BAYINDIR
2325817045
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BARIS SAHIN ECZANESİ - BAYRAKLI
ALPARSLAN MH. 1620/15 SK. NO:9
02323458485
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KERMES ECZANESİ - BERGAMA
ERTUĞRUL MAH. CUMHURİYET CAD. ÖZEL İDARE İŞHANI NO. Z-04
02326331520
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İNCİR ECZANESİ - BEYDAĞ
* (01:00'DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
ATATÜRK MAH. YUSUF DOĞAN CAD. NO:21
02325929810
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PELIT ECZANESİ - BORNOVA 1
456 SOKAK NO:11/B ERZENE MAH. BORNOVA
TÜRKAN ÖZİLHAN SEMT POLİK.KARŞISI
02323438168
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YENI FILIZ ECZANESİ - BORNOVA 2
ANKARA CAD. NO:233/A BORNOVA
02323884834
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BELMA ECZANESİ - BORNOVA 3
MUSTAFA KEMAL CAD.NO:155/D MANAVKUYU MAH.BAYRAKLI
M.KEMAL LİSESİ OKUL DURAĞI ESKİ MANAVKUYU MUHTARLIK KARŞISI
2323396833
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DEMİRKAN ECZANESİ - BORNOVA 4
* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA-1)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
EVKA-3 MAH.129. SOK.NO:1/A
TÜRKAN ÖZİLHAN HASTANESİ YANI
02323755247
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ULU ECZANESİ - BOZYAKA
BOZYAKA-3013 SOK. NO:28/A
GÜLYAKA SAĞLIK OCAĞI KARŞISI
2322616151
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ERCİYAS ECZANESİ - BUCA 1
ÖZMEN CAD. NO:126/A
SEYFİ DEMİRSOY DEVL.HAST.KARŞISI
02324261577
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KURUÇEŞME ECZANESİ - BUCA 2
KURUÇEŞME MAH. HOCA AHMET YESEVİ CAD. NO:174
02324530639
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MERCAN ECZANESİ - ÇAMDİBİ
YEŞİLOVA MAH. YILDIRIM BEYAZIT CAD. NO:272/C
02325200162
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FATİH ECZANESİ - ÇANDARLI
ÇANDARLI MAH. NAMIK KEMAL CAD. NO:10/A
02326732676
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REİSDERE ECZANESİ - ÇEŞME
SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
ÇEŞME REİSDERE MAHALLESİ 6001 SOKAK NO:44
02327171040
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TEZCAN ECZANESİ - ÇEŞME
FAHRETTIN PASA MH. 2222/1 SK. NO:4
02327120259
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BEGÜM ECZANESİ - ÇİĞLİ
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
UĞUR MUMCU MH. 8968/1 SK. NO:1/A
02328392233
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YENİ GÜLCE ECZANESİ - ÇİĞLİ
YENI MAH. ESKİ HAVAALANI CAD. NO:64/B
02323292828
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NAZ ECZANESİ - ÇİĞLİ
ATAŞEHİR MH. 8019/23 SK. NO:1/A
İZMİR ÖZEL CAN HASTANESİ KARŞISI
02323763637
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MELTEM ECZANESİ - DİKİLİ
SALİMBEY MAH. 19 SOK. NO:2/A
Ziraat Bankası Karşısı
05455902595
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SUDE ECZANESİ - ESKİ FOÇA
ATATÜRK MAH. REHA MIDILLI CAD. NO:17/A FOÇA
2328127219
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TAYFUN ECZANESİ - ESKİİZMİR-CENNETÇEŞME
* (24:00'DEN SONRA- BOZYAKA)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
YURDOĞLU MAH. 3959 SOK. NO:13/A
3959 Sk. İzmir Anadolu Lisesi yolu BİM karşısı
02322034892
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NİHAN ECZANESİ - EŞREFPAŞA
GÜNEŞLİ MAH. 529/1 SOK. NO:20
02322560637
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TIJEN ECZANESİ - EVKA 1
* (24:00'DEN SONRA- BUCA 1)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
UFUK MAH.ÇAKMAK CAD.NOI:196 ISÇI EVLERI BUCA-IZMIR
İŞÇİEVLERİ UFUK KARAKOL YANI
02324267767
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FERAH ECZANESİ - GAZİEMİR
ATIF BEY MH. ETİLER CD. NO:6/A
CİĞERCİ SİNAN KARŞISI
02322524519
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YENİ LOKMAN HEKİM ECZANESİ - GEDİZ
* (01:00'DEN SONRA- ŞİRİNYER )
GÖKSU MH.692/3 SK.NO:20/A
02322761733
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DOGANGÜN ECZANESİ - GÜLTEPE
* (24:00'DEN SONRA- YENİŞEHİR)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ZEYBEK MAH. GAZIPASA CAD. NO:129/C GÜLTEPE
DOĞANGÜN ECZANESİ
02324572550
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REY ECZANESİ - GÜMÜŞPALA
* (24:00'DEN SONRA - KARŞIYAKA 4 )
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ONUR MH. 7371/2 SK. NO:26/A GÜMÜŞPALA/İZMİR
BAYRAKLI TÜNELLERİ ONUR MAH. ÇIKIŞI 16. NO LU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI
02323636464
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ŞAHAN ECZANESİ - GÜZELBAHÇE
ŞEHİT KEMAL CD. NO:128/A GÜZELBAHÇE
02322348081
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HAZAR ECZANESİ - HATAY
INÖNÜ CAD.NO:490/A
HIFSIZSIHHA DURAĞI
2322247294
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DALGIÇ ECZANESİ - İNCİRALTI
KORUTÜRK MAH. MİTHATPAŞA CAD. NO:285/1B
02322784070
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ÖZ DEVA ECZANESİ - KARABAĞLAR
SARIYER MAH. 5714/1 SOK. NO:21/A
02322374892
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SAADET ECZANESİ - KARABURUN
* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR
İSKELE MH. KEPEZ CD. NO:19/A
5077069791
02327313397
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ESEN ECZANESİ - KARŞIYAKA 1
DONANMACI MAH. 1728 SOK. (KLİSE SOKAK) NO:44/B
02323647484
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EPİR ECZANESİ - KARŞIYAKA 2
ATATÜRK BULVARI NO:3/B
ZÜBEYDE HANIM TIP MERKEZİ YANI ATATÜRK BULVARI
02323671666
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BENGI ECZANESİ - KARŞIYAKA 3
6470/2 SOK. NO.1/2SEMIKLER
ATAKENT MİGROS SOKAĞI SONU
2323621815
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DENIZER ECZANESİ - KARŞIYAKA 4
ALI ALP BÖKE CAD. 19/A NERGIZ
NERGİZ ESKİ PAZARYERİ 0232 368 30 64
02323686650
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KARTAL ECZANESİ - KEMALPAŞA
MEHMET AKİF ERSOY MH. 157 SK. NO:41/A
02328788090
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TOKER ECZANESİ - KINIK
TÜRKCEDİT MAH. TURAN GÜNEŞ CAD. NO:2/B
02326871166
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DEVA ECZANESİ - KİRAZ
HOCA IBRAHIM CD.3
2325723162
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CEM ECZANESİ - MENDERES
KEMALPAŞA MAH. ATATÜRK CAD. NO:94/3-A
02327822200
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TARHAN ECZANESİ - MENEMEN
Ş.AYŞAN AKSOY CD. NO:6/A
02328323074
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YENI ÖZTÜRK ECZANESİ - MENEMEN 2
* (24:00'DEN SONRA- MENEMEN)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
29 EKIM MAH 6.CAD.NO:8/A MENEMEN
2328321434
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MAYIS ECZANESİ - MİTHATPAŞA
34 SOK. NO:3/C-D GÜZELYALI
02322465544
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YARIMADA ILGIN ECZANESİ - MORDOĞAN
* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR
MORDOĞAN MAH. 194 SOK. NO:29/1
0536 721 87 87
02327378383
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ARI ECZANESİ - NARLIDERE
ILICA MAH. MİTHATPAŞA CAD. NO:28/B
ÖZEL EGE İNCİ TIP MERKEZİ KARŞISI
02322397777
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SARIKAYA ECZANESİ - ÖDEMİŞ
SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
SARAÇOGLU CD.45
02325454479
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ÖDEMIS ECZANESİ - ÖDEMİŞ
ATATÜRK MAH. DENIZCIK SOKAK NO:2/B
2325441844
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PAÇACI ECZANESİ - PINARBAŞI
* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
GÜRPINAR MH.7056/1 SK. NO:29/A PINARBAŞI
02324790174
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EYLÜL ECZANESİ - SARNIÇ
* (24:00'DEN SONRA- GAZİEMİR)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ATATÜRK MAH. 1045/1 SOK. NO:7/A SARNIÇ
02322811718
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HİSAR ECZANESİ - SEFERİHİSAR
TURABİYE MAH. BEYLER CAD. NO:8/A
DEVLET HASTANESİ YANI(05302500041)
05302500041
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MELTEM ECZANESİ - SELÇUK
ATATÜRK CAD.NO:6
2328927879
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YENİ DÖRTEL ECZANESİ - ŞİRİNYER
EFELER MAH. 325 SK NO:49
02324483439
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TIRE ECZANESİ - TİRE
IPEKÇILER MAH. GÖKÇENEFE CAD. 15
2325116162
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TORBALI DEVA ECZANESİ - TORBALI
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
MURATBEY MH.DOGAN BURSALIOGLU CD.NO.22/6
2328569595
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TORBALI MERKEZ ECZANESİ - TORBALI
TEPEKÖY MAH. HÜKÜMET CAD. NO:5/A
02328561022
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URLA BASAR ECZANESİ - ZEYTİNALANI
* (22:00'DEN SONRA- URLA )
SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
M.FEVZI ÇAKMAK MAH. N. KEMAL BULV. NO:27/13
2327663516
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URLA ECZANESİ - URLA
HACI İSA MAH. NECATİ CUMALI CAD. NO:18/C
02327546494
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ŞANLI ECZANESİ - GÜMÜLDÜR - ÜRKMEZ
GÜMÜLDÜR FEVZİ ÇAKMAK MH. GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA BLV.146/C
02327974363
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TEOS ECZANESİ - SIĞACIK
* (21:00'DEN SONRA- SEFERİHİSAR )
SAAT 21:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
SIGACIK MAH. AKKUM CAD NO 35/A
02327457648
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ILKE ECZANESİ - ÇEŞMEALTI-İSKELE
* (23:00'DEN SONRA- URLA )
SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
ATATÜRK MAH. M.FEVZI ÇAKMAK CAD. NO:292/B
2327522728
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MAVİ ZAMBAK ECZANESİ - ÜÇYOL
BAHAR MAH. HALİDE EDİP ADIVAR CAD. NO:66/F
02322612434
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YAGMUR ECZANESİ - YENİ FOÇA
* (24:00 DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ATATÜRK MAH. IZMIR CAD. NO:87/D
2328148615
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YENİ ŞAKRAN ECZANESİ - YENİ ŞAKRAN
* (22:00 DEN SONRA ALİAĞA)
SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
SAYFIYE MAH. N.KEMAL CAD. NO:79/B
5323340779
02326288828
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KÜÇÜK OZAN ECZANESİ - YENİŞEHİR
YENIDOGAN MAH. 1195 SOKAK NO:82 KONAK
HÜSEYİNOĞULLARI DÜĞÜN SALONU KARŞISI
2324335249
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ÇINAR ECZANESİ - YEŞİLYURT
* (24:00'DEN SONRA- BASIN SİTESİ)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
GÖKDERE CAD. NO:35/A-YESILYURT
02322446019
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