İzmir'de 17 Ocak Cuma günü içerisinde hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İzmir'de 17 Ocak su kesintileri resmi sitesinde an an güncelliyor. Gün içerisinde değişiklik gösterebilen bu listede an itibarı ile 10 ilçenin su kesintisi paylaşılmakta.

İzmir'de su kesintisi planı, su hattı yenileme ve altyapı çalışmaları nedeniyle zorunlu olarak yapılacak. İZSU, kesintiden etkilenecek olan ilçelerin listesini yayınladı.

Arıza Bilgileri

İLÇE MAHALLELER KESİNTİ SÜRESİ BALÇOVA FEVZİ ÇAKMAK 17.01.2025 saat 09:45 ile 11:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. ÇEŞME 16 EYLÜL 17.01.2025 saat 09:20 ile 13:20 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır. ÇEŞME 16 EYLÜL 17.01.2025 saat 09:45 ile 12:45 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. ÇİĞLİ ŞİRİNTEPE 17.01.2025 saat 09:00 ile 11:15 arasında yaklaşık 2 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır. DİKİLİ SALİHLER 17.01.2025 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. GAZİEMİR ATATÜRK 16.01.2025 saat 11:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. KARABAĞLAR SALİH OMURTAK, METİN OKTAY, ŞEHİTLER, MALİYECİLER 17.01.2025 saat 09:05 ile 11:05 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. KARABAĞLAR BAHÇELİEVLER 17.01.2025 saat 09:50 ile 10:50 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. KONAK MİLLET, MURAT 17.01.2025 saat 09:40 ile 11:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. KONAK SELÇUK, TINAZTEPE, ÇİMENTEPE, DUATEPE, 2.KADRİYE 17.01.2025 saat 10:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.

İLÇE MAHALLELER KESİNTİ SÜRESİ MENDERES ÇAMÖNÜ 17.01.2025 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. ÖDEMİŞ YENİCEKÖY, KÜÇÜKAVULCUK, BEYAZITLAR, HACIHASAN, KEMER, YILANLI 17.01.2025 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır. ÖDEMİŞ KARADOĞAN 17.01.2025 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. SELÇUK ÇAMLIK 17.01.2025 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

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Vatandaşlar dikkatli olmalı

Su kesintisi nedeniyle bu ilçelerde yaşayan vatandaşların gerekli tedbirleri alması önem taşıyor. İZSU, özellikle su kesintisinden önce su depolama ve kesinti sırasında suyun tasarruflu kullanılması konusunda uyarıda bulundu. Ayrıca, kesinti sırasında su ihtiyacını karşılamak için çeşitli noktalarda su tankerlerinin hazır bulundurulacağı bildirildi.