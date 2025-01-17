İzmir'de bugün (17 Ocak Cuma), sakin bir hava bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, İzmir parçalı bulutlu bir gökyüzü ile karşılaşacak. Gün boyunca sıcaklık 8 ile 14 derece arasında değişecek.

Saatlik tahminler

Sabah (09.00-12.00): Sıcaklık 11°C, hissedilen sıcaklık ise aynı seviyede. Nem oranı %73. Hafif bir rüzgar, saatte 6 km hızla esmesi bekleniyor.

Sıcaklık 11°C, hissedilen sıcaklık ise aynı seviyede. Nem oranı %73. Hafif bir rüzgar, saatte 6 km hızla esmesi bekleniyor. Öğle (12.00-15.00): Günün en sıcak saatlerinde termometreler 14°C'yi gösterecek. Nem oranı %61'e düşerken, rüzgar hızı 21 km/saate kadar çıkabilir.

Günün en sıcak saatlerinde termometreler 14°C'yi gösterecek. Nem oranı %61'e düşerken, rüzgar hızı 21 km/saate kadar çıkabilir. Öğleden Sonra (15.00-18.00): Sıcaklık 12°C’ye düşerken, hissedilen sıcaklık değişmeyecek. Nem oranı %65 olacak.

Sıcaklık 12°C’ye düşerken, hissedilen sıcaklık değişmeyecek. Nem oranı %65 olacak. Akşam (18.00-21.00): Sıcaklık 10°C’ye geriliyor. Nem oranı %74 ile artış gösteriyor.

Sıcaklık 10°C’ye geriliyor. Nem oranı %74 ile artış gösteriyor. Gece (21.00-24.00): En düşük sıcaklık 8°C olarak ölçülecek. Nem oranı %86’ya ulaşacak.

Rüzgar durumu

Rüzgar yönü gün boyunca güneydoğudan esiyor. Rüzgar hızları saatlik olarak değişse de özellikle öğle saatlerinde maksimum 21 km/saate kadar ulaşması tahmin ediliyor.

Vatandaşlara uyarılar

Hafif rüzgar ve serin hava nedeniyle özellikle sabah ve akşam saatlerinde dışarıda bulunacakların tedbirli olmaları öneriliyor. Ayrıca nem oranının artışıyla birlikte gece saatlerinde hafif bir soğuk hissedilebilir.