İzmir'de bugün(17 Ocak Cuma) nöbetçi olan eczaneler aşağıda sıralandı. Hangi eczaneler 16 Ocak'ta nöbetçi olacak? İzmir merkez ve diğer ilçelerinde hangi eczaneler nerede, nasıl ulaşabilirsiniz? İzmir'de 16 Ocak Perşembe günü nöbetçi olan eczaneler sırasıyla:
CANSU ECZANESİ - ALİAĞA
KÜLTÜR MH. DEMOKRASİ MEYDANI NO:2/A
02326161270
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LIMAN ECZANESİ - ALSANCAK
KÜLTÜR MH.ALIÇETINKAYA BULVARI NO:39/B
02324636895
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BELEN ECZANESİ - ALSANCAK-BASMANE
HURŞİDİYE MAH. FEVZİPAŞA BULV. NO:168/1A
02324417356
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EGEM ECZANESİ - ALTINDAĞ
* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ )
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
KEMALPASA CAD. NO:110/C
KARAKOL YANI FİNANSBANK KARŞISI
02324580410
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FİLİZ ECZANESİ - ATATÜRK-OSMANGAZİ
* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA 3 )
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
EVKA-4 MH. 1024 SK. 97 BLOK NO:3/A
SAĞLIK OCAĞI YAN BİNASININ ALTI
02323511020
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BİZİM ECZANESİ - AYRANCILAR
AYRANCILAR MAH. 83 SOK. NO:18/B
02328548448
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AYŞE PINAR ECZANESİ - BALÇOVA
EĞİTİM MAH. ATA CAD. NO:25
02322592516
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DENİZ ECZANESİ - BASIN SİTESİ
ADNAN SÜVARI MAH. POLAT CD. NO:212/A
AKEVLER ACEM MARKET YANI
02322475996
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ÇAPUK ECZANESİ - BAYINDIR
HASTANE CAD.NO.20 BAYINDIR
02325813811
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KENDIRCI ECZANESİ - BAYRAKLI
2091 SOKAK NO:17 BAYRAKLI
1 NOLU SO KARŞISI
2323454637
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PAMUKÇU ECZANESİ - BERGAMA
GAZIPASA MAH. MEKTEBI RÜSTIYE CAD. SARAY SOK. NO:1
02326331234
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GÖNEN ECZANESİ - BEYDAĞ
* (01:00'DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
ATATÜRK MAH. NAZILLI CAD. NO:18
02325926868
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BILGI ECZANESİ - BORNOVA 1
2 SOK. NO:3/E
MERK. HÜKÜMET KONAĞI ÇAPRAZI GARANTİ BANKASI YANI
2323881684
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VİTAMİN ECZANESİ - BORNOVA 2
KAZIMDIRIK MAH. SÜVARI CAD. NO:44/A
02323423333
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ÇAKIROĞLU ECZANESİ - BORNOVA 3
MANSUROĞLU MH. 286 SK. NO:29/A
KIRÇİÇEĞİ RESTAURANT KARŞISI SAĞLIK OCAĞI YANI
02324350283
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HAKAN YILMAZ ECZANESİ - BORNOVA 4
* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA-1)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
7306 SOK. NO:28/A ÜMIT MAH.
2324786463
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KİLİMCİTEPE ECZANESİ - BOZYAKA
ESKI IZMIR CAD. NO:97/A BOZYAKA
KİLİMCİTEPE DURAĞI
02322627289
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NAZ ECZANESİ - BUCA 1
MENDERES MAH. GAZİ OSMAN PAŞA CAD. NO:3/A
02324520149
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VİTAMİN ECZANESİ - BUCA 2
KURUÇEŞME MAH. 205 SOK. NO:28/A Özel Tınaztepe Hastane Karşısı
ÖZEL TINAZTEPE HASTANESİ ACİL KARŞISI
02324530777
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YALÇIN ECZANESİ - ÇAMDİBİ
BARBAROS MAH. 5216 SOKAK NO:63/A BORNOVA
ÇAMDİBİ KARAKOLU SOKAĞI ( 0546 486 80 10)
02324868010
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ORAN ECZANESİ - ÇANDARLI
ISLAM MAH. HÜRRIYET MEYDANI NO:22/2 ÇANDARLI-IZMIR
2326731088
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ÇEŞME ILICA ECZANESİ - ÇEŞME
SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
ILICA MH. 5065 SK. NO:2/A
02327230011
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ÖZDEMİR ECZANESİ - ÇEŞME
İNÖNÜ MH. 2001 SK.NO:4/B
02327121199
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NEFES ECZANESİ - ÇİĞLİ
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
BALATÇIK MAH. 8791 SOK. NO:22/A
02323290919
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ÇİĞLİ DEVA ECZANESİ - ÇİĞLİ
YENİMAHALLE MAH. 8764/3 SOK. NO:4/1A
Çiğli Eğitim ve Araştırma Hast. poliklinik çıkışı tranway durağı önü 0552 780 59 92
02323292255
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ÇİĞLİ EGE ECZANESİ - ÇİĞLİ
ATAŞEHİR MH. 8258/2 SK. NO:2AB
çiğli 11 nolu sağlık ocağı yanı
02329998199
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MELTEM ECZANESİ - DİKİLİ
SALİMBEY MAH. 19 SOK. NO:2/A
Ziraat Bankası Karşısı
05455902595
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TALATPASA ECZANESİ - ESKİ FOÇA
FEVZIPASA MAH. 210 SOKAK NO:22/A
2328127700
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DORUK ECZANESİ - ESKİİZMİR-CENNETÇEŞME
* (24:00'DEN SONRA- BOZYAKA)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
3965 SOK. NO:1 UZUNDERE
UZUNDERE SON DURAK
2322721676
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YENI SIMAY ECZANESİ - EŞREFPAŞA
ESREFPASA CAD. NO:290/A KONAK
02322566674
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BUCA SUDE ECZANESİ - EVKA 1
* (24:00'DEN SONRA- BUCA 1)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
UFUK MAH. 1003 SOK. NO:19
02324489945
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MUSTAFA FİDAN ECZANESİ - GAZİEMİR
DOKUZEYLÜL MAH. HAVACILAR CAD. NO:3/H
2 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI
02322520064
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MİRAC ECZANESİ - GEDİZ
* (01:00'DEN SONRA- ŞİRİNYER )
FIRAT MAH. 287/9 SOK. NO:17/A
FIRAT ASM YANI BİLAL-İ HABEŞİ CAMİİ BÖLGESİ
02322768636
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FERAHLI ECZANESİ - GÜLTEPE
* (24:00'DEN SONRA- YENİŞEHİR)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
3480 SK. 128/1-A FERAHLI LEVENT SON DURAK
02324332764
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ÖZDERE MERKEZ ECZANESİ - ÖZDERE
ÇUKURALTI MAH. MUSTAFA KEMAL PAŞA BULVARI NO:83/J ÖZDERE
0553 708 35 53
05537083553
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MERVE POLAT ECZANESİ - GÜMÜŞPALA
* (24:00'DEN SONRA - KARŞIYAKA 4 )
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
EMEK MH. 7233 SK. NO:38/A
05452337563
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YALI ECZANESİ - GÜZELBAHÇE
YALI MAH. İSTİKBAL CAD. NO:28/A
02322340734
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ERKEN ECZANESİ - HATAY
BASINSİTESİ MAH. İNÖNÜ CAD. NO:427/C
HAKİMEVLERİ (TİBAŞ SİTESİ) ALTI
02322311161
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GAYE ECZANESİ - İNCİRALTI
KORUTÜRK MAH. SIMSEK SOK. NO:68 B-C
2322776133
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YENİ ŞENİZ ECZANESİ - KARABAĞLAR
YUNUS EMRE MH. 4229 SK. NO:45
ESKİ ÇAMLIK SAĞLIK OCAĞI KARŞISI A.E.M.L ARKASI 112 Acil Servis Karşısı (0546 614 06 35)
02322650352
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YENI KARABURUN ECZANESİ - KARABURUN
* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR
MERKEZ MAH.NO:1 KARABURUN
02327312403
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TÜRKAN ECZANESİ - KARŞIYAKA 1
DONANMACI MAH. 1728 SOK. NO:25/A
KİLİSE SOKAĞI HALKMAR YANI
02323815310
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ESMA ECZANESİ - KARŞIYAKA 2
CEVDET BILSAY CAD.1851/5 SOKAK NO:53 KARSIYAKA/IZMIR
2323652620
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ATLAS ECZANESİ - KARŞIYAKA 3
YALI MAH. 6471/5 SOK. NO:3/B
Atakent Kırçiçeği Restorant Arkası
02323303444
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EZGİ ECZANESİ - KARŞIYAKA 4
FİKRİ ALTAY MAH. ORDU BULVARI NO:150/A
02322039023
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TEZER ECZANESİ - KEMALPAŞA
8 EYLÜL MAH. 135 SOK. NO:6/A
02328787848
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ÇALIKUŞU ECZANESİ - KINIK
POYRACIK MAH. BERGAMA CAD. NO:19/A
02326880030
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YAŞAM ECZANESİ - KİRAZ
u0130STu0130KLAL MAH. SABu0130T ARLI CAD. NO:69
02325724430
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GÜVEN ECZANESİ - MENDERES
KASIMPAŞA MH. ATATÜRK CD. NO:85/A-B
02327822254
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ULUKAYA ECZANESİ - MENEMEN
MERMERLİ MH. 1415 SK. NO:11/B
15 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI
02328316160
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5.CADDE ECZANESİ - MENEMEN 2
* (24:00'DEN SONRA- MENEMEN)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
İSTİKLAL MAH. 5.CADDE NO:26/A
05360899111
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KARADAG ECZANESİ - MİTHATPAŞA
MITHATPASA CAD.NO.749 GÖZTEPE
2322316846
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YARIMADA ILGIN ECZANESİ - MORDOĞAN
* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR
MORDOĞAN MAH. 194 SOK. NO:29/1
0536 721 87 87
02327378383
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GÜZEL YENIKÖY ECZANESİ - NARLIDERE
ILICA MH. MITHATPASA CAD.NO:8/A
NARLIDERE TOTAL BENZİN İSTASYONU KARŞISI
02322380023
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SOYUER ECZANESİ - ÖDEMİŞ
SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
ZAFER MAH. ORTAÇ SOK. NO:13/C
02325448686
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HAZAL ECZANESİ - ÖDEMİŞ
ZAFER MH. ORTAÇ SK. NO:13/B
02325459565
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YILMAZ ECZANESİ - PINARBAŞI
* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
PINARBASI MEYD. NO:8/A
02324790022
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NESRİN ECZANESİ - SARNIÇ
* (24:00'DEN SONRA- GAZİEMİR)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
FATİH MAH. 1099 SOK. NO:70/B SARNIÇ
02322813808
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ERTEM ECZANESİ - SEFERİHİSAR
HIDIRLIK MH.İNÖNÜ CD. NO:1A
02327433311
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KIYMET ECZANESİ - SELÇUK
ATATÜRK MAH. KUBİLAY CAD. NO:11/B
02328922245
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MELISSA ECZANESİ - ŞİRİNYER
EFELER MAH. KOSUYULU CAD.NO:63/A
HİPODROM BUCA TIP MERKEZİ KARŞISI,ŞİRİNYER AT HEYKELLERİ
02324267888
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DÖRT EYLÜL ECZANESİ - TİRE
YENI MAH.ENSTITÜ CAD.NO:16/A
2325115292
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ÇARŞI ECZANESİ - TORBALI
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
TEPEKÖY MAH. KAZIM DİRİK CAD. NO:26/B
DENİZBANK KARŞISI
02328555058
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EZGİ ECZANESİ - TORBALI
MURATBEY MAH. 3548 SOK. NO:14/B
BARIŞ YAPI,ESKİ BARIŞ PİDE YANI 0553 503 13 37
02328532008
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URLA BASAR ECZANESİ - ZEYTİNALANI
* (22:00'DEN SONRA- URLA )
SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
M.FEVZI ÇAKMAK MAH. N. KEMAL BULV. NO:27/13
2327663516
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AHMETOĞLU ECZANESİ - URLA
YELALTI MH. 75. YIL CUMHURİYET CD. NO:18
02327626465
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SIĞACIK ATA ECZANESİ - SIĞACIK
* (21:00'DEN SONRA- SEFERİHİSAR )
SAAT 21:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
SIĞACIK MAH. AKKUM CAD. NO:9/E
02327433500
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BENGİ ECZANESİ - ÇEŞMEALTI-İSKELE
* (23:00'DEN SONRA- URLA )
SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
GÜVENDİK MAH. MEHMET ALİ AYGÜVEN CAD. NO:140/A
02327552332
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ÖDEMIS ECZANESİ - ÜÇYOL
INÖNÜ CAD.NO:10/A
BAYRAMYERİ ARÇELİK BAYİİ YANI
2322275779
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YAGMUR ECZANESİ - YENİ FOÇA
* (24:00 DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ATATÜRK MAH. IZMIR CAD. NO:87/D
2328148615
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YENİ ŞAKRAN ECZANESİ - YENİ ŞAKRAN
* (22:00 DEN SONRA ALİAĞA)
SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
SAYFIYE MAH. N.KEMAL CAD. NO:79/B
5323340779
02326288828
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ILGIN ECZANESİ - YENİŞEHİR
EMİR SULTAN MH. GAZİLER CD.NO:478/B YENİŞEHİR
ÖZEL EGE ŞEHİR HASTANESİ BİTİŞİĞİ,YENİŞEHİR İŞ MERKEZİ ALTI
02322646462
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YEŞİLYURT ECZANESİ - YEŞİLYURT
* (24:00'DEN SONRA- BASIN SİTESİ)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ESENLIK MH.9054 SOK.NO.16
0555 053 21 00
02322322200
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