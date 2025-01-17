İzmir'de bugün(17 Ocak Cuma) nöbetçi olan eczaneler aşağıda sıralandı. Hangi eczaneler 16 Ocak'ta nöbetçi olacak? İzmir merkez ve diğer ilçelerinde hangi eczaneler nerede, nasıl ulaşabilirsiniz? İzmir'de 16 Ocak Perşembe günü nöbetçi olan eczaneler sırasıyla:

CANSU ECZANESİ - ALİAĞA

 KÜLTÜR MH. DEMOKRASİ MEYDANI NO:2/A
 02326161270
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 LIMAN ECZANESİ - ALSANCAK

 KÜLTÜR MH.ALIÇETINKAYA BULVARI NO:39/B
 02324636895
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 BELEN ECZANESİ - ALSANCAK-BASMANE

 HURŞİDİYE MAH. FEVZİPAŞA BULV. NO:168/1A
 02324417356
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 EGEM ECZANESİ - ALTINDAĞ

 * (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ )

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 KEMALPASA CAD. NO:110/C
 KARAKOL YANI FİNANSBANK KARŞISI
 02324580410
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 FİLİZ ECZANESİ - ATATÜRK-OSMANGAZİ

 * (24:00'DEN SONRA- BORNOVA 3 )

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 EVKA-4 MH. 1024 SK. 97 BLOK NO:3/A
 SAĞLIK OCAĞI YAN BİNASININ ALTI
 02323511020
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 BİZİM ECZANESİ - AYRANCILAR

 AYRANCILAR MAH. 83 SOK. NO:18/B
 02328548448
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 AYŞE PINAR ECZANESİ - BALÇOVA

 EĞİTİM MAH. ATA CAD. NO:25
 02322592516
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 DENİZ ECZANESİ - BASIN SİTESİ

 ADNAN SÜVARI MAH. POLAT CD. NO:212/A
 AKEVLER ACEM MARKET YANI
 02322475996
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 ÇAPUK ECZANESİ - BAYINDIR

 HASTANE CAD.NO.20 BAYINDIR
 02325813811
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 KENDIRCI ECZANESİ - BAYRAKLI

 2091 SOKAK NO:17 BAYRAKLI
 1 NOLU SO KARŞISI
 2323454637
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 PAMUKÇU ECZANESİ - BERGAMA

 GAZIPASA MAH. MEKTEBI RÜSTIYE CAD. SARAY SOK. NO:1
 02326331234
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 GÖNEN ECZANESİ - BEYDAĞ

 * (01:00'DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 ATATÜRK MAH. NAZILLI CAD. NO:18
 02325926868
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 BILGI ECZANESİ - BORNOVA 1

 2 SOK. NO:3/E
 MERK. HÜKÜMET KONAĞI ÇAPRAZI GARANTİ BANKASI YANI
 2323881684
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 VİTAMİN ECZANESİ - BORNOVA 2

 KAZIMDIRIK MAH. SÜVARI CAD. NO:44/A
 02323423333
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 ÇAKIROĞLU ECZANESİ - BORNOVA 3

 MANSUROĞLU MH. 286 SK. NO:29/A
 KIRÇİÇEĞİ RESTAURANT KARŞISI SAĞLIK OCAĞI YANI
 02324350283
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 HAKAN YILMAZ ECZANESİ - BORNOVA 4

 * (24:00'DEN SONRA- BORNOVA-1)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 7306 SOK. NO:28/A ÜMIT MAH.
 2324786463
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 KİLİMCİTEPE ECZANESİ - BOZYAKA

 ESKI IZMIR CAD. NO:97/A BOZYAKA
 KİLİMCİTEPE DURAĞI
 02322627289
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 NAZ ECZANESİ - BUCA 1

 MENDERES MAH. GAZİ OSMAN PAŞA CAD. NO:3/A
 02324520149
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 VİTAMİN ECZANESİ - BUCA 2

 KURUÇEŞME MAH. 205 SOK. NO:28/A Özel Tınaztepe Hastane Karşısı
 ÖZEL TINAZTEPE HASTANESİ ACİL KARŞISI
 02324530777
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 YALÇIN ECZANESİ - ÇAMDİBİ

 BARBAROS MAH. 5216 SOKAK NO:63/A BORNOVA
 ÇAMDİBİ KARAKOLU SOKAĞI ( 0546 486 80 10)
 02324868010
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 ORAN ECZANESİ - ÇANDARLI

 ISLAM MAH. HÜRRIYET MEYDANI NO:22/2 ÇANDARLI-IZMIR
 2326731088
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 ÇEŞME ILICA ECZANESİ - ÇEŞME

 SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ILICA MH. 5065 SK. NO:2/A
 02327230011
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 ÖZDEMİR ECZANESİ - ÇEŞME

 İNÖNÜ MH. 2001 SK.NO:4/B
 02327121199
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 NEFES ECZANESİ - ÇİĞLİ

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 BALATÇIK MAH. 8791 SOK. NO:22/A
 02323290919
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 ÇİĞLİ DEVA ECZANESİ - ÇİĞLİ

 YENİMAHALLE MAH. 8764/3 SOK. NO:4/1A
 Çiğli Eğitim ve Araştırma Hast. poliklinik çıkışı tranway durağı önü 0552 780 59 92
 02323292255
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 ÇİĞLİ EGE ECZANESİ - ÇİĞLİ

 ATAŞEHİR MH. 8258/2 SK. NO:2AB
 çiğli 11 nolu sağlık ocağı yanı
 02329998199
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 MELTEM ECZANESİ - DİKİLİ

 SALİMBEY MAH. 19 SOK. NO:2/A
 Ziraat Bankası Karşısı
 05455902595
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 TALATPASA ECZANESİ - ESKİ FOÇA

 FEVZIPASA MAH. 210 SOKAK NO:22/A
 2328127700
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 DORUK ECZANESİ - ESKİİZMİR-CENNETÇEŞME

 * (24:00'DEN SONRA- BOZYAKA)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 3965 SOK. NO:1 UZUNDERE
 UZUNDERE SON DURAK
 2322721676
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 YENI SIMAY ECZANESİ - EŞREFPAŞA

 ESREFPASA CAD. NO:290/A KONAK
 02322566674
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 BUCA SUDE ECZANESİ - EVKA 1

 * (24:00'DEN SONRA- BUCA 1)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 UFUK MAH. 1003 SOK. NO:19
 02324489945
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 MUSTAFA FİDAN ECZANESİ - GAZİEMİR

 DOKUZEYLÜL MAH. HAVACILAR CAD. NO:3/H
 2 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI
 02322520064
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 MİRAC ECZANESİ - GEDİZ

 * (01:00'DEN SONRA- ŞİRİNYER )

 FIRAT MAH. 287/9 SOK. NO:17/A
 FIRAT ASM YANI BİLAL-İ HABEŞİ CAMİİ BÖLGESİ
 02322768636
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 FERAHLI ECZANESİ - GÜLTEPE

 * (24:00'DEN SONRA- YENİŞEHİR)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 3480 SK. 128/1-A FERAHLI LEVENT SON DURAK
 02324332764
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 ÖZDERE MERKEZ ECZANESİ - ÖZDERE

 ÇUKURALTI MAH. MUSTAFA KEMAL PAŞA BULVARI NO:83/J ÖZDERE
 0553 708 35 53
 05537083553
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 MERVE POLAT ECZANESİ - GÜMÜŞPALA

 * (24:00'DEN SONRA - KARŞIYAKA 4 )

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 EMEK MH. 7233 SK. NO:38/A
 05452337563
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 YALI ECZANESİ - GÜZELBAHÇE

 YALI MAH. İSTİKBAL CAD. NO:28/A
 02322340734
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 ERKEN ECZANESİ - HATAY

 BASINSİTESİ MAH. İNÖNÜ CAD. NO:427/C
 HAKİMEVLERİ (TİBAŞ SİTESİ) ALTI
 02322311161
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 GAYE ECZANESİ - İNCİRALTI

 KORUTÜRK MAH. SIMSEK SOK. NO:68 B-C
 2322776133
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 YENİ ŞENİZ ECZANESİ - KARABAĞLAR

 YUNUS EMRE MH. 4229 SK. NO:45
 ESKİ ÇAMLIK SAĞLIK OCAĞI KARŞISI A.E.M.L ARKASI 112 Acil Servis Karşısı (0546 614 06 35)
 02322650352
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 YENI KARABURUN ECZANESİ - KARABURUN

 * (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR

 MERKEZ MAH.NO:1 KARABURUN
 02327312403
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 TÜRKAN ECZANESİ - KARŞIYAKA 1

 DONANMACI MAH. 1728 SOK. NO:25/A
 KİLİSE SOKAĞI HALKMAR YANI
 02323815310
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 ESMA ECZANESİ - KARŞIYAKA 2

 CEVDET BILSAY CAD.1851/5 SOKAK NO:53 KARSIYAKA/IZMIR
 2323652620
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 ATLAS ECZANESİ - KARŞIYAKA 3

 YALI MAH. 6471/5 SOK. NO:3/B
 Atakent Kırçiçeği Restorant Arkası
 02323303444
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 EZGİ ECZANESİ - KARŞIYAKA 4

 FİKRİ ALTAY MAH. ORDU BULVARI NO:150/A
 02322039023
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 TEZER ECZANESİ - KEMALPAŞA

 8 EYLÜL MAH. 135 SOK. NO:6/A
 02328787848
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 ÇALIKUŞU ECZANESİ - KINIK

 POYRACIK MAH. BERGAMA CAD. NO:19/A
 02326880030
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 YAŞAM ECZANESİ - KİRAZ

 u0130STu0130KLAL MAH. SABu0130T ARLI CAD. NO:69
 02325724430
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Menderes Belediyesi’nden çocuklara sömestr hediyesi Menderes Belediyesi’nden çocuklara sömestr hediyesi

 GÜVEN ECZANESİ - MENDERES

 KASIMPAŞA MH. ATATÜRK CD. NO:85/A-B
 02327822254
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 ULUKAYA ECZANESİ - MENEMEN

 MERMERLİ MH. 1415 SK. NO:11/B
 15 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI
 02328316160
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 5.CADDE ECZANESİ - MENEMEN 2

 * (24:00'DEN SONRA- MENEMEN)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 İSTİKLAL MAH. 5.CADDE NO:26/A
 05360899111
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 KARADAG ECZANESİ - MİTHATPAŞA

 MITHATPASA CAD.NO.749 GÖZTEPE
 2322316846
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 YARIMADA ILGIN ECZANESİ - MORDOĞAN

 * (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR

 MORDOĞAN MAH. 194 SOK. NO:29/1
 0536 721 87 87
 02327378383
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 GÜZEL YENIKÖY ECZANESİ - NARLIDERE

 ILICA MH. MITHATPASA CAD.NO:8/A
 NARLIDERE TOTAL BENZİN İSTASYONU KARŞISI
 02322380023
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 SOYUER ECZANESİ - ÖDEMİŞ

 SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ZAFER MAH. ORTAÇ SOK. NO:13/C
 02325448686
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 HAZAL ECZANESİ - ÖDEMİŞ

 ZAFER MH. ORTAÇ SK. NO:13/B
 02325459565
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 YILMAZ ECZANESİ - PINARBAŞI

 * (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 PINARBASI MEYD. NO:8/A
 02324790022
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 NESRİN ECZANESİ - SARNIÇ

 * (24:00'DEN SONRA- GAZİEMİR)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 FATİH MAH. 1099 SOK. NO:70/B SARNIÇ
 02322813808
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 ERTEM ECZANESİ - SEFERİHİSAR

 HIDIRLIK MH.İNÖNÜ CD. NO:1A
 02327433311
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 KIYMET ECZANESİ - SELÇUK

 ATATÜRK MAH. KUBİLAY CAD. NO:11/B
 02328922245
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 MELISSA ECZANESİ - ŞİRİNYER

 EFELER MAH. KOSUYULU CAD.NO:63/A
 HİPODROM BUCA TIP MERKEZİ KARŞISI,ŞİRİNYER AT HEYKELLERİ
 02324267888
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 DÖRT EYLÜL ECZANESİ - TİRE

 YENI MAH.ENSTITÜ CAD.NO:16/A
 2325115292
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 ÇARŞI ECZANESİ - TORBALI

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 TEPEKÖY MAH. KAZIM DİRİK CAD. NO:26/B
 DENİZBANK KARŞISI
 02328555058
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 EZGİ ECZANESİ - TORBALI

 MURATBEY MAH. 3548 SOK. NO:14/B
 BARIŞ YAPI,ESKİ BARIŞ PİDE YANI 0553 503 13 37
 02328532008
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 URLA BASAR ECZANESİ - ZEYTİNALANI

 * (22:00'DEN SONRA- URLA )

 SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 M.FEVZI ÇAKMAK MAH. N. KEMAL BULV. NO:27/13
 2327663516
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 AHMETOĞLU ECZANESİ - URLA

 YELALTI MH. 75. YIL CUMHURİYET CD. NO:18
 02327626465
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 SIĞACIK ATA ECZANESİ - SIĞACIK

 * (21:00'DEN SONRA- SEFERİHİSAR )

 SAAT 21:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 SIĞACIK MAH. AKKUM CAD. NO:9/E
 02327433500
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 BENGİ ECZANESİ - ÇEŞMEALTI-İSKELE

 * (23:00'DEN SONRA- URLA )

 SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 GÜVENDİK MAH. MEHMET ALİ AYGÜVEN CAD. NO:140/A
 02327552332
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 ÖDEMIS ECZANESİ - ÜÇYOL

 INÖNÜ CAD.NO:10/A
 BAYRAMYERİ ARÇELİK BAYİİ YANI
 2322275779
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 YAGMUR ECZANESİ - YENİ FOÇA

 * (24:00 DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ATATÜRK MAH. IZMIR CAD. NO:87/D
 2328148615
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 YENİ ŞAKRAN ECZANESİ - YENİ ŞAKRAN

 * (22:00 DEN SONRA ALİAĞA)

 SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 SAYFIYE MAH. N.KEMAL CAD. NO:79/B
 5323340779
 02326288828
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 ILGIN ECZANESİ - YENİŞEHİR

 EMİR SULTAN MH. GAZİLER CD.NO:478/B YENİŞEHİR
 ÖZEL EGE ŞEHİR HASTANESİ BİTİŞİĞİ,YENİŞEHİR İŞ MERKEZİ ALTI
 02322646462
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 YEŞİLYURT ECZANESİ - YEŞİLYURT

 * (24:00'DEN SONRA- BASIN SİTESİ)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ESENLIK MH.9054 SOK.NO.16
 0555 053 21 00
 02322322200
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Kaynak: HABER MERKEZİ