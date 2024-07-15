Halil ÖZCAN / Özel Haber

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Efes Selçuk Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen 17. Uluslararası Türkiye Tiyatro Buluşması, Pamucak Kamp Alanı’nda gerçekleştirilen çeşitli atölyelerle başladı. Atölyelerin ardından, Ayasuluk Kitap Kafe'de "Ödüller ve Tiyatro" konulu söyleşi düzenlendi. Bu etkinlikte, Metin Güler, Çağlar İşgören, Nazif Uslu ve Özgün Aytar gibi isimler tiyatro severlerle buluştu.

Her şeye rağmen üreteceğiz

Etkinliğin en çok ilgi çeken bölümlerinden biri, Tiyatro Sanatçıları Orhan Aydın ve Levent Üzümcü'nün katılımıyla gerçekleştirilen "Sanat ve Değişim" konulu söyleşiydi. Bu söyleşide, sanatın toplumsal değişimdeki rolü ve tiyatrocuların karşılaştığı zorluklar ele alındı. Orhan Aydın, tiyatronun önemine vurgu yaparak, "Her şeye rağmen üretmeye devam edeceğiz. Tiyatro, kadın cinayetlerine, yangınlara ve diğer sorunlara dikkat çeken bir platformdur" dedi.

Tiyatro ile insanları buluşturmak vazifemiz

Levent Üzümcü, sanatın çocuklar ve gençler üzerindeki etkisini vurguladı. Üzümcü, "Sanatsız kalan toplumun hayat damarlarından biri kopmuş demektir" diyerek, sanatı topluma yaymanın önemine dikkat çekti. Üzümcü, tiyatronun toplumun her kesimine ulaşması gerektiğini belirterek, "Biz tiyatrocular olarak insanları tiyatro ile buluşturmak zorundayız" dedi.

Unutulmaz bir final

17. Uluslararası Türkiye Tiyatro Buluşması, Amfi Tiyatro'da sahnelenen “Günebakan Cam Kırıkları Mecburi İstikamet” adlı tiyatro oyunuyla sona erdi. Sanatçıların etkileyici performansları izleyicilerden tam not aldı ve etkinlik unutulmaz anılarla tamamlandı.