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İncelemede 17 yaşındaki A.K. hakkında çoğunluğu hırsızlık olmak üzere 174 yıl kesinleimiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Dokuz ayrı suçtan aranan A.K(17)'yi polis ekipleri İmbatlı Mahallesi'nde yakaladı.

İzmir Karşıyaka 'da 9 ayrı suçtan 174 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 17 yaşındaki A.K. yakalandı.

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