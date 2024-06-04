İzmir Karşıyaka'da 9 ayrı suçtan 174 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 17 yaşındaki A.K. yakalandı.
Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilere yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
Dokuz ayrı suçtan aranan A.K(17)'yi polis ekipleri İmbatlı Mahallesi'nde yakaladı.
İncelemede 17 yaşındaki A.K. hakkında çoğunluğu hırsızlık olmak üzere 174 yıl kesinleimiş hapis cezası olduğu tespit edildi.
A.K. Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Editör: Engin Keskin