Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre İzmir'de 18 Aralık Çarşamba günü hava parçalı bulutlu olacak. Sabah saatlerinde serinlik hissedilirken, öğle saatlerinde sıcaklık 18°C’ye kadar yükselecek.

Günün saatlik tahminleri şu şekilde:

09.00 - 12.00: Sıcaklık 14°C, nem oranı %68. Hafif rüzgar (4 km/sa).

12.00 - 15.00: Sıcaklık 18°C, nem oranı %57. Rüzgar hızı 7 km/sa olacak.

15.00 - 18.00: Sıcaklık 16°C, nem %75 seviyesine çıkacak.

18.00 - 21.00: Akşam saatlerinde sıcaklık 13°C’ye düşerken, rüzgar etkisini azaltarak 2 km/sa’ye inecek.

21.00 - 24.00: Gece ise sıcaklık 12°C, nem oranı %78 olarak ölçülecek.

Özellikle öğle saatlerinde artan sıcaklıkla birlikte dışarıda vakit geçirecek vatandaşların, akşam saatlerindeki serin hava koşullarına dikkat etmeleri öneriliyor. Rüzgarın maksimum hızı 14 km/sa seviyesinde ölçülse de, gün içerisinde rüzgarın etkisi genel olarak hafif olacak.

İzmir'de 5 günlük hava tahmini

İzmirliler için 18 Aralık, hem güneşli hem de serin bir gün olarak geçecek. Yetkililer, ani sıcaklık değişimlerine karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.