Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre İzmir'de 18 Aralık Çarşamba günü hava parçalı bulutlu olacak. Sabah saatlerinde serinlik hissedilirken, öğle saatlerinde sıcaklık 18°C’ye kadar yükselecek.

Günün saatlik tahminleri şu şekilde:

  • 09.00 - 12.00: Sıcaklık 14°C, nem oranı %68. Hafif rüzgar (4 km/sa).
  • 12.00 - 15.00: Sıcaklık 18°C, nem oranı %57. Rüzgar hızı 7 km/sa olacak.
  • 15.00 - 18.00: Sıcaklık 16°C, nem %75 seviyesine çıkacak.
  • 18.00 - 21.00: Akşam saatlerinde sıcaklık 13°C’ye düşerken, rüzgar etkisini azaltarak 2 km/sa’ye inecek.
  • 21.00 - 24.00: Gece ise sıcaklık 12°C, nem oranı %78 olarak ölçülecek.

Izmir 18 Aralık Hava Durumu Saatlik

Özellikle öğle saatlerinde artan sıcaklıkla birlikte dışarıda vakit geçirecek vatandaşların, akşam saatlerindeki serin hava koşullarına dikkat etmeleri öneriliyor. Rüzgarın maksimum hızı 14 km/sa seviyesinde ölçülse de, gün içerisinde rüzgarın etkisi genel olarak hafif olacak.

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İzmir'de 5 günlük hava tahmini

Izmir 18 Aralık Hava Durumu 5 Günlük

İzmirliler için 18 Aralık, hem güneşli hem de serin bir gün olarak geçecek. Yetkililer, ani sıcaklık değişimlerine karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: HABER MERKEZİ