Melis Fis, 15 Aralık 2024 tarihinde, İzmir’in sevilen mekanlarından Hayal Kahvesi’nde hayranlarıyla buluşuyor. Saat 19:00’da başlayacak olan konseri, "-18 Yaş Sınırı Olmayan Konser" olarak düzenleniyor ve müzikseverlere unutulmaz bir gece sunmayı vaat ediyor.

Genç Yetenek Melis Fis Sahneye Çıkıyor

Son dönemin en dikkat çeken isimlerinden Melis Fis, enerjik sahne performansını ve hit şarkılarını bu özel gecede seslendirecek. "-18 yaş sınırı olmayan" bu etkinlik, tüm yaş gruplarına açık olacak ve gençlerin müzikle buluşabileceği eşsiz bir deneyim yaratacak.

Hayal Kahvesi İzmir, Melis Fis’in benzersiz şarkılarıyla dolup taşacak. Konser boyunca pop, indie ve elektronik müziği harmanlayan Melis Fis, sevenlerine neşeli bir atmosfer sunacak. Biletler ise yoğun ilgi görmeye başladı, bu yüzden konseri kaçırmamak için hızlı davranmak gerekiyor.