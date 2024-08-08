Haber Ekspres Gazetesi’nden Burcu Yanar‘ın haberine göre, İzmir'deki üniversite öğrencileri, barınma sorunlarıyla mücadele ederken, şehirdeki mevcut yurt kapasitesinin bu ihtiyacı karşılamaktan uzak olduğu ortaya çıktı. Eğitim İş İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Yılmaz Dalgalı, Şube Hukuk Sekreteri Faruk Kırbıyık ve Şube Mali Sekreteri Bora Gözen Kaya'nın aktardığı verilere göre, İzmir’deki üniversitelerde öğrenim gören yaklaşık 200 bin öğrencinin sadece yüzde 10'u uygun bir barınma imkanına sahip. Bu durum, öğrencilerin kalacak yer bulamadıkları için büyük bir mağduriyet yaşamasına yol açıyor. Şehirdeki barınma krizinin çözülmesi için acil önlemler alınması gerektiği önemle vurgulanıyor.

Eğitim İş İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Yılmaz Dalgalı, Şube Hukuk Sekreteri Faruk Kırbıyık ve Şube Mali Sekreteri Bora Gözen Kaya, barınma sorununun sadece İzmir’in değil, tüm ülkenin problemi olduğunu belirterek, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin vaat ettiği yurt projelerinin hala gerçekleşmediği ve merdivenaltı yurtlarda kalan öğrenciler için nitelikli barınma alanlarının sağlanması gerektiğini ifade etti.

Eğitim İş İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Yılmaz Dalgalı, barınma sorunu ile ilgili şu sözlere yer verdi: “İzmir’de 6 tanesi devlet, 3 tanesi vakıf olmak üzere 9 tane üniversite var. Toplam öğrenci sayısı ise yaklaşık 200 bin. Bu öğrencilerin kalabileceği özel yurt ve devlet yurtlarının toplamı ise 20 bin bile değil. Yani öğrenci sayısının yüzde 10’una denk geliyor. Bu da demek oluyor ki 180 bin öğrencinin kalacak yeri yok. Bu çok büyük bir sorun. İl dışından gelen öğrencilerin en büyük sorunu barınmadır. Çocuklar bunu halledemediği zaman diğer ihtiyaçlarını zaten gideremez.”

Barınma sorunu nedeniyle öğrencilerin ve velilerin İzmir’i tercih etmediğini aktaran Dalgalı, “Bazı velilerin bize söyledikleri ise çocukları İzmir’i kazansa dahi masraflarını karşılayamayacağı için göndermekten vazgeçtiği yönünde. Bu aslında sadece kentimizin değil tüm ülkenin sorunu. Bornova ilçemizden bahsedecek olursak Ege Üniversitesi’nin lisans, ön lisan, lisansüstü olmak üzere toplam 60 bine yakın öğrencisi var. Buranın içinde ise bir kız Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdu var. Onun alabileceği öğrenci kapasitesi ise 2 bin civarında. Diğer öğrencilerse tamamen kaderine terk edilmiş durumda. Uygun fiyata yurt bulamayan öğrenciler biraraya gelerek mecburen ev kiralamaya çalışıyor. Ya da en kötüsü cemaat ve tarikat yurtlarına başvurmak zorunda kalıyorlar. Bu konuya iktidar, muhalefet, sivil toplum kuruluşları acilen birlikte el atmalı ve geleceğimizin barınma sorunlarını çözmelidir” dedi.

Öğrenciler İzmir’i tercih etmiyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin geçtiğimiz yıllarda bir yurt projesi olduğuna da dikkat çeken Dalgalı, “O konudan hala ses çıkmıyor. Verilen sözler tutulmadı. Öğrenciler sırf bu yüzden İzmir’i tercih edemez duruma geldi” dedi.

Merdivenaltı yurtlarda kalıyorlar

Şube Hukuk Sekreteri Faruk Kırbıyık ise merdivenaltı yurtlara dikkat çekerek,“Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarının burada sayısının artırılması gerekiyor. Sivil toplum kuruluşlarından önce belediyenin öncülük yapması gerekiyor. Yurt yapacak olan kurumlar denetlenmeli ve çocuklar için nitelikli barınma alanları sağlanmalı. Geri kalan 180 bin öğrenci merdivenaltı yurtlarda kalıyor. Öğrenciler neden buraları tercih ediyor diye ciddi bir araştırma yapılmalı” diye konuştu.