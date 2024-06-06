İzmir Ege Medya Platformu Başkanı Ahmet Kaplan ve gazeteciler, SGK İzmir İl Müdürü Hidayet Baydilli’yi ziyaret ederek EYT başvuruları hakkında bilgi aldı.

EYT başvurularında büyük artış

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İzmir İl Müdürü Hidayet Baydilli, İzmir'de 191.660 kişinin Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kapsamında başvuru yaptığını açıkladı. Baydilli, yapılan başvuruların yaklaşık 180 bininin sonuçlandığını belirtti.

"Sosyal güvenliğe önem veren ülke"

SGK İzmir İl Müdürlüğü’ne atanması nedeniyle yapılan ziyarette, Baydilli, "Sosyal güvenliğe dünya genelinde bu kadar önem veren başka bir ülke yok. SGK olarak hedefimiz, vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu, 80 milyona hizmet veren bir kurum olarak neredeyse ülkenin tamamını kapsıyor," dedi.

İzmir'de yoğun EYT süreci

İzmir’de yıllık ortalama 20 bin tahsis başvurusu alınırken, bu yıl toplam 191.660 EYT başvurusu alındı. Baydilli, "Personelimiz, hafta sonu ve bayram tatilleri dahil olmak üzere büyük bir özveriyle çalışarak başvuruları hızlıca sonuçlandırdı. Şu an yüzde 93 oranında başvuru sonuçlandırdık, kalan yüzde 7’si ise yazışmaların sürmesi ve prim transferleri gibi nedenlerle devam ediyor" şeklinde konuştu.

İzmir Ege Medya Platformu’nun destekleri

İzmir Ege Medya Platformu Başkanı Ahmet Kaplan, platform olarak halkın yararına yönelik çalışmalara destek verdiklerini belirterek, "Ege bölgesinde gazetecilerin bir araya geldiği 100'ü aşkın buluşma gerçekleştirdik. SGK İzmir İl Müdürü Hidayet Baydilli'ye yeni görevinde başarılar diliyoruz" dedi.