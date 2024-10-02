İzmir'de bugün(2 Ekim Çarşamba) nöbetçi olan eczaneler aşağıda sıralanmakta. Hangi eczaneler 2 Ekim'de nöbetçi olacak? İzmir merkez ve diğer ilçelerinde hangi eczanelere ulaşabilirsiniz? İzmir'de 2 Ekim Çarşamba günü nöbetçi olan eczaneler sırasıyla:

MERKEZ ECZANESİ - ALİAĞA

 KURTULUŞ MAH. FEVZİPAŞA CAD. NO:107/C
 02326162707
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 BULVAR ECZANESİ - ALSANCAK

 TALATPASA BULV. 61/E ALSANCAK
 2324223702
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 FESLEĞEN ECZANESİ - ALSANCAK-BASMANE

 İSMET KAPTAN MH. 1373 SK. NO:8/A ALSANCAK
 02324845020
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 YENI HOSGÖR ECZANESİ - ALTINDAĞ

 * (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ )

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 KEMALPASA CAD.NO:60/B ALTINDAG
 02324334569
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 YENI ÖMÜR ECZANESİ - ATATÜRK-OSMANGAZİ

 * (24:00'DEN SONRA- BORNOVA 3 )

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 INÖNÜ MAH.784 SOK. NO:18/A
 02323882102
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 BAHRİYE ECZANESİ - AYRANCILAR

 AYRANCILAR MH. 83 SK. NO:24/A
 02328540607
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 YEŞİLDERE ECZANESİ - BALÇOVA

 ONUR MAH.MANOLYA SOK. NO.42
 0543 279 22 42
 02322792242
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 GÖKAY ECZANESİ - BASIN SİTESİ

 KARABAĞLAR BASIN SİTESİ MAHALLESİ 177/5 SOKAK NO:15/A
 02322433633
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 BAYINDIR ECZANESİ - BAYINDIR

 MİTHATPAŞA MAH. PARK GEÇİDİ CAD.NO 15
 02325813206
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 GİZEM ECZANESİ - BAYRAKLI

 CENGİZHAN MAH. 1620/39 SOK. NO:48/A
 02323454550
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 PAMUKÇU ECZANESİ - BERGAMA

 GAZIPASA MAH. MEKTEBI RÜSTIYE CAD. SARAY SOK. NO:1
 02326331234
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 İNCİR ECZANESİ - BEYDAĞ

 * (01:00'DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 ATATÜRK MAH. YUSUF DOĞAN CAD. NO:21
 02325929810
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 MÜRDÜM ECZANESİ - BORNOVA 1

 KIZILAY MAHALLESİ 491/1 SOKAK NO:7/A BORNOVA
 MALAZGİRT İLKÖĞRETİM OKULU YANI
 02323431452
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 YENI FILIZ ECZANESİ - BORNOVA 2

 ANKARA CAD. NO:233/A BORNOVA
 02323884834
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 YENİ ARZUM ECZANESİ - BORNOVA 3

 MANAVKUYU MH. DUMLUPINAR CD. NO:65/B
 TINAZTEPE GALEN HASTANESİ KARŞISI
 02329995929
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 ERMAN ECZANESİ - BORNOVA 4

 * (24:00'DEN SONRA- BORNOVA-1)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 DOĞANLAR MAH. 1497 SOK. NO:58/A
 02324797007
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 YUMRUTAŞ ECZANESİ - BOZYAKA

 2904 SOK. BAHAR MAH. NO:3/B
 BOZYAKA EĞİT.VE ARAŞT.HAST.ACİL KARŞISI-KAYMAKAMLIK YANI
 02322281771
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 POLATOĞLU ECZANESİ - BUCA 1

 ÖZMEN CAD. NO:120/B
 SEYFİ DEMİRSOY DEVLET HAST. KARŞISI
 02324876646
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 CEBE ECZANESİ - BUCA 2

 ÇAMLIKULE MH.254 SK. NO:184/2
 02324425841
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 GÜRSOY ECZANESİ - ÇAMDİBİ

 GAZI OSMAN PASA MAH.5454 SOK.NO:32/A
 YEDİGÜN TIP MERKEZİ KARŞISI
 2324355705
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 FATİH ECZANESİ - ÇANDARLI

 ÇANDARLI MAH. NAMIK KEMAL CAD. NO:10/A
 02326732676
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 RÜZGAR ECZANESİ - ÇEŞME

 SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ALAÇATI MH. ALAÇATI ATATÜRK CD. NO:23/A
 02327160828
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 ÇAĞATAY ECZANESİ - ÇEŞME

 16 EYLÜL MAH. 2001 SOK. NO:15/C
 02327123132
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 ELİF ECZANESİ - ÇİĞLİ

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 BALATÇIK MAH. 8788 SOK. NO:15/A
 05427818707
 05427818707
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 MALTEPE ECZANESİ - ÇİĞLİ

 ÇİĞLİ İLÇESİ MALTEPE MAH 8110/5 SOK NO:9/B
 02323761113
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 ZEYNEP EMRE ECZANESİ - ÇİĞLİ

 YENİ MAHALLE MAH. 8200/4 SOK. NO:1/J
 PARK YAŞAM ATAŞEHİR SİTESİ HASTANE TARAFI
 05456279742
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 DİKİLİ YAMAN ECZANESİ - DİKİLİ

 Ş.SAMİ AKBULUT CD. NO:22
 02326717881
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 LOTUS ECZANESİ - ESKİ FOÇA

 ATATÜRK MAH. 99 SOK. NO:26/A
 02323302023
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 TAYFUN ECZANESİ - ESKİİZMİR-CENNETÇEŞME

 * (24:00'DEN SONRA- BOZYAKA)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 YURDOĞLU MAH. 3959 SOK. NO:13/A
 3959 Sk. İzmir Anadolu Lisesi yolu BİM karşısı
 02322034892
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 AYDA ECZANESİ - EŞREFPAŞA

 GÜNEŞLİ MH. 526 SK. NO:18/C
 02324640404
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 YIKIKKEMER ECZANESİ - EVKA 1

 * (24:00'DEN SONRA- BUCA 1)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 UFUK MH. ÇAKMAK CD. NO:204/A
 02324488820
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 AYDINLI ECZANESİ - GAZİEMİR

 SEVGİ MAH. 663 SOK. NO:18/101
 NEVVAR SALİH İŞGÖREN DEVLET HASTANESİ ÇAPRAZI (274 74 88)
 02322900079
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Bayraklı Meclisi'nde gerginlik: Üyeler salonu terk etti! Bayraklı Meclisi'nde gerginlik: Üyeler salonu terk etti!

 BODUR ECZANESİ - GEDİZ

 * (01:00'DEN SONRA- ŞİRİNYER )

 FIRAT MAH. 289 SK. NO:37/2A
 02322766090
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 FERAHLI ECZANESİ - GÜLTEPE

 * (24:00'DEN SONRA- YENİŞEHİR)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 3480 SK. 128/1-A FERAHLI LEVENT SON DURAK
 02324332764
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 ORTAKÖY ECZANESİ - ÖZDERE

 ORTA MH. MUSTAFA KEMAL PAŞA CD. NO:450/B
 5339163129
 02322855862
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 KOÇ ECZANESİ - GÜMÜŞPALA

 * (24:00'DEN SONRA - KARŞIYAKA 4 )

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ORG.NAFIZ GÜRMAN MAH.7020 SOK.NO:133/A
 2323655494
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 ÖZ ÖZKAN ECZANESİ - GÜZELBAHÇE

 ATATÜRK MAH. NAMIK KEMAL CAD. NO:8/A GÜZELBAHÇE/IZMIR
 02322345262
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 SEVİL KOÇ ECZANESİ - HATAY

 ARAP HASAN MH. İNÖNÜ CD. NO:277/A
 CADDE ÜZERİ ASKERİ HASTANE KARŞISI
 02329993393
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 İNCİRALTI ECZANESİ - İNCİRALTI

 KORUTÜRK MAH. MİTHATPAŞA CAD. NO:283/C İNCİRALTI
 D.E.Ü. HASTANE KARŞISI
 02322596363
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 ÖZ DEVA ECZANESİ - KARABAĞLAR

 SARIYER MAH. 5714/1 SOK. NO:21/A
 02322374892
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 YENI KARABURUN ECZANESİ - KARABURUN

 * (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR

 MERKEZ MAH.NO:1 KARABURUN
 02327312403
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 ALİ ECZANESİ - KARŞIYAKA 1

 1713 SOKAK NO:56 KARSIYAKA/IZMIR
 KARŞIYAKA DEVLET TİYATROSU KARŞISI
 02323647059
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 CANDAN ECZANESİ - KARŞIYAKA 2

 BAHRİYE ÜÇOK MAH. DOÇ. DR. BAHRİYE ÜÇOK BULVARI NO:21/B
 02323661212
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 LİMON ECZANESİ - KARŞIYAKA 3

 BOSTANLI MAH. GİRNE BULVARI NO:51/3B(05060464245)
 02323693726
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 YAZICIOĞLU ECZANESİ - KARŞIYAKA 4

 DEMİRKÖPRÜ MAH. 6178 SOK. NO:3/B
 02323360088
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 KEMALPASA TUNA ECZANESİ - KEMALPAŞA

 MEHMET AKIF ERSOY MAH. ISMET INÖNÜ CAD. NO:81/B
 2328782788
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 KINIK ECZANESİ - KINIK

 CUMHURIYET CAD. NO:1/G KINIK
 2326871073
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 ÇATALOĞLU ECZANESİ - KİRAZ

 CUMHURİYET MAH. SABİT ARLI CAD. NO:12
 Cataloglu eczanesi
 02325723278
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 YENI BALCI ECZANESİ - MENDERES

 KEMALPASA MAH.HÜKÜMET CD.NO:7
 2327824093
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 DÖNMEZ ECZANESİ - MENEMEN

 SEHIT AYCAN AKSOY CAD. NO:26/A MENEMEN
 MENEMEN PERŞEMBE PAZARYERİ KARŞISI
 2328311522
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 ŞEN ECZANESİ - MENEMEN 2

 * (24:00'DEN SONRA- MENEMEN)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 30 AĞUSTOS MAH. 4. CAD. NO:11/B
 Perla Süpermarket Yanı
 02329997395
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 MUCİZE ECZANESİ - MİTHATPAŞA

 MEHMET ALİ AKMAN MAH. GÜRSEL AKSEL BULVARI NO:49/A
 Hava Eğitim Komutanlığı Karşısı, Göztepe Stadı Çaprazı
 02322460157
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 BARAN ECZANESİ - MORDOĞAN

 * (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR

 FATIH CD.NO.2/B MORDOGAN
 05307689698
 2327378744
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 BÜYÜKKILIÇ ECZANESİ - NARLIDERE

 ILICA MAH. GÜVENDIK SOKAK NO:4/A
 ILICA SO KARŞISI
 02322388535
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 CUMHURİYET ECZANESİ - ÖDEMİŞ

 MİMAR SİNAN MAH. GEDİZ CAD. NO:42/A
 02325052152
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 SIMA ECZANESİ - PINARBAŞI

 * (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 GÜRPINAR MH. 56/2 SK. NO:48/A
 02324795435
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 ÖZGÜR ECZANESİ - SARNIÇ

 * (24:00'DEN SONRA- GAZİEMİR)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ATATÜRK MH. 1045/1 SK. NO:5/1A
 02322811839
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 ERTEM ECZANESİ - SEFERİHİSAR

 HIDIRLIK MH.İNÖNÜ CD. NO:1A
 02327433311
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 SIFA ECZANESİ - SELÇUK

 ATAÜRK MAH. TAHSIN BASARANCAD. NO:3/A
 2328926137
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 HÜRRİYET ECZANESİ - ŞİRİNYER

 HÜRRİYET MH.435 SK. NO:6/A
 02324383822
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 DEVA ECZANESİ - TİRE

 KURTULUS MAH.TÜRKOCAGI CAD. NO:1/A TIRE/IZMIR
 2325123595
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 ELİF ECZANESİ - TORBALI

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ERTUGRUL MAH.TORBALI CAD.NO:10/B
 02328566260
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 METROPOL ECZANESİ - TORBALI

 TORBALI MAH. METROPOLİS BULV. NO:87/A
 02325047237
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 URLA BASAR ECZANESİ - ZEYTİNALANI

 * (22:00'DEN SONRA- URLA )

 SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 M.FEVZI ÇAKMAK MAH. N. KEMAL BULV. NO:27/13
 2327663516
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 ZAFER ECZANESİ - URLA

 HACI İSA MAH. ZAFER CAD. NO:20
 02327541128
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 SIĞACIK ATA ECZANESİ - SIĞACIK

 * (23:00'DEN SONRA- SEFERİHİSAR )

 SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 SIĞACIK MAH. AKKUM CAD. NO:9/E
 02327433500
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 ILKE ECZANESİ - ÇEŞMEALTI-İSKELE

 * (23:00'DEN SONRA- URLA )

 SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ATATÜRK MAH. M.FEVZI ÇAKMAK CAD. NO:292/B
 2327522728
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 ULUS ECZANESİ - ÜÇYOL

 277 SOKAK NO:72/A ÜÇYOL KONAK
 BETON YOL ÜZERİ (0532 779 01 21)
 2322275230
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 KIVANÇ ECZANESİ - YENİ FOÇA

 * (24:00 DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 GIRNE CAD. NO:18 YENİ FOÇA
 05370342035
 02328146031
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 YENİ ŞAKRAN ECZANESİ - YENİ ŞAKRAN

 * (22:00 DEN SONRA ALİAĞA)

 SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 SAYFIYE MAH. N.KEMAL CAD. NO:79/B
 5323340779
 02326288828
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 KÜÇÜK OZAN ECZANESİ - YENİŞEHİR

 YENIDOGAN MAH. 1195 SOKAK NO:82 KONAK
 HÜSEYİNOĞULLARI DÜĞÜN SALONU KARŞISI
 2324335249
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 FIRAT ECZANESİ - YEŞİLYURT

 * (24:00'DEN SONRA- BASIN SİTESİ)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 KAZIM KARABEKİR MH. 9022 SK. NO:22/A
 02322439494
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Editör: Engin Keskin