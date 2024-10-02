İzmir'de bugün(2 Ekim Çarşamba) nöbetçi olan eczaneler aşağıda sıralanmakta. Hangi eczaneler 2 Ekim'de nöbetçi olacak? İzmir merkez ve diğer ilçelerinde hangi eczanelere ulaşabilirsiniz? İzmir'de 2 Ekim Çarşamba günü nöbetçi olan eczaneler sırasıyla:
MERKEZ ECZANESİ - ALİAĞA
KURTULUŞ MAH. FEVZİPAŞA CAD. NO:107/C
02326162707
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BULVAR ECZANESİ - ALSANCAK
TALATPASA BULV. 61/E ALSANCAK
2324223702
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FESLEĞEN ECZANESİ - ALSANCAK-BASMANE
İSMET KAPTAN MH. 1373 SK. NO:8/A ALSANCAK
02324845020
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YENI HOSGÖR ECZANESİ - ALTINDAĞ
* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ )
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
KEMALPASA CAD.NO:60/B ALTINDAG
02324334569
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YENI ÖMÜR ECZANESİ - ATATÜRK-OSMANGAZİ
* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA 3 )
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
INÖNÜ MAH.784 SOK. NO:18/A
02323882102
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BAHRİYE ECZANESİ - AYRANCILAR
AYRANCILAR MH. 83 SK. NO:24/A
02328540607
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YEŞİLDERE ECZANESİ - BALÇOVA
ONUR MAH.MANOLYA SOK. NO.42
0543 279 22 42
02322792242
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GÖKAY ECZANESİ - BASIN SİTESİ
KARABAĞLAR BASIN SİTESİ MAHALLESİ 177/5 SOKAK NO:15/A
02322433633
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BAYINDIR ECZANESİ - BAYINDIR
MİTHATPAŞA MAH. PARK GEÇİDİ CAD.NO 15
02325813206
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GİZEM ECZANESİ - BAYRAKLI
CENGİZHAN MAH. 1620/39 SOK. NO:48/A
02323454550
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PAMUKÇU ECZANESİ - BERGAMA
GAZIPASA MAH. MEKTEBI RÜSTIYE CAD. SARAY SOK. NO:1
02326331234
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İNCİR ECZANESİ - BEYDAĞ
* (01:00'DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
ATATÜRK MAH. YUSUF DOĞAN CAD. NO:21
02325929810
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MÜRDÜM ECZANESİ - BORNOVA 1
KIZILAY MAHALLESİ 491/1 SOKAK NO:7/A BORNOVA
MALAZGİRT İLKÖĞRETİM OKULU YANI
02323431452
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YENI FILIZ ECZANESİ - BORNOVA 2
ANKARA CAD. NO:233/A BORNOVA
02323884834
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YENİ ARZUM ECZANESİ - BORNOVA 3
MANAVKUYU MH. DUMLUPINAR CD. NO:65/B
TINAZTEPE GALEN HASTANESİ KARŞISI
02329995929
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ERMAN ECZANESİ - BORNOVA 4
* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA-1)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
DOĞANLAR MAH. 1497 SOK. NO:58/A
02324797007
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YUMRUTAŞ ECZANESİ - BOZYAKA
2904 SOK. BAHAR MAH. NO:3/B
BOZYAKA EĞİT.VE ARAŞT.HAST.ACİL KARŞISI-KAYMAKAMLIK YANI
02322281771
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POLATOĞLU ECZANESİ - BUCA 1
ÖZMEN CAD. NO:120/B
SEYFİ DEMİRSOY DEVLET HAST. KARŞISI
02324876646
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CEBE ECZANESİ - BUCA 2
ÇAMLIKULE MH.254 SK. NO:184/2
02324425841
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GÜRSOY ECZANESİ - ÇAMDİBİ
GAZI OSMAN PASA MAH.5454 SOK.NO:32/A
YEDİGÜN TIP MERKEZİ KARŞISI
2324355705
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FATİH ECZANESİ - ÇANDARLI
ÇANDARLI MAH. NAMIK KEMAL CAD. NO:10/A
02326732676
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RÜZGAR ECZANESİ - ÇEŞME
SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
ALAÇATI MH. ALAÇATI ATATÜRK CD. NO:23/A
02327160828
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ÇAĞATAY ECZANESİ - ÇEŞME
16 EYLÜL MAH. 2001 SOK. NO:15/C
02327123132
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ELİF ECZANESİ - ÇİĞLİ
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
BALATÇIK MAH. 8788 SOK. NO:15/A
05427818707
05427818707
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MALTEPE ECZANESİ - ÇİĞLİ
ÇİĞLİ İLÇESİ MALTEPE MAH 8110/5 SOK NO:9/B
02323761113
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ZEYNEP EMRE ECZANESİ - ÇİĞLİ
YENİ MAHALLE MAH. 8200/4 SOK. NO:1/J
PARK YAŞAM ATAŞEHİR SİTESİ HASTANE TARAFI
05456279742
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DİKİLİ YAMAN ECZANESİ - DİKİLİ
Ş.SAMİ AKBULUT CD. NO:22
02326717881
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LOTUS ECZANESİ - ESKİ FOÇA
ATATÜRK MAH. 99 SOK. NO:26/A
02323302023
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TAYFUN ECZANESİ - ESKİİZMİR-CENNETÇEŞME
* (24:00'DEN SONRA- BOZYAKA)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
YURDOĞLU MAH. 3959 SOK. NO:13/A
3959 Sk. İzmir Anadolu Lisesi yolu BİM karşısı
02322034892
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AYDA ECZANESİ - EŞREFPAŞA
GÜNEŞLİ MH. 526 SK. NO:18/C
02324640404
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YIKIKKEMER ECZANESİ - EVKA 1
* (24:00'DEN SONRA- BUCA 1)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
UFUK MH. ÇAKMAK CD. NO:204/A
02324488820
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AYDINLI ECZANESİ - GAZİEMİR
SEVGİ MAH. 663 SOK. NO:18/101
NEVVAR SALİH İŞGÖREN DEVLET HASTANESİ ÇAPRAZI (274 74 88)
02322900079
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BODUR ECZANESİ - GEDİZ
* (01:00'DEN SONRA- ŞİRİNYER )
FIRAT MAH. 289 SK. NO:37/2A
02322766090
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FERAHLI ECZANESİ - GÜLTEPE
* (24:00'DEN SONRA- YENİŞEHİR)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
3480 SK. 128/1-A FERAHLI LEVENT SON DURAK
02324332764
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ORTAKÖY ECZANESİ - ÖZDERE
ORTA MH. MUSTAFA KEMAL PAŞA CD. NO:450/B
5339163129
02322855862
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KOÇ ECZANESİ - GÜMÜŞPALA
* (24:00'DEN SONRA - KARŞIYAKA 4 )
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ORG.NAFIZ GÜRMAN MAH.7020 SOK.NO:133/A
2323655494
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ÖZ ÖZKAN ECZANESİ - GÜZELBAHÇE
ATATÜRK MAH. NAMIK KEMAL CAD. NO:8/A GÜZELBAHÇE/IZMIR
02322345262
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SEVİL KOÇ ECZANESİ - HATAY
ARAP HASAN MH. İNÖNÜ CD. NO:277/A
CADDE ÜZERİ ASKERİ HASTANE KARŞISI
02329993393
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İNCİRALTI ECZANESİ - İNCİRALTI
KORUTÜRK MAH. MİTHATPAŞA CAD. NO:283/C İNCİRALTI
D.E.Ü. HASTANE KARŞISI
02322596363
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ÖZ DEVA ECZANESİ - KARABAĞLAR
SARIYER MAH. 5714/1 SOK. NO:21/A
02322374892
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YENI KARABURUN ECZANESİ - KARABURUN
* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR
MERKEZ MAH.NO:1 KARABURUN
02327312403
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ALİ ECZANESİ - KARŞIYAKA 1
1713 SOKAK NO:56 KARSIYAKA/IZMIR
KARŞIYAKA DEVLET TİYATROSU KARŞISI
02323647059
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CANDAN ECZANESİ - KARŞIYAKA 2
BAHRİYE ÜÇOK MAH. DOÇ. DR. BAHRİYE ÜÇOK BULVARI NO:21/B
02323661212
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LİMON ECZANESİ - KARŞIYAKA 3
BOSTANLI MAH. GİRNE BULVARI NO:51/3B(05060464245)
02323693726
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YAZICIOĞLU ECZANESİ - KARŞIYAKA 4
DEMİRKÖPRÜ MAH. 6178 SOK. NO:3/B
02323360088
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KEMALPASA TUNA ECZANESİ - KEMALPAŞA
MEHMET AKIF ERSOY MAH. ISMET INÖNÜ CAD. NO:81/B
2328782788
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KINIK ECZANESİ - KINIK
CUMHURIYET CAD. NO:1/G KINIK
2326871073
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ÇATALOĞLU ECZANESİ - KİRAZ
CUMHURİYET MAH. SABİT ARLI CAD. NO:12
Cataloglu eczanesi
02325723278
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YENI BALCI ECZANESİ - MENDERES
KEMALPASA MAH.HÜKÜMET CD.NO:7
2327824093
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DÖNMEZ ECZANESİ - MENEMEN
SEHIT AYCAN AKSOY CAD. NO:26/A MENEMEN
MENEMEN PERŞEMBE PAZARYERİ KARŞISI
2328311522
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ŞEN ECZANESİ - MENEMEN 2
* (24:00'DEN SONRA- MENEMEN)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
30 AĞUSTOS MAH. 4. CAD. NO:11/B
Perla Süpermarket Yanı
02329997395
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MUCİZE ECZANESİ - MİTHATPAŞA
MEHMET ALİ AKMAN MAH. GÜRSEL AKSEL BULVARI NO:49/A
Hava Eğitim Komutanlığı Karşısı, Göztepe Stadı Çaprazı
02322460157
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BARAN ECZANESİ - MORDOĞAN
* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR
FATIH CD.NO.2/B MORDOGAN
05307689698
2327378744
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BÜYÜKKILIÇ ECZANESİ - NARLIDERE
ILICA MAH. GÜVENDIK SOKAK NO:4/A
ILICA SO KARŞISI
02322388535
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CUMHURİYET ECZANESİ - ÖDEMİŞ
MİMAR SİNAN MAH. GEDİZ CAD. NO:42/A
02325052152
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SIMA ECZANESİ - PINARBAŞI
* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
GÜRPINAR MH. 56/2 SK. NO:48/A
02324795435
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ÖZGÜR ECZANESİ - SARNIÇ
* (24:00'DEN SONRA- GAZİEMİR)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ATATÜRK MH. 1045/1 SK. NO:5/1A
02322811839
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ERTEM ECZANESİ - SEFERİHİSAR
HIDIRLIK MH.İNÖNÜ CD. NO:1A
02327433311
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SIFA ECZANESİ - SELÇUK
ATAÜRK MAH. TAHSIN BASARANCAD. NO:3/A
2328926137
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HÜRRİYET ECZANESİ - ŞİRİNYER
HÜRRİYET MH.435 SK. NO:6/A
02324383822
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DEVA ECZANESİ - TİRE
KURTULUS MAH.TÜRKOCAGI CAD. NO:1/A TIRE/IZMIR
2325123595
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ELİF ECZANESİ - TORBALI
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ERTUGRUL MAH.TORBALI CAD.NO:10/B
02328566260
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METROPOL ECZANESİ - TORBALI
TORBALI MAH. METROPOLİS BULV. NO:87/A
02325047237
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URLA BASAR ECZANESİ - ZEYTİNALANI
* (22:00'DEN SONRA- URLA )
SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
M.FEVZI ÇAKMAK MAH. N. KEMAL BULV. NO:27/13
2327663516
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ZAFER ECZANESİ - URLA
HACI İSA MAH. ZAFER CAD. NO:20
02327541128
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SIĞACIK ATA ECZANESİ - SIĞACIK
* (23:00'DEN SONRA- SEFERİHİSAR )
SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
SIĞACIK MAH. AKKUM CAD. NO:9/E
02327433500
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ILKE ECZANESİ - ÇEŞMEALTI-İSKELE
* (23:00'DEN SONRA- URLA )
SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
ATATÜRK MAH. M.FEVZI ÇAKMAK CAD. NO:292/B
2327522728
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ULUS ECZANESİ - ÜÇYOL
277 SOKAK NO:72/A ÜÇYOL KONAK
BETON YOL ÜZERİ (0532 779 01 21)
2322275230
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KIVANÇ ECZANESİ - YENİ FOÇA
* (24:00 DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
GIRNE CAD. NO:18 YENİ FOÇA
05370342035
02328146031
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YENİ ŞAKRAN ECZANESİ - YENİ ŞAKRAN
* (22:00 DEN SONRA ALİAĞA)
SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
SAYFIYE MAH. N.KEMAL CAD. NO:79/B
5323340779
02326288828
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KÜÇÜK OZAN ECZANESİ - YENİŞEHİR
YENIDOGAN MAH. 1195 SOKAK NO:82 KONAK
HÜSEYİNOĞULLARI DÜĞÜN SALONU KARŞISI
2324335249
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FIRAT ECZANESİ - YEŞİLYURT
* (24:00'DEN SONRA- BASIN SİTESİ)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
KAZIM KARABEKİR MH. 9022 SK. NO:22/A
02322439494
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