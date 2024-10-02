İzmir'de bugün(2 Ekim Çarşamba) nöbetçi olan eczaneler aşağıda sıralanmakta. Hangi eczaneler 2 Ekim'de nöbetçi olacak? İzmir merkez ve diğer ilçelerinde hangi eczanelere ulaşabilirsiniz? İzmir'de 2 Ekim Çarşamba günü nöbetçi olan eczaneler sırasıyla:

MERKEZ ECZANESİ - ALİAĞA

KURTULUŞ MAH. FEVZİPAŞA CAD. NO:107/C

02326162707

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BULVAR ECZANESİ - ALSANCAK

TALATPASA BULV. 61/E ALSANCAK

2324223702

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FESLEĞEN ECZANESİ - ALSANCAK-BASMANE

İSMET KAPTAN MH. 1373 SK. NO:8/A ALSANCAK

02324845020

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YENI HOSGÖR ECZANESİ - ALTINDAĞ

* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ )

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

KEMALPASA CAD.NO:60/B ALTINDAG

02324334569

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YENI ÖMÜR ECZANESİ - ATATÜRK-OSMANGAZİ

* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA 3 )

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

INÖNÜ MAH.784 SOK. NO:18/A

02323882102

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BAHRİYE ECZANESİ - AYRANCILAR

AYRANCILAR MH. 83 SK. NO:24/A

02328540607

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YEŞİLDERE ECZANESİ - BALÇOVA

ONUR MAH.MANOLYA SOK. NO.42

0543 279 22 42

02322792242

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GÖKAY ECZANESİ - BASIN SİTESİ

KARABAĞLAR BASIN SİTESİ MAHALLESİ 177/5 SOKAK NO:15/A

02322433633

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BAYINDIR ECZANESİ - BAYINDIR

MİTHATPAŞA MAH. PARK GEÇİDİ CAD.NO 15

02325813206

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GİZEM ECZANESİ - BAYRAKLI

CENGİZHAN MAH. 1620/39 SOK. NO:48/A

02323454550

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PAMUKÇU ECZANESİ - BERGAMA

GAZIPASA MAH. MEKTEBI RÜSTIYE CAD. SARAY SOK. NO:1

02326331234

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İNCİR ECZANESİ - BEYDAĞ

* (01:00'DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

ATATÜRK MAH. YUSUF DOĞAN CAD. NO:21

02325929810

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MÜRDÜM ECZANESİ - BORNOVA 1

KIZILAY MAHALLESİ 491/1 SOKAK NO:7/A BORNOVA

MALAZGİRT İLKÖĞRETİM OKULU YANI

02323431452

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YENI FILIZ ECZANESİ - BORNOVA 2

ANKARA CAD. NO:233/A BORNOVA

02323884834

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YENİ ARZUM ECZANESİ - BORNOVA 3

MANAVKUYU MH. DUMLUPINAR CD. NO:65/B

TINAZTEPE GALEN HASTANESİ KARŞISI

02329995929

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ERMAN ECZANESİ - BORNOVA 4

* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA-1)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

DOĞANLAR MAH. 1497 SOK. NO:58/A

02324797007

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YUMRUTAŞ ECZANESİ - BOZYAKA

2904 SOK. BAHAR MAH. NO:3/B

BOZYAKA EĞİT.VE ARAŞT.HAST.ACİL KARŞISI-KAYMAKAMLIK YANI

02322281771

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POLATOĞLU ECZANESİ - BUCA 1

ÖZMEN CAD. NO:120/B

SEYFİ DEMİRSOY DEVLET HAST. KARŞISI

02324876646

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CEBE ECZANESİ - BUCA 2

ÇAMLIKULE MH.254 SK. NO:184/2

02324425841

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GÜRSOY ECZANESİ - ÇAMDİBİ

GAZI OSMAN PASA MAH.5454 SOK.NO:32/A

YEDİGÜN TIP MERKEZİ KARŞISI

2324355705

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FATİH ECZANESİ - ÇANDARLI

ÇANDARLI MAH. NAMIK KEMAL CAD. NO:10/A

02326732676

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RÜZGAR ECZANESİ - ÇEŞME

SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

ALAÇATI MH. ALAÇATI ATATÜRK CD. NO:23/A

02327160828

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ÇAĞATAY ECZANESİ - ÇEŞME

16 EYLÜL MAH. 2001 SOK. NO:15/C

02327123132

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ELİF ECZANESİ - ÇİĞLİ

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

BALATÇIK MAH. 8788 SOK. NO:15/A

05427818707

05427818707

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MALTEPE ECZANESİ - ÇİĞLİ

ÇİĞLİ İLÇESİ MALTEPE MAH 8110/5 SOK NO:9/B

02323761113

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ZEYNEP EMRE ECZANESİ - ÇİĞLİ

YENİ MAHALLE MAH. 8200/4 SOK. NO:1/J

PARK YAŞAM ATAŞEHİR SİTESİ HASTANE TARAFI

05456279742

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DİKİLİ YAMAN ECZANESİ - DİKİLİ

Ş.SAMİ AKBULUT CD. NO:22

02326717881

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LOTUS ECZANESİ - ESKİ FOÇA

ATATÜRK MAH. 99 SOK. NO:26/A

02323302023

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TAYFUN ECZANESİ - ESKİİZMİR-CENNETÇEŞME

* (24:00'DEN SONRA- BOZYAKA)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

YURDOĞLU MAH. 3959 SOK. NO:13/A

3959 Sk. İzmir Anadolu Lisesi yolu BİM karşısı

02322034892

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AYDA ECZANESİ - EŞREFPAŞA

GÜNEŞLİ MH. 526 SK. NO:18/C

02324640404

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YIKIKKEMER ECZANESİ - EVKA 1

* (24:00'DEN SONRA- BUCA 1)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

UFUK MH. ÇAKMAK CD. NO:204/A

02324488820

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AYDINLI ECZANESİ - GAZİEMİR

SEVGİ MAH. 663 SOK. NO:18/101

NEVVAR SALİH İŞGÖREN DEVLET HASTANESİ ÇAPRAZI (274 74 88)

02322900079

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BODUR ECZANESİ - GEDİZ

* (01:00'DEN SONRA- ŞİRİNYER )

FIRAT MAH. 289 SK. NO:37/2A

02322766090

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FERAHLI ECZANESİ - GÜLTEPE

* (24:00'DEN SONRA- YENİŞEHİR)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

3480 SK. 128/1-A FERAHLI LEVENT SON DURAK

02324332764

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ORTAKÖY ECZANESİ - ÖZDERE

ORTA MH. MUSTAFA KEMAL PAŞA CD. NO:450/B

5339163129

02322855862

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KOÇ ECZANESİ - GÜMÜŞPALA

* (24:00'DEN SONRA - KARŞIYAKA 4 )

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

ORG.NAFIZ GÜRMAN MAH.7020 SOK.NO:133/A

2323655494

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ÖZ ÖZKAN ECZANESİ - GÜZELBAHÇE

ATATÜRK MAH. NAMIK KEMAL CAD. NO:8/A GÜZELBAHÇE/IZMIR

02322345262

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SEVİL KOÇ ECZANESİ - HATAY

ARAP HASAN MH. İNÖNÜ CD. NO:277/A

CADDE ÜZERİ ASKERİ HASTANE KARŞISI

02329993393

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İNCİRALTI ECZANESİ - İNCİRALTI

KORUTÜRK MAH. MİTHATPAŞA CAD. NO:283/C İNCİRALTI

D.E.Ü. HASTANE KARŞISI

02322596363

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ÖZ DEVA ECZANESİ - KARABAĞLAR

SARIYER MAH. 5714/1 SOK. NO:21/A

02322374892

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YENI KARABURUN ECZANESİ - KARABURUN

* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR

MERKEZ MAH.NO:1 KARABURUN

02327312403

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ALİ ECZANESİ - KARŞIYAKA 1

1713 SOKAK NO:56 KARSIYAKA/IZMIR

KARŞIYAKA DEVLET TİYATROSU KARŞISI

02323647059

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CANDAN ECZANESİ - KARŞIYAKA 2

BAHRİYE ÜÇOK MAH. DOÇ. DR. BAHRİYE ÜÇOK BULVARI NO:21/B

02323661212

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LİMON ECZANESİ - KARŞIYAKA 3

BOSTANLI MAH. GİRNE BULVARI NO:51/3B(05060464245)

02323693726

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YAZICIOĞLU ECZANESİ - KARŞIYAKA 4

DEMİRKÖPRÜ MAH. 6178 SOK. NO:3/B

02323360088

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KEMALPASA TUNA ECZANESİ - KEMALPAŞA

MEHMET AKIF ERSOY MAH. ISMET INÖNÜ CAD. NO:81/B

2328782788

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KINIK ECZANESİ - KINIK

CUMHURIYET CAD. NO:1/G KINIK

2326871073

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ÇATALOĞLU ECZANESİ - KİRAZ

CUMHURİYET MAH. SABİT ARLI CAD. NO:12

Cataloglu eczanesi

02325723278

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YENI BALCI ECZANESİ - MENDERES

KEMALPASA MAH.HÜKÜMET CD.NO:7

2327824093

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DÖNMEZ ECZANESİ - MENEMEN

SEHIT AYCAN AKSOY CAD. NO:26/A MENEMEN

MENEMEN PERŞEMBE PAZARYERİ KARŞISI

2328311522

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ŞEN ECZANESİ - MENEMEN 2

* (24:00'DEN SONRA- MENEMEN)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

30 AĞUSTOS MAH. 4. CAD. NO:11/B

Perla Süpermarket Yanı

02329997395

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MUCİZE ECZANESİ - MİTHATPAŞA

MEHMET ALİ AKMAN MAH. GÜRSEL AKSEL BULVARI NO:49/A

Hava Eğitim Komutanlığı Karşısı, Göztepe Stadı Çaprazı

02322460157

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BARAN ECZANESİ - MORDOĞAN

* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR

FATIH CD.NO.2/B MORDOGAN

05307689698

2327378744

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BÜYÜKKILIÇ ECZANESİ - NARLIDERE

ILICA MAH. GÜVENDIK SOKAK NO:4/A

ILICA SO KARŞISI

02322388535

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CUMHURİYET ECZANESİ - ÖDEMİŞ

MİMAR SİNAN MAH. GEDİZ CAD. NO:42/A

02325052152

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SIMA ECZANESİ - PINARBAŞI

* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

GÜRPINAR MH. 56/2 SK. NO:48/A

02324795435

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ÖZGÜR ECZANESİ - SARNIÇ

* (24:00'DEN SONRA- GAZİEMİR)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

ATATÜRK MH. 1045/1 SK. NO:5/1A

02322811839

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ERTEM ECZANESİ - SEFERİHİSAR

HIDIRLIK MH.İNÖNÜ CD. NO:1A

02327433311

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SIFA ECZANESİ - SELÇUK

ATAÜRK MAH. TAHSIN BASARANCAD. NO:3/A

2328926137

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HÜRRİYET ECZANESİ - ŞİRİNYER

HÜRRİYET MH.435 SK. NO:6/A

02324383822

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DEVA ECZANESİ - TİRE

KURTULUS MAH.TÜRKOCAGI CAD. NO:1/A TIRE/IZMIR

2325123595

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ELİF ECZANESİ - TORBALI

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

ERTUGRUL MAH.TORBALI CAD.NO:10/B

02328566260

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METROPOL ECZANESİ - TORBALI

TORBALI MAH. METROPOLİS BULV. NO:87/A

02325047237

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URLA BASAR ECZANESİ - ZEYTİNALANI

* (22:00'DEN SONRA- URLA )

SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

M.FEVZI ÇAKMAK MAH. N. KEMAL BULV. NO:27/13

2327663516

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ZAFER ECZANESİ - URLA

HACI İSA MAH. ZAFER CAD. NO:20

02327541128

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SIĞACIK ATA ECZANESİ - SIĞACIK

* (23:00'DEN SONRA- SEFERİHİSAR )

SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

SIĞACIK MAH. AKKUM CAD. NO:9/E

02327433500

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ILKE ECZANESİ - ÇEŞMEALTI-İSKELE

* (23:00'DEN SONRA- URLA )

SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

ATATÜRK MAH. M.FEVZI ÇAKMAK CAD. NO:292/B

2327522728

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ULUS ECZANESİ - ÜÇYOL

277 SOKAK NO:72/A ÜÇYOL KONAK

BETON YOL ÜZERİ (0532 779 01 21)

2322275230

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KIVANÇ ECZANESİ - YENİ FOÇA

* (24:00 DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

GIRNE CAD. NO:18 YENİ FOÇA

05370342035

02328146031

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YENİ ŞAKRAN ECZANESİ - YENİ ŞAKRAN

* (22:00 DEN SONRA ALİAĞA)

SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

SAYFIYE MAH. N.KEMAL CAD. NO:79/B

5323340779

02326288828

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KÜÇÜK OZAN ECZANESİ - YENİŞEHİR

YENIDOGAN MAH. 1195 SOKAK NO:82 KONAK

HÜSEYİNOĞULLARI DÜĞÜN SALONU KARŞISI

2324335249

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FIRAT ECZANESİ - YEŞİLYURT

* (24:00'DEN SONRA- BASIN SİTESİ)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

KAZIM KARABEKİR MH. 9022 SK. NO:22/A

02322439494

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