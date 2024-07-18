Geçtiğimiz günlerde İzmir'in Konak ilçesi Alsancak semtinde şiddetli yağışlar nedeniyle cadde ve sokaklar su altında kaldı. İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi Özge Ceren Deniz (23) ve İnanç Öktemay (44), yoldaki su birikintisinden geçmek isterken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Bilirkişi heyeti inceledi

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, mahkeme tarafından görevlendirilen bilirkişi heyeti, olayın yaşandığı noktada inceleme ve keşif yaptı. İzmir Barosu avukatları da iki kişinin hayatını kaybettiği noktada incelemeleri takip etti.



“Mahkeme heyeti ve bilirkişi incelemelerini yaptı”

İzmir Barosu avukatlarından Murat Fatih Ülkü, son yaşanan olayla ilgili yaptığı açıklamada şunları belirtti: "Olayın ardından sorumlu kurumların hata ve ihmallerini, denetim eksikliklerini tespit etmek ve bu sorunların çözümü için gerekli adımları atmalarını istedik. Savcılık dosyası halen devam ediyor. Bireysel sorumluların cezai soruşturması için bir bilirkişi raporu da hazırlandı. Son altı-yedi aydır, medyadan da öğrendiğimiz üzere, esnafın önemli şikayetleri var: yağmurlarda duman çıkması, bildirilen elektrik kaçağı sorunları ve bunların çözümlenmemesi gibi. Bu olayın tekrarlanmaması hayati önem taşıyor. Sorun, izolasyon hatası mı, yetersiz kablo derinliği mi, yoksa trafo bağlantıları mı kaynaklanıyor, yakın çevredeki durum nasıl? Bu soruların cevaplarına göre kurumların nasıl hareket etmesi gerektiğini belirlememiz gerekiyor. Mahkeme ve bilirkişi incelemeleri devam ediyor; bilirkişi raporunun sonucuna göre daha fazla adım atılabilir."



27 şüpheli adliyeye sevk edildi

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada gözaltı kararı verilen kişi sayısı 35'e yükseldi. Şüphelilerden 33'ü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı; 6 şahıs ise ifade verdikten sonra savcı talimatıyla serbest bırakıldı. 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Emniyette işlemleri tamamlanan 27 kişi bugün adliyeye sevk edildi.