İzmir'de 2 Ocak Perşembe günü içerisinde hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İzmir'de 2 Ocak su kesintileri resmi sitesinde an an güncelliyor. Gün içerisinde değişiklik gösterebilen bu listede an itibarı ile 3 ilçenin su kesintisi paylaşılmakta.

İzmir'de su kesintisi planı, su hattı yenileme ve altyapı çalışmaları nedeniyle zorunlu olarak yapılacak. İZSU, kesintiden etkilenecek olan ilçelerin listesini yayınladı.

Arıza Bilgileri

İLÇE MAHALLELER KESİNTİ SÜRESİ ARIZA TİPİ ALİAĞA YUKARI ŞEHİTKEMAL, ŞEHİTKEMAL KÖYÜ 31.12.2024 saat 13:00 ile 15:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ALİAĞA KALABAK 31.12.2024 saat 13:00 ile 15:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası BORNOVA KEMALPAŞA 02.01.2025 saat 09:05 ile 10:05 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. Branşman Arızası ÖDEMİŞ KÜRE, KÜÇÜKÖREN, HAMAM, GÜNEY, DEMİRDERE, ÇAYIR, ÇAMLICA 02.01.2025 saat 08:30 ile 17:30 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır. Elektrik Arızası

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Vatandaşlar dikkatli olmalı

Su kesintisi nedeniyle bu ilçelerde yaşayan vatandaşların gerekli tedbirleri alması önem taşıyor. İZSU, özellikle su kesintisinden önce su depolama ve kesinti sırasında suyun tasarruflu kullanılması konusunda uyarıda bulundu. Ayrıca, kesinti sırasında su ihtiyacını karşılamak için çeşitli noktalarda su tankerlerinin hazır bulundurulacağı bildirildi.