İzmir’in Balçova ilçesinde Salih İşgören Polis Merkezi’ne düzenlenen silahlı saldırıda iki polis şehit oldu, altı kişi yaralandı. 16 yaşındaki saldırganın yakalanarak tedavi altına alındığı bildirildi.

Olay sabah saatlerinde yaşandı

Saldırının sabah saatlerinde gerçekleştiği, kar maskeli saldırganın karakolun karşısındaki bir park alanında bir süre bekledikten sonra nöbet kulübesine ateş açtığı belirtildi.

Emniyet Müdürü çatışmada şehit oldu

Silah seslerini duyan Birinci Sınıf Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir, saldırıya müdahale etmek üzere aşağı indi. Açılan ateş sonucu ağır yaralanan Aydemir, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Polis memuru Ömer Amilağ da saldırıda hayatını kaybetti. Olayda altı kişi yaralandı.

Saldırganın babasına ait silah kullanıldı

İzmir Valisi Süleyman Elban, saldırıda kullanılan silahın saldırganın babasına ait olduğunu açıkladı. 16 yaşındaki saldırganın daha önce herhangi bir suç kaydının bulunmadığı belirtildi.

Sosyal medya paylaşımları tartışma yarattı

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan saldırganın babasının sosyal medya hesabında dikkat çeken bazı paylaşımlar bulunduğu öğrenildi. Bu paylaşımlarda hem Cumhuriyet’e hem de Atatürk’e yönelik ifadelerin yer aldığı, ayrıca silah ve hayvanlara yönelik görüntülerin paylaşıldığı belirtildi. Söz konusu paylaşımlar kamuoyunda tepkiye yol açtı.