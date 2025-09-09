İzmir’in Balçova ilçesinde 2 polisin şehit olduğu, 2’si polis 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada gözaltı sayısı 27’ye çıktı.

Soruşturma genişletildi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Son olarak yeni gözaltılarla birlikte sayı 27’ye ulaştı.

Fail ve yakınları yakalandı

Olayın faili olan 16 yaşındaki E.B. yaralı olarak yakalanmıştı. E.B’nin annesi A.B., babası N.B., iki arkadaşı A.K. ve D.Ş. de gözaltına alındı.

Diğer illerde operasyon

Soruşturma İzmir dışına da taşındı. İstanbul’da İran uyruklu K.N., Ankara’da B.Y. ve C.T., Şanlıurfa’da ise M.A. yakalanarak gözaltına alındı.

Olayın özeti

Balçova Polis Merkezi’ne düzenlenen saldırıda 2 polis memuru şehit olmuş, 2’si polis 3 kişi yaralanmıştı. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma devam ediyor.