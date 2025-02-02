İzmir’de 2 Şubat Pazar günü genel olarak parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sabah saatlerinde 15°C olan sıcaklık öğleye doğru 18°C’ye ulaşacak. Ancak akşam saatlerinden itibaren sıcaklığın hızla düşmesi ve gece 11°C’ye kadar inmesi bekleniyor.

Saatlik hava durumu tahmini

Sabah (09.00-12.00): 15°C, %72 nem, hafif rüzgar

Öğle (12.00-15.00): 18°C, %62 nem, parçalı bulutlu

Öğleden Sonra (15.00-18.00): 16°C, %74 nem, rüzgar yönü kuzeydoğu

Akşam (18.00-21.00): 13°C, %80 nem, rüzgar hızında hafif artış

Gece (21.00-24.00): 11°C, %90 nem, rüzgar 6 km/sa hızla esecek

Gece nem oranı yüksek olacak

Özellikle akşam ve gece saatlerinde nem oranının %90'a kadar çıkması bekleniyor. Hafif esen rüzgar, havanın daha serin hissedilmesine neden olabilir. Açık havada vakit geçirecek vatandaşların özellikle gece saatlerinde üşümemek için tedbirli olması öneriliyor.

Rüzgar ve maksimum hız değerleri

Rüzgar gün boyunca genellikle hafif esecek. Ancak gece saatlerinde rüzgar hızının 10 km/sa'ye kadar çıkması bekleniyor.

İzmir 2 Şubat 5 günlük hava tahmini

Pazar günü İzmir'de yağış beklenmezken, sıcaklık düşüşü ve artan nem oranına dikkat etmek gerekiyor. Havanın parçalı bulutlu seyredeceği tahmin edilirken, gün içinde dışarı çıkacakların sıcaklık değişimine hazırlıklı olmaları öneriliyor.