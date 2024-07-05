ADALET Bakanlığı'nın yargı çevreleri üzerine yapılan düzenlemeler sonucunda İzmir'de yeni Ağır Ceza Mahkemeleri faaliyete başladı. İlçe Ağır Ceza Mahkemeleri'nin kurulmasıyla birlikte Çeşme ve Torbalı ilçeleri İzmir Ağır Ceza yargı alanından çıkarıldı. Ayrıca Çeşme'nin yargı alanına Karaburun ilçesi, Torbalı'nın yargı alanına ise Selçuk ilçesi eklendi. Yeni düzenlemenin bir parçası olarak Çeşme Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı'nın Hakim Emre Erdemir olduğu belirtildi.

Muğla ve Uşak illeri ise İzmir Bölge Mahkemesi yargı çevresinden çıkarılarak Denizli Bölge Mahkemesi yargı çevresine dahil edildi.