İzmir'de 20 Ocak Pazartesi günü içerisinde hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İzmir'de 20 Ocak su kesintileri resmi sitesinde an an güncelliyor. Gün içerisinde değişiklik gösterebilen bu listede an itibarı ile 7 ilçenin su kesintisi paylaşılmakta.

İzmir'de su kesintisi planı, su hattı yenileme ve altyapı çalışmaları nedeniyle zorunlu olarak yapılacak. İZSU, kesintiden etkilenecek olan ilçelerin listesini yayınladı.

Arıza Bilgileri

İLÇE MAHALLELER KESİNTİ SÜRESİ ÇEŞME MUSALLA 20.01.2025 saat 09:40 ile 12:40 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. KARŞIYAKA NERGİZ, GONCALAR 20.01.2025 saat 10:10 ile 11:10 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. KONAK BALLIKUYU 20.01.2025 saat 09:55 ile 11:55 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. MENDERES GÜMÜLDÜR FEVZİ ÇAKMAK 20.01.2025 saat 09:40 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat 20 dakika su kesintisi olacaktır. MENEMEN GÖKTEPE 20.01.2025 saat 08:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. ÖDEMİŞ KAZANLI, CEVİZALAN 20.01.2025 saat 09:30 ile 16:30 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır. ÖDEMİŞ SÜLEYMAN DEMİREL 20.01.2025 saat 10:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. URLA GÜLBAHÇE 20.01.2025 saat 09:15 ile 15:00 arasında yaklaşık 5 saat 45 dakika su kesintisi olacaktır. URLA YAĞCILAR 20.01.2025 saat 09:35 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 25 dakika su kesintisi olacaktır.

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Vatandaşlar dikkatli olmalı

Su kesintisi nedeniyle bu ilçelerde yaşayan vatandaşların gerekli tedbirleri alması önem taşıyor. İZSU, özellikle su kesintisinden önce su depolama ve kesinti sırasında suyun tasarruflu kullanılması konusunda uyarıda bulundu. Ayrıca, kesinti sırasında su ihtiyacını karşılamak için çeşitli noktalarda su tankerlerinin hazır bulundurulacağı bildirildi.