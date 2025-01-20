İzmir'de bugün sıcaklıklar 14°C ile 10°C arasında değişiyor. Sabah saatlerinde 14°C olan sıcaklık, öğleden sonra 15°C'ye kadar yükseliyor. Akşam saatlerinde ise 11°C'ye düşen hava, gece 10°C'ye kadar soğuyor. Nem oranı sabah %63 iken, gece saatlerinde %85'e kadar yükseliyor.

Izmir 20 Ocak Hava Durumu

Rüzgar, gün boyunca hafif esintiler şeklinde hissedilecek. Ortalama rüzgar hızı 8 km/s ile 2 km/s arasında değişirken, maksimum hız 17 km/s'yi buluyor.

İzmir 5 günlük hava tahmini

Izmir 20 Ocak Hava Durumu 5 Günlük

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İzmir’de dışarı çıkacaklar, gün boyunca parçalı bulutlu ve serin bir hava bekleyebilirler. Gece saatlerinde ise sıcaklıkların daha düşük olacağını göz önünde bulundurmalılar.

Kaynak: HABER MERKEZİ