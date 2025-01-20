İzmir'de bugün(20 Ocak Pazartesi) nöbetçi olan eczaneler aşağıda sıralandı. Hangi eczaneler 20 Ocak'ta nöbetçi olacak? İzmir merkez ve diğer ilçelerinde hangi eczaneler nerede, nasıl ulaşabilirsiniz? İzmir'de 20 Ocak Pazartesi günü nöbetçi olan eczaneler sırasıyla:
BERKAY ECZANESİ - ALİAĞA
KÜLTÜR MAH. ATATÜRK CAD. NO:68/A
HÜKÜMET KONAĞI CD. TIBMED YANI
02326161311
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ESER ECZANESİ - ALSANCAK
ALI ÇETINKAYA BULV.51/A
02324211411
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İLAYDA ECZANESİ - ALSANCAK-BASMANE
İSMET KAPTAN MAH. ŞAİR EŞREF BULVARI NO:22/H
02324413105
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ESRA BAY ECZANESİ - ALTINDAĞ
* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ )
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
SERİNTEPE MH. 4304 SK. NO:27/1A
KANDERE SAĞLIK OCAĞI YANI,YUNUS EMRE İLKOKULU KARŞISITEL: 0553 788 58 52
02324585852
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BORNOVA GÜLER ECZANESİ - ATATÜRK-OSMANGAZİ
* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA 3 )
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ATATÜRK MAH. FEHMİ YİĞİN CAD. NO:12/A
02323883591
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TÜRKMENKÖY ECZANESİ - AYRANCILAR
TÜRKMENKÖY MH. 209 SK. NO:36/A
02328541657
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ALPER AKIN ECZANESİ - BALÇOVA
EĞİTİM MAH. ATA CAD. NO:51/A
02322787035
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YENİ MANZARA ECZANESİ - BASIN SİTESİ
BASINSİTESİ MAH. 170 SOK. NO:4/B
02322445538
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BÜYÜK BAYINDIR ECZANESİ - BAYINDIR
SADIKPASA MAH. ATATÜRK CAD. 104/A
SAĞLIK OCAĞI YANI
2325817516
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SEMİHA PAÇACI ECZANESİ - BAYRAKLI
Tepekule mah. 2108/13 sok. No:8/A Bayraklı
ALSANCAK SEMT POLİKLİNİĞİ KARŞISI PAZAR YERİ
02323711919
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UMUT ECZANESİ - BERGAMA
FATİH MH. TUNA CD. NO:29/3
FATİH MUHTARLIĞI YANI,GÜZELOĞULLARI SAĞLIK MERKEZİ KARŞISI
02326321656
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AKTEPE ECZANESİ - BEYDAĞ
* (01:00'DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
CUMHURIYET MAH.ULUS MEYDANI NO:20/A BEYDAG
05548989987-05324708919
02325927649
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YENI ARAS ECZANESİ - BORNOVA 1
ERGENE MAH. 453 SOK.NO:9/D
02323736524
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YURTSEVER ECZANESİ - BORNOVA 2
KAZIM DİRİK MAH. GEDİZ CAD. NO:6/G
02325452575
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AYŞE ECZANESİ - BORNOVA 3
MANSUROĞLU MH. HAŞİM İŞCAN MAH. NO:18/A BAYRAKLI
02323442344
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GÜVENER ECZANESİ - BORNOVA 4
* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA-1)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
NALDÖKEN MAH.INÖNÜ SOK.NO.16/B
2324784838
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KOCAGİL ECZANESİ - BOZYAKA
COŞKUN KALE SOK. CENNETOĞLU MAH. NO:103/B
CENNETOĞLU
02322534660
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ÖZMEN ECZANESİ - BUCA 1
ÖZMEN CAD. NO:143/A
BUCA SEYFİ DEMİRSOY DEVLET HASTANESİ YANI
02324527741
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MISRA ECZANESİ - BUCA 2
BUCA KOOP. MAH. 220/21 SOK. NO:103/A
02323474682
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KARTAL ECZANESİ - ÇAMDİBİ
GAZI OSMAN PASA MAH. 5227 SOKAK NO:77/A ÇAMDIBI
Kartal Büfe arkası, Derman Tıp Merkezi karşısı
02324619047
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OKYANUS ECZANESİ - ÇANDARLI
ÇANDARLI MH.BERGAMA CD. NO:1/C
02326732026
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REİSDERE ECZANESİ - ÇEŞME
SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
ÇEŞME REİSDERE MAHALLESİ 6001 SOKAK NO:44
02327171040
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ÇEŞME ECZANESİ - ÇEŞME
MUSALLA MAH. 1065 SOK. NO:2/A
Çeşme Marina - Çiftlikköy Kavşağı / İZMİR
02327127101
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MEYDAN ECZANESİ - ÇİĞLİ
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
CUMHURİYET MAH. 9600 SOK. NO:7/A
02328333454
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MAVİ ECZANESİ - ÇİĞLİ
ATAŞEHİR MAH. 8211/9 SOK. NO:11/1B
NAZIM HİKMET RAN BULVARI TRANVAY YOLU ÜZERİNDE
05423622498
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YAŞAM ECZANESİ - ÇİĞLİ
YENİMAHALLE MAH. ÖĞR. EMEL SUBAŞI AY SOK. NO:52A
02326087686
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DİKİLİ YAMAN ECZANESİ - DİKİLİ
Ş.SAMİ AKBULUT CD. NO:22
02326717881
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LOTUS ECZANESİ - ESKİ FOÇA
ATATÜRK MAH. 99 SOK. NO:26/A
02323302023
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SAHIN ECZANESİ - ESKİİZMİR-CENNETÇEŞME
* (24:00'DEN SONRA- BOZYAKA)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ESKIIZIMIR CAD.NO.640/A ESKIIZIMIR KARABAGLAR-IZMIR
LİSE KARŞISI
02322716882
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NİHAN ECZANESİ - EŞREFPAŞA
GÜNEŞLİ MAH. 529/1 SOK. NO:20
02322560637
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KERVAN ECZANESİ - EVKA 1
* (24:00'DEN SONRA- BUCA 1)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ÇAMLIK MAH. 850 SOK. NO:29/B
02324876626
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YENI BILGE ECZANESİ - GAZİEMİR
IRMAK MH. HASAN GÜVEN CD. NO:75/A
SERBEST BÖLGEDEN MEYDANA ÇIKAN CADDE
02322524228
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SERRA ECZANESİ - GEDİZ
* (01:00'DEN SONRA- ŞİRİNYER )
İNÖNÜ MAH. 670/1 SOK. NO:42/A
05340399972
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GÜLTEPE RENKLI ECZANESİ - GÜLTEPE
* (24:00'DEN SONRA- YENİŞEHİR)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
GAZIPASA CAD.137/A ZEYBEK MAH.NO:137/A
02324575774
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ÜNAL ECZANESİ - ÖZDERE
29 EKİM CAD.577/D ÖZDERE
02327987374
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YENİ CEREN ECZANESİ - GÜMÜŞPALA
* (24:00'DEN SONRA - KARŞIYAKA 4 )
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ONUR MAH. 7371 SOK. NO:46/A
KURTULUŞ İPEK İŞERİ İÖ.OKULU ÇAPRAZI (05526674992)
02323630006
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ÖZ ÖZKAN ECZANESİ - GÜZELBAHÇE
ATATÜRK MAH. NAMIK KEMAL CAD. NO:8/A GÜZELBAHÇE/IZMIR
02322345262
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LAMİA RAİF ECZANESİ - HATAY
İNÖNÜ CD. NO:284/A
0533 354 17 22
02322447105
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SEVGÜL ECZANESİ - İNCİRALTI
KORUTÜRK MH.ŞİMŞEK SOK. NO. 62/B
02322774725
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İBRAHİM ECZANESİ - KARABAĞLAR
PEKER MH. 5060 SK. NO:2/A PEKER PARKI YANI
0232 210 07 07
05550280483
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SAADET ECZANESİ - KARABURUN
* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR
İSKELE MH. KEPEZ CD. NO:19/A
5077069791
02327313397
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FIGEN ECZANESİ - KARŞIYAKA 1
FAZLI BEY CD. NO:73/A
02323688112
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EPİR ECZANESİ - KARŞIYAKA 2
ATATÜRK BULVARI NO:3/B
ZÜBEYDE HANIM TIP MERKEZİ YANI ATATÜRK BULVARI
02323671666
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KUMBASAR ECZANESİ - KARŞIYAKA 3
BOSTANLI MAH. 1735 SOK. NO:194/B
02322738372
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ZEYTİN ECZANESİ - KARŞIYAKA 4
ŞEMİKLER MH. 1671 SK. NO:414/2A
02325700230
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YASİN ECZANESİ - KEMALPAŞA
SOĞUKPINAR MAH. İNÖNÜ CAD. NO:38/A
02325990078
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TANSU ECZANESİ - KINIK
TÜRKCEDİT MAH. ECZ. MUAMMER KAYA CAD. NO:1/E
02326872612
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BUSE ECZANESİ - KİRAZ
CUMHURİYET MAH. SABİT ARLI CAD. NO:22/C
02325723242
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ÖZGÜLER ECZANESİ - MENDERES
KASIMPAŞA MH. ATATÜRK CAD. NO:91-93B
MENDERES ANA CADDE ÜZERİNDE MERKEZ SAĞLIK OCAĞI YANINDA
02327824041
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TUTKUN ECZANESİ - MENEMEN
KASIMPAŞA MAH. BAHRİYE ÜÇOK CAD. NO:7/A
JANDARMA YANI
02328314001
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YENI ÖZTÜRK ECZANESİ - MENEMEN 2
* (24:00'DEN SONRA- MENEMEN)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
29 EKIM MAH 6.CAD.NO:8/A MENEMEN
2328321434
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MİMOZA ECZANESİ - MİTHATPAŞA
TURGUT REİS MAH. MİTHATPAŞA CAD. NO:374/A
TARİHİ ASANSÖR KARŞI ÇAPRAZI
02324845838
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MORDOGAN EGE ECZANESİ - MORDOĞAN
* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR
MORDOĞAN MH. FATİH CD. NO:10
05077073220
02327375520
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SEKER ECZANESİ - NARLIDERE
ILICA MAH.PROF.DR.TÜRKAN SAYLAN CAD. NO:42/B
02322397994
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FAZILET ECZANESİ - ÖDEMİŞ
SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
MESRUTIYET MH.HAYAT SK.4/A
2325453509
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DUYGU ECZANESİ - ÖDEMİŞ
ÜÇ EYLÜL MAH. 2021 SOK. NO:4/A
4 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI
02325998010
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PAÇACI ECZANESİ - PINARBAŞI
* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
GÜRPINAR MH.7056/1 SK. NO:29/A PINARBAŞI
02324790174
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EYLÜL ECZANESİ - SARNIÇ
* (24:00'DEN SONRA- GAZİEMİR)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ATATÜRK MAH. 1045/1 SOK. NO:7/A SARNIÇ
02322811718
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BERKIM ECZANESİ - SEFERİHİSAR
HIDIRLIK MH. İNÖNÜ CAD. NO:10
02327434460
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EFES ECZANESİ - SELÇUK
ATATÜRK MAH. 1067 SOKAK NO:1/A
2328926835
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FORBES ECZANESİ - ŞİRİNYER
EFELER MAH.313 SOK.NO.5/B SIRINYER BUCA-IZMIR
2324526896
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DUYGU ECZANESİ - TİRE
YENİ MAH. ATATÜRK CAD. NO:21/A
02325111920
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BERKE ECZANESİ - TORBALI
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
MURATBEY MAH. ATİLLA SUNAR CAD. NO:47
02328569375
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DEVAKENT ECZANESİ - TORBALI
TORBALI ERTUĞRUL MAHALLESİ 3117 SOKAK NO:2/A
ESKİ ÖZEL OLGUN KOLEJİNİN KARŞI SOKAĞI
02328555566
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HAYATİ BEY ECZANESİ - ZEYTİNALANI
* (22:00'DEN SONRA- URLA )
SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK MAH. İSMET İNÖNÜ BULV. NO:13/A
02327663005
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BİNKONUTLAR ECZANESİ - URLA
YENİKENT MAH. HÜSEYİN ZEREN CAD. NO:32/A
02327548844
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SIĞACIK ATA ECZANESİ - SIĞACIK
* (21:00'DEN SONRA- SEFERİHİSAR )
SAAT 21:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
SIĞACIK MAH. AKKUM CAD. NO:9/E
02327433500
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URLA ÖZLEM ECZANESİ - ÇEŞMEALTI-İSKELE
* (23:00'DEN SONRA- URLA )
SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
İSKELE MAH. 2124 SOK. NO:1/A
02327523636
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YENI ELÇIN ECZANESİ - ÜÇYOL
BOZYAKA MAH.490 SOK. NO:21/D
İZMİRSPOR SOKAĞI
2322508510
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AKPINAR ECZANESİ - YENİ FOÇA
* (24:00 DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR MUSTAFA KEMAL ATATÜRK MH.İZMİR CD. NO:77 FOÇA İZMİR
02328148200
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YENİ ŞAKRAN ECZANESİ - YENİ ŞAKRAN
* (22:00 DEN SONRA ALİAĞA)
SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
SAYFIYE MAH. N.KEMAL CAD. NO:79/B
5323340779
02326288828
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SEÇİL ECZANESİ - YENİŞEHİR
GÜNEY MAH. GAZİLER CAD. NO:448
02324583321
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NİHAL ECZANESİ - YEŞİLYURT
* (24:00'DEN SONRA- BASIN SİTESİ)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ANT CD. NO:13/B YEŞİLYURT
02322564247
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