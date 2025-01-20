İzmir'de bugün(20 Ocak Pazartesi) nöbetçi olan eczaneler aşağıda sıralandı. Hangi eczaneler 20 Ocak'ta nöbetçi olacak? İzmir merkez ve diğer ilçelerinde hangi eczaneler nerede, nasıl ulaşabilirsiniz? İzmir'de 20 Ocak Pazartesi günü nöbetçi olan eczaneler sırasıyla:

BERKAY ECZANESİ - ALİAĞA

KÜLTÜR MAH. ATATÜRK CAD. NO:68/A

HÜKÜMET KONAĞI CD. TIBMED YANI

02326161311

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ESER ECZANESİ - ALSANCAK

ALI ÇETINKAYA BULV.51/A

02324211411

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İLAYDA ECZANESİ - ALSANCAK-BASMANE

İSMET KAPTAN MAH. ŞAİR EŞREF BULVARI NO:22/H

02324413105

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ESRA BAY ECZANESİ - ALTINDAĞ

* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ )

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

SERİNTEPE MH. 4304 SK. NO:27/1A

KANDERE SAĞLIK OCAĞI YANI,YUNUS EMRE İLKOKULU KARŞISITEL: 0553 788 58 52

02324585852

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BORNOVA GÜLER ECZANESİ - ATATÜRK-OSMANGAZİ

* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA 3 )

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

ATATÜRK MAH. FEHMİ YİĞİN CAD. NO:12/A

02323883591

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TÜRKMENKÖY ECZANESİ - AYRANCILAR

TÜRKMENKÖY MH. 209 SK. NO:36/A

02328541657

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ALPER AKIN ECZANESİ - BALÇOVA

EĞİTİM MAH. ATA CAD. NO:51/A

02322787035

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YENİ MANZARA ECZANESİ - BASIN SİTESİ

BASINSİTESİ MAH. 170 SOK. NO:4/B

02322445538

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BÜYÜK BAYINDIR ECZANESİ - BAYINDIR

SADIKPASA MAH. ATATÜRK CAD. 104/A

SAĞLIK OCAĞI YANI

2325817516

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SEMİHA PAÇACI ECZANESİ - BAYRAKLI

Tepekule mah. 2108/13 sok. No:8/A Bayraklı

ALSANCAK SEMT POLİKLİNİĞİ KARŞISI PAZAR YERİ

02323711919

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UMUT ECZANESİ - BERGAMA

FATİH MH. TUNA CD. NO:29/3

FATİH MUHTARLIĞI YANI,GÜZELOĞULLARI SAĞLIK MERKEZİ KARŞISI

02326321656

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AKTEPE ECZANESİ - BEYDAĞ

* (01:00'DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

CUMHURIYET MAH.ULUS MEYDANI NO:20/A BEYDAG

05548989987-05324708919

02325927649

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YENI ARAS ECZANESİ - BORNOVA 1

ERGENE MAH. 453 SOK.NO:9/D

02323736524

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YURTSEVER ECZANESİ - BORNOVA 2

KAZIM DİRİK MAH. GEDİZ CAD. NO:6/G

02325452575

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AYŞE ECZANESİ - BORNOVA 3

MANSUROĞLU MH. HAŞİM İŞCAN MAH. NO:18/A BAYRAKLI

02323442344

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GÜVENER ECZANESİ - BORNOVA 4

* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA-1)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

NALDÖKEN MAH.INÖNÜ SOK.NO.16/B

2324784838

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KOCAGİL ECZANESİ - BOZYAKA

COŞKUN KALE SOK. CENNETOĞLU MAH. NO:103/B

CENNETOĞLU

02322534660

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ÖZMEN ECZANESİ - BUCA 1

ÖZMEN CAD. NO:143/A

BUCA SEYFİ DEMİRSOY DEVLET HASTANESİ YANI

02324527741

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MISRA ECZANESİ - BUCA 2

BUCA KOOP. MAH. 220/21 SOK. NO:103/A

02323474682

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KARTAL ECZANESİ - ÇAMDİBİ

GAZI OSMAN PASA MAH. 5227 SOKAK NO:77/A ÇAMDIBI

Kartal Büfe arkası, Derman Tıp Merkezi karşısı

02324619047

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OKYANUS ECZANESİ - ÇANDARLI

ÇANDARLI MH.BERGAMA CD. NO:1/C

02326732026

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REİSDERE ECZANESİ - ÇEŞME

SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

ÇEŞME REİSDERE MAHALLESİ 6001 SOKAK NO:44

02327171040

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ÇEŞME ECZANESİ - ÇEŞME

MUSALLA MAH. 1065 SOK. NO:2/A

Çeşme Marina - Çiftlikköy Kavşağı / İZMİR

02327127101

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MEYDAN ECZANESİ - ÇİĞLİ

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

CUMHURİYET MAH. 9600 SOK. NO:7/A

02328333454

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MAVİ ECZANESİ - ÇİĞLİ

ATAŞEHİR MAH. 8211/9 SOK. NO:11/1B

NAZIM HİKMET RAN BULVARI TRANVAY YOLU ÜZERİNDE

05423622498

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YAŞAM ECZANESİ - ÇİĞLİ

YENİMAHALLE MAH. ÖĞR. EMEL SUBAŞI AY SOK. NO:52A

02326087686

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DİKİLİ YAMAN ECZANESİ - DİKİLİ

Ş.SAMİ AKBULUT CD. NO:22

02326717881

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LOTUS ECZANESİ - ESKİ FOÇA

ATATÜRK MAH. 99 SOK. NO:26/A

02323302023

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SAHIN ECZANESİ - ESKİİZMİR-CENNETÇEŞME

* (24:00'DEN SONRA- BOZYAKA)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

ESKIIZIMIR CAD.NO.640/A ESKIIZIMIR KARABAGLAR-IZMIR

LİSE KARŞISI

02322716882

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NİHAN ECZANESİ - EŞREFPAŞA

GÜNEŞLİ MAH. 529/1 SOK. NO:20

02322560637

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KERVAN ECZANESİ - EVKA 1

* (24:00'DEN SONRA- BUCA 1)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

ÇAMLIK MAH. 850 SOK. NO:29/B

02324876626

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YENI BILGE ECZANESİ - GAZİEMİR

IRMAK MH. HASAN GÜVEN CD. NO:75/A

SERBEST BÖLGEDEN MEYDANA ÇIKAN CADDE

02322524228

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SERRA ECZANESİ - GEDİZ

* (01:00'DEN SONRA- ŞİRİNYER )

İNÖNÜ MAH. 670/1 SOK. NO:42/A

05340399972

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GÜLTEPE RENKLI ECZANESİ - GÜLTEPE

* (24:00'DEN SONRA- YENİŞEHİR)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

GAZIPASA CAD.137/A ZEYBEK MAH.NO:137/A

02324575774

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ÜNAL ECZANESİ - ÖZDERE

29 EKİM CAD.577/D ÖZDERE

02327987374

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YENİ CEREN ECZANESİ - GÜMÜŞPALA

* (24:00'DEN SONRA - KARŞIYAKA 4 )

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

ONUR MAH. 7371 SOK. NO:46/A

KURTULUŞ İPEK İŞERİ İÖ.OKULU ÇAPRAZI (05526674992)

02323630006

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ÖZ ÖZKAN ECZANESİ - GÜZELBAHÇE

ATATÜRK MAH. NAMIK KEMAL CAD. NO:8/A GÜZELBAHÇE/IZMIR

02322345262

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LAMİA RAİF ECZANESİ - HATAY

İNÖNÜ CD. NO:284/A

0533 354 17 22

02322447105

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SEVGÜL ECZANESİ - İNCİRALTI

KORUTÜRK MH.ŞİMŞEK SOK. NO. 62/B

02322774725

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İBRAHİM ECZANESİ - KARABAĞLAR

PEKER MH. 5060 SK. NO:2/A PEKER PARKI YANI

0232 210 07 07

05550280483

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SAADET ECZANESİ - KARABURUN

* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR

İSKELE MH. KEPEZ CD. NO:19/A

5077069791

02327313397

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FIGEN ECZANESİ - KARŞIYAKA 1

FAZLI BEY CD. NO:73/A

02323688112

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EPİR ECZANESİ - KARŞIYAKA 2

ATATÜRK BULVARI NO:3/B

ZÜBEYDE HANIM TIP MERKEZİ YANI ATATÜRK BULVARI

02323671666

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KUMBASAR ECZANESİ - KARŞIYAKA 3

BOSTANLI MAH. 1735 SOK. NO:194/B

02322738372

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ZEYTİN ECZANESİ - KARŞIYAKA 4

ŞEMİKLER MH. 1671 SK. NO:414/2A

02325700230

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YASİN ECZANESİ - KEMALPAŞA

SOĞUKPINAR MAH. İNÖNÜ CAD. NO:38/A

02325990078

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TANSU ECZANESİ - KINIK

TÜRKCEDİT MAH. ECZ. MUAMMER KAYA CAD. NO:1/E

02326872612

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BUSE ECZANESİ - KİRAZ

CUMHURİYET MAH. SABİT ARLI CAD. NO:22/C

02325723242

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ÖZGÜLER ECZANESİ - MENDERES

KASIMPAŞA MH. ATATÜRK CAD. NO:91-93B

MENDERES ANA CADDE ÜZERİNDE MERKEZ SAĞLIK OCAĞI YANINDA

02327824041

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TUTKUN ECZANESİ - MENEMEN

KASIMPAŞA MAH. BAHRİYE ÜÇOK CAD. NO:7/A

JANDARMA YANI

02328314001

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YENI ÖZTÜRK ECZANESİ - MENEMEN 2

* (24:00'DEN SONRA- MENEMEN)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

29 EKIM MAH 6.CAD.NO:8/A MENEMEN

2328321434

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MİMOZA ECZANESİ - MİTHATPAŞA

TURGUT REİS MAH. MİTHATPAŞA CAD. NO:374/A

TARİHİ ASANSÖR KARŞI ÇAPRAZI

02324845838

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MORDOGAN EGE ECZANESİ - MORDOĞAN

* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR

MORDOĞAN MH. FATİH CD. NO:10

05077073220

02327375520

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SEKER ECZANESİ - NARLIDERE

ILICA MAH.PROF.DR.TÜRKAN SAYLAN CAD. NO:42/B

02322397994

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FAZILET ECZANESİ - ÖDEMİŞ

SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

MESRUTIYET MH.HAYAT SK.4/A

2325453509

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DUYGU ECZANESİ - ÖDEMİŞ

ÜÇ EYLÜL MAH. 2021 SOK. NO:4/A

4 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI

02325998010

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PAÇACI ECZANESİ - PINARBAŞI

* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

GÜRPINAR MH.7056/1 SK. NO:29/A PINARBAŞI

02324790174

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EYLÜL ECZANESİ - SARNIÇ

* (24:00'DEN SONRA- GAZİEMİR)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

ATATÜRK MAH. 1045/1 SOK. NO:7/A SARNIÇ

02322811718

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BERKIM ECZANESİ - SEFERİHİSAR

HIDIRLIK MH. İNÖNÜ CAD. NO:10

02327434460

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EFES ECZANESİ - SELÇUK

ATATÜRK MAH. 1067 SOKAK NO:1/A

2328926835

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FORBES ECZANESİ - ŞİRİNYER

EFELER MAH.313 SOK.NO.5/B SIRINYER BUCA-IZMIR

2324526896

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DUYGU ECZANESİ - TİRE

YENİ MAH. ATATÜRK CAD. NO:21/A

02325111920

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BERKE ECZANESİ - TORBALI

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

MURATBEY MAH. ATİLLA SUNAR CAD. NO:47

02328569375

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DEVAKENT ECZANESİ - TORBALI

TORBALI ERTUĞRUL MAHALLESİ 3117 SOKAK NO:2/A

ESKİ ÖZEL OLGUN KOLEJİNİN KARŞI SOKAĞI

02328555566

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HAYATİ BEY ECZANESİ - ZEYTİNALANI

* (22:00'DEN SONRA- URLA )

SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK MAH. İSMET İNÖNÜ BULV. NO:13/A

02327663005

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BİNKONUTLAR ECZANESİ - URLA

YENİKENT MAH. HÜSEYİN ZEREN CAD. NO:32/A

02327548844

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SIĞACIK ATA ECZANESİ - SIĞACIK

* (21:00'DEN SONRA- SEFERİHİSAR )

SAAT 21:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

SIĞACIK MAH. AKKUM CAD. NO:9/E

02327433500

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URLA ÖZLEM ECZANESİ - ÇEŞMEALTI-İSKELE

* (23:00'DEN SONRA- URLA )

SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

İSKELE MAH. 2124 SOK. NO:1/A

02327523636

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YENI ELÇIN ECZANESİ - ÜÇYOL

BOZYAKA MAH.490 SOK. NO:21/D

İZMİRSPOR SOKAĞI

2322508510

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AKPINAR ECZANESİ - YENİ FOÇA

* (24:00 DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR MUSTAFA KEMAL ATATÜRK MH.İZMİR CD. NO:77 FOÇA İZMİR

02328148200

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YENİ ŞAKRAN ECZANESİ - YENİ ŞAKRAN

* (22:00 DEN SONRA ALİAĞA)

SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

SAYFIYE MAH. N.KEMAL CAD. NO:79/B

5323340779

02326288828

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SEÇİL ECZANESİ - YENİŞEHİR

GÜNEY MAH. GAZİLER CAD. NO:448

02324583321

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NİHAL ECZANESİ - YEŞİLYURT

* (24:00'DEN SONRA- BASIN SİTESİ)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

ANT CD. NO:13/B YEŞİLYURT

02322564247

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