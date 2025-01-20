İzmir'de bugün(20 Ocak Pazartesi) nöbetçi olan eczaneler aşağıda sıralandı. Hangi eczaneler 20 Ocak'ta nöbetçi olacak? İzmir merkez ve diğer ilçelerinde hangi eczaneler nerede, nasıl ulaşabilirsiniz? İzmir'de 20 Ocak Pazartesi günü nöbetçi olan eczaneler sırasıyla:

BERKAY ECZANESİ - ALİAĞA

 KÜLTÜR MAH. ATATÜRK CAD. NO:68/A
 HÜKÜMET KONAĞI CD. TIBMED YANI
 02326161311
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 ESER ECZANESİ - ALSANCAK

 ALI ÇETINKAYA BULV.51/A
 02324211411
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 İLAYDA ECZANESİ - ALSANCAK-BASMANE

 İSMET KAPTAN MAH. ŞAİR EŞREF BULVARI NO:22/H
 02324413105
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 ESRA BAY ECZANESİ - ALTINDAĞ

 * (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ )

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 SERİNTEPE MH. 4304 SK. NO:27/1A
 KANDERE SAĞLIK OCAĞI YANI,YUNUS EMRE İLKOKULU KARŞISITEL: 0553 788 58 52
 02324585852
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 BORNOVA GÜLER ECZANESİ - ATATÜRK-OSMANGAZİ

 * (24:00'DEN SONRA- BORNOVA 3 )

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ATATÜRK MAH. FEHMİ YİĞİN CAD. NO:12/A
 02323883591
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 TÜRKMENKÖY ECZANESİ - AYRANCILAR

 TÜRKMENKÖY MH. 209 SK. NO:36/A
 02328541657
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 ALPER AKIN ECZANESİ - BALÇOVA

 EĞİTİM MAH. ATA CAD. NO:51/A
 02322787035
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 YENİ MANZARA ECZANESİ - BASIN SİTESİ

 BASINSİTESİ MAH. 170 SOK. NO:4/B
 02322445538
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 BÜYÜK BAYINDIR ECZANESİ - BAYINDIR

 SADIKPASA MAH. ATATÜRK CAD. 104/A
 SAĞLIK OCAĞI YANI
 2325817516
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 SEMİHA PAÇACI ECZANESİ - BAYRAKLI

 Tepekule mah. 2108/13 sok. No:8/A Bayraklı
 ALSANCAK SEMT POLİKLİNİĞİ KARŞISI PAZAR YERİ
 02323711919
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 UMUT ECZANESİ - BERGAMA

 FATİH MH. TUNA CD. NO:29/3
 FATİH MUHTARLIĞI YANI,GÜZELOĞULLARI SAĞLIK MERKEZİ KARŞISI
 02326321656
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 AKTEPE ECZANESİ - BEYDAĞ

 * (01:00'DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 CUMHURIYET MAH.ULUS MEYDANI NO:20/A BEYDAG
 05548989987-05324708919
 02325927649
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 YENI ARAS ECZANESİ - BORNOVA 1

 ERGENE MAH. 453 SOK.NO:9/D
 02323736524
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 YURTSEVER ECZANESİ - BORNOVA 2

 KAZIM DİRİK MAH. GEDİZ CAD. NO:6/G
 02325452575
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 AYŞE ECZANESİ - BORNOVA 3

 MANSUROĞLU MH. HAŞİM İŞCAN MAH. NO:18/A BAYRAKLI
 02323442344
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 GÜVENER ECZANESİ - BORNOVA 4

 * (24:00'DEN SONRA- BORNOVA-1)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 NALDÖKEN MAH.INÖNÜ SOK.NO.16/B
 2324784838
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 KOCAGİL ECZANESİ - BOZYAKA

 COŞKUN KALE SOK. CENNETOĞLU MAH. NO:103/B
 CENNETOĞLU
 02322534660
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 ÖZMEN ECZANESİ - BUCA 1

 ÖZMEN CAD. NO:143/A
 BUCA SEYFİ DEMİRSOY DEVLET HASTANESİ YANI
 02324527741
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 MISRA ECZANESİ - BUCA 2

 BUCA KOOP. MAH. 220/21 SOK. NO:103/A
 02323474682
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 KARTAL ECZANESİ - ÇAMDİBİ

 GAZI OSMAN PASA MAH. 5227 SOKAK NO:77/A ÇAMDIBI
 Kartal Büfe arkası, Derman Tıp Merkezi karşısı
 02324619047
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 OKYANUS ECZANESİ - ÇANDARLI

 ÇANDARLI MH.BERGAMA CD. NO:1/C
 02326732026
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 REİSDERE ECZANESİ - ÇEŞME

 SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ÇEŞME REİSDERE MAHALLESİ 6001 SOKAK NO:44
 02327171040
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 ÇEŞME ECZANESİ - ÇEŞME

 MUSALLA MAH. 1065 SOK. NO:2/A
 Çeşme Marina - Çiftlikköy Kavşağı / İZMİR
 02327127101
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 MEYDAN ECZANESİ - ÇİĞLİ

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 CUMHURİYET MAH. 9600 SOK. NO:7/A
 02328333454
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 MAVİ ECZANESİ - ÇİĞLİ

 ATAŞEHİR MAH. 8211/9 SOK. NO:11/1B
 NAZIM HİKMET RAN BULVARI TRANVAY YOLU ÜZERİNDE
 05423622498
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 YAŞAM ECZANESİ - ÇİĞLİ

 YENİMAHALLE MAH. ÖĞR. EMEL SUBAŞI AY SOK. NO:52A
 02326087686
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 DİKİLİ YAMAN ECZANESİ - DİKİLİ

 Ş.SAMİ AKBULUT CD. NO:22
 02326717881
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 LOTUS ECZANESİ - ESKİ FOÇA

 ATATÜRK MAH. 99 SOK. NO:26/A
 02323302023
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 SAHIN ECZANESİ - ESKİİZMİR-CENNETÇEŞME

 * (24:00'DEN SONRA- BOZYAKA)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ESKIIZIMIR CAD.NO.640/A ESKIIZIMIR KARABAGLAR-IZMIR
 LİSE KARŞISI
 02322716882
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 NİHAN ECZANESİ - EŞREFPAŞA

 GÜNEŞLİ MAH. 529/1 SOK. NO:20
 02322560637
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 KERVAN ECZANESİ - EVKA 1

 * (24:00'DEN SONRA- BUCA 1)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ÇAMLIK MAH. 850 SOK. NO:29/B
 02324876626
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 YENI BILGE ECZANESİ - GAZİEMİR

 IRMAK MH. HASAN GÜVEN CD. NO:75/A
 SERBEST BÖLGEDEN MEYDANA ÇIKAN CADDE
 02322524228
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 SERRA ECZANESİ - GEDİZ

 * (01:00'DEN SONRA- ŞİRİNYER )

 İNÖNÜ MAH. 670/1 SOK. NO:42/A
 05340399972
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 GÜLTEPE RENKLI ECZANESİ - GÜLTEPE

 * (24:00'DEN SONRA- YENİŞEHİR)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 GAZIPASA CAD.137/A ZEYBEK MAH.NO:137/A
 02324575774
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 ÜNAL ECZANESİ - ÖZDERE

 29 EKİM CAD.577/D ÖZDERE
 02327987374
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 YENİ CEREN ECZANESİ - GÜMÜŞPALA

 * (24:00'DEN SONRA - KARŞIYAKA 4 )

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ONUR MAH. 7371 SOK. NO:46/A
 KURTULUŞ İPEK İŞERİ İÖ.OKULU ÇAPRAZI (05526674992)
 02323630006
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 ÖZ ÖZKAN ECZANESİ - GÜZELBAHÇE

 ATATÜRK MAH. NAMIK KEMAL CAD. NO:8/A GÜZELBAHÇE/IZMIR
 02322345262
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 LAMİA RAİF ECZANESİ - HATAY

 İNÖNÜ CD. NO:284/A
 0533 354 17 22
 02322447105
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 SEVGÜL ECZANESİ - İNCİRALTI

 KORUTÜRK MH.ŞİMŞEK SOK. NO. 62/B
 02322774725
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 İBRAHİM ECZANESİ - KARABAĞLAR

 PEKER MH. 5060 SK. NO:2/A PEKER PARKI YANI
 0232 210 07 07
 05550280483
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 SAADET ECZANESİ - KARABURUN

 * (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR

 İSKELE MH. KEPEZ CD. NO:19/A
 5077069791
 02327313397
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 FIGEN ECZANESİ - KARŞIYAKA 1

 FAZLI BEY CD. NO:73/A
 02323688112
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 EPİR ECZANESİ - KARŞIYAKA 2

 ATATÜRK BULVARI NO:3/B
 ZÜBEYDE HANIM TIP MERKEZİ YANI ATATÜRK BULVARI
 02323671666
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 KUMBASAR ECZANESİ - KARŞIYAKA 3

 BOSTANLI MAH. 1735 SOK. NO:194/B
 02322738372
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 ZEYTİN ECZANESİ - KARŞIYAKA 4

 ŞEMİKLER MH. 1671 SK. NO:414/2A
 02325700230
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 YASİN ECZANESİ - KEMALPAŞA

 SOĞUKPINAR MAH. İNÖNÜ CAD. NO:38/A
 02325990078
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 TANSU ECZANESİ - KINIK

 TÜRKCEDİT MAH. ECZ. MUAMMER KAYA CAD. NO:1/E
 02326872612
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 BUSE ECZANESİ - KİRAZ

 CUMHURİYET MAH. SABİT ARLI CAD. NO:22/C
 02325723242
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 ÖZGÜLER ECZANESİ - MENDERES

 KASIMPAŞA MH. ATATÜRK CAD. NO:91-93B
 MENDERES ANA CADDE ÜZERİNDE MERKEZ SAĞLIK OCAĞI YANINDA
 02327824041
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 TUTKUN ECZANESİ - MENEMEN

 KASIMPAŞA MAH. BAHRİYE ÜÇOK CAD. NO:7/A
 JANDARMA YANI
 02328314001
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 YENI ÖZTÜRK ECZANESİ - MENEMEN 2

 * (24:00'DEN SONRA- MENEMEN)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 29 EKIM MAH 6.CAD.NO:8/A MENEMEN
 2328321434
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 MİMOZA ECZANESİ - MİTHATPAŞA

 TURGUT REİS MAH. MİTHATPAŞA CAD. NO:374/A
 TARİHİ ASANSÖR KARŞI ÇAPRAZI
 02324845838
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 MORDOGAN EGE ECZANESİ - MORDOĞAN

 * (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR

 MORDOĞAN MH. FATİH CD. NO:10
 05077073220
 02327375520
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 SEKER ECZANESİ - NARLIDERE

 ILICA MAH.PROF.DR.TÜRKAN SAYLAN CAD. NO:42/B
 02322397994
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 FAZILET ECZANESİ - ÖDEMİŞ

 SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 MESRUTIYET MH.HAYAT SK.4/A
 2325453509
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 DUYGU ECZANESİ - ÖDEMİŞ

 ÜÇ EYLÜL MAH. 2021 SOK. NO:4/A
 4 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI
 02325998010
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 PAÇACI ECZANESİ - PINARBAŞI

 * (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 GÜRPINAR MH.7056/1 SK. NO:29/A PINARBAŞI
 02324790174
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 EYLÜL ECZANESİ - SARNIÇ

 * (24:00'DEN SONRA- GAZİEMİR)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ATATÜRK MAH. 1045/1 SOK. NO:7/A SARNIÇ
 02322811718
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 BERKIM ECZANESİ - SEFERİHİSAR

 HIDIRLIK MH. İNÖNÜ CAD. NO:10
 02327434460
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 EFES ECZANESİ - SELÇUK

 ATATÜRK MAH. 1067 SOKAK NO:1/A
 2328926835
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 FORBES ECZANESİ - ŞİRİNYER

 EFELER MAH.313 SOK.NO.5/B SIRINYER BUCA-IZMIR
 2324526896
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 DUYGU ECZANESİ - TİRE

 YENİ MAH. ATATÜRK CAD. NO:21/A
 02325111920
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 BERKE ECZANESİ - TORBALI

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 MURATBEY MAH. ATİLLA SUNAR CAD. NO:47
 02328569375
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 DEVAKENT ECZANESİ - TORBALI

 TORBALI ERTUĞRUL MAHALLESİ 3117 SOKAK NO:2/A
 ESKİ ÖZEL OLGUN KOLEJİNİN KARŞI SOKAĞI
 02328555566
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 HAYATİ BEY ECZANESİ - ZEYTİNALANI

 * (22:00'DEN SONRA- URLA )

 SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK MAH. İSMET İNÖNÜ BULV. NO:13/A
 02327663005
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 BİNKONUTLAR ECZANESİ - URLA

 YENİKENT MAH. HÜSEYİN ZEREN CAD. NO:32/A
 02327548844
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 SIĞACIK ATA ECZANESİ - SIĞACIK

 * (21:00'DEN SONRA- SEFERİHİSAR )

 SAAT 21:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 SIĞACIK MAH. AKKUM CAD. NO:9/E
 02327433500
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 URLA ÖZLEM ECZANESİ - ÇEŞMEALTI-İSKELE

 * (23:00'DEN SONRA- URLA )

 SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 İSKELE MAH. 2124 SOK. NO:1/A
 02327523636
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 YENI ELÇIN ECZANESİ - ÜÇYOL

 BOZYAKA MAH.490 SOK. NO:21/D
 İZMİRSPOR SOKAĞI
 2322508510
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 AKPINAR ECZANESİ - YENİ FOÇA

 * (24:00 DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR MUSTAFA KEMAL ATATÜRK MH.İZMİR CD. NO:77 FOÇA İZMİR
 02328148200
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 YENİ ŞAKRAN ECZANESİ - YENİ ŞAKRAN

 * (22:00 DEN SONRA ALİAĞA)

 SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 SAYFIYE MAH. N.KEMAL CAD. NO:79/B
 5323340779
 02326288828
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 SEÇİL ECZANESİ - YENİŞEHİR

 GÜNEY MAH. GAZİLER CAD. NO:448
 02324583321
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 NİHAL ECZANESİ - YEŞİLYURT

 * (24:00'DEN SONRA- BASIN SİTESİ)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ANT CD. NO:13/B YEŞİLYURT
 02322564247
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Kaynak: HABER MERKEZİ