DenizBank Bornova Şube Müdürü Hatice Ö. hakkında yüksek kâr vaadiyle, Karşıyaka Spor Kulübü'nün üç yöneticisi ile iki iş insanın bulunduğu beş kişiyi 200 milyon lira dolandırdığı ileri sürüldü. Konuyla ilgili açıklama yapan DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, "Şu ana kadar ki incelemelerde henüz bankada bir borç-alacak kaydı görünmüyor" dedi.

Denizbank Bornova Şubesi'nde, yeni bir Seçil Erzan vakası yaşandı. Karşıyaka Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi ve Karşıyaka Altyapı Basketbol Başkanı da olan Denizbank Bornova Şube Müdürü Hatice Ö., iddiaya göre, yüksek kâr vaadiyle fonda ve altın alarak değerlendirmek üzere aralarında Karşıyaka Spor Kulübü'nün üç yöneticisi ile iki iş insanından yaklaşık 200 milyon lira topladı.

Hatice Ö.'nün para topladığı bu kişilere zaman zaman ihtiyaçları kadar para gönderdiği ancak bir süre sonra dolandırıldıklarını anlayan iş insanlarının şikâyeti üzerine Hatice Ö., hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İntihar girişiminde bulundu

Hatice Ö.'nün evinde çok sayıda ilaç içerek intihar girişiminde bulunduğu ortaya çıktı. Hatice Ö., daha sonra pişman olup, gittiği İzmir Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. Hayati tehlikesi bulunmayan Hatice Ö.'nün başında polis beklediği, tedavisinin ardından gözaltı işlemi başlatılacağı bildirildi.

DenizBank Genel Müdürü Ateş: Henüz bankada bir borç-alacak kaydı görünmüyor

DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, Hatice Ö. hakkındaki iddialarına ilişkin, "Şu ana kadar ki incelemelerde henüz bankada bir borç-alacak kaydı görünmüyor. Bir bankacılık işlemi mi, değil mi? Bunu savcılıkla beraber Teftiş Kurulumuz inceliyor. İncelemelerin önümüzdeki haftanın başına kadar sonuçlanacağı kanaatindeyim" dedi.

Hatice Ö.'nün dolandırdığı iddia edilen Karşıyaka Spor Kulübü'nün üç yöneticisi ile iki iş insanından aldığı 200 milyon lirayı verdiği öne sürülen döviz bürosu sahibi S.Ç. polis tarafından gözaltına alındı.