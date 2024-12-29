İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, 2024 yılında büyük bir mücadele verdi. Yangınlar, can kayıplarına yol açarken, sigara kaynaklı yangınlar dikkat çekti.

İzmir’de yıl boyunca 16 bin yangın: 7 bin 200’ü sigara nedeniyle çıktı

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi, 2024 yılı boyunca 27 bin 600 olaya müdahale etti. Bunlar arasında 16 bin yangın, 3 bin 500 kurtarma operasyonu ve birçok farklı acil durum yer aldı. Özellikle yaz aylarında artan orman yangınları ve Yamanlar Dağı’ndaki büyük yangın, ekiplerin sınavını zorlaştırdı. Yangınlar, ciddi can ve mal kayıplarına yol açarken, en büyük tehlike sigara izmaritlerinden kaynaklanan yangınlar oldu.

Yangınların çoğu insan kaynaklı

2024 yılı itibarıyla İzmir’de çıkan 16 bin yangının 7 bin 200’ü sigaradan kaynaklandı. Diğer yangınların büyük bir kısmı ise dikkatsizce yakılan ateş ve mangallar nedeniyle meydana geldi. Bu yıl yaşanan yangınlar, 40 kişinin hayatını kaybetmesine ve 7 bin hayvanın ölümüne sebep oldu. Yangınlar, 4,5 milyar TL’lik maddi zarara yol açtı.

İtfaiye ekipleri 27 bin 600 olayda görev aldı

İzmir İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, 2024 yılı boyunca yalnızca yangınlarla değil, su baskınları, hayvan kurtarma operasyonları, trafik kazaları ve asansörde mahsur kalanları kurtarma gibi farklı olaylarla da ilgilendi. Ekipler, toplamda 12 bin kurtarma çalışmasına katıldı. Bunlar arasında, 3 bin 500 kurtarma operasyonunun başrolünde kediler yer aldı. Ayrıca, 891 kişi kapalı kaldıkları yerlerden çıkarıldı ve 651 kez asansör kurtarma işlemi gerçekleştirildi.

2025 yılına hazırlık: Gönüllü itfaiyecilik modeli geliştirilecek

İtfaiye Dairesi Başkanı Yaşar Korkmaz, 2025 yılına yönelik hazırlıklarını hızlandırdıklarını belirtti. Korkmaz, kırsal alanlarda çıkan yangınlara karşı önlemleri artıracaklarını ve gönüllü itfaiyecilik modelini geliştireceklerini söyledi. Ayrıca, yangınla mücadele için halkı bilinçlendirme çalışmalarının da sürdürüleceğini vurguladı.

Yangınlar, insan kaynaklı ve artış gösteriyor

İtfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürü Aydın Mutlu, 2024 yılı ile 2023 yılı karşılaştırıldığında yangınlarda %25 oranında bir artış yaşandığını belirtti. Kırsal alanda yaşayan vatandaşların, yangınlara karşı daha dikkatli olması gerektiğini ifade eden Mutlu, sigara izmaritlerinin ormanlara atılmaması gerektiğine dikkat çekti.

Hızlı müdahale ve gelişen teknoloji

İtfaiye ekiplerinin olaylara hızlı müdahale yetenekleri de dikkat çekti. Kırsal alanlara ortalama 8 dakikada ulaşan ekipler, yerleşim yerlerine ise 6 dakikada müdahale etti. Bu hızlı müdahale, yangınların büyümesini engellemeye yardımcı oldu.

İtfaiye personelinin zorlu mücadelesi

İtfaiye personeli, 32 yıllık bir geçmişe sahip olan Aydın Mutlu’nun liderliğinde, mesleklerine olan sevgi ve bağlılıkla zorlu koşullarda görev yaptı. Yangın söndürmek ya da bir hayat kurtarmak, onlara tarif edilemez bir mutluluk veriyor.