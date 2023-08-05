Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün gece saatlerinde Menderes, Karaburun, Foça ve Çeşme ilçesi açıklarında farklı noktalarda lastik botlarda kaçak göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye harekete etti. Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 4 ilçede toplamda 208 kaçak göçmeni karaya çıkardı. Karaburun ve Dikili açıklarında da yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen lastik botlardaki, 184 kaçak göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 1 şüpheli yakalandı. Kaçak göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.