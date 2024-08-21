21 Ağustos Çarşamba günü İzmir'deki nöbetçi eczaneler sırasıyla şu şekilde:

BİLGİN ECZANESİ - ALİAĞA

 KURTULUS MAH. FEVZIPASA CAD.NO:77/A ALIAGA/IZMIR
 02326161312
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 UYGUN ECZANESİ - ALSANCAK

 1437 SOKAK NO:13/A ALSANCAK
 2324636820
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 ASIKOGLU ECZANESİ - ALSANCAK-BASMANE

 ISMETKAPTAN MAH.GAZI BULVARI NO:102/A KONAK
 2324837963
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 EGEM ECZANESİ - ALTINDAĞ

 * (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ )

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 KEMALPASA CAD. NO:110/C
 KARAKOL YANI FİNANSBANK KARŞISI
 02324580410
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 YENİ GÜNDOĞDU ECZANESİ - ATATÜRK-OSMANGAZİ

 * (24:00'DEN SONRA- BORNOVA 3 )

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 INÖNÜ MAH. 784 SOKAK NO:14/A BORNOVA
 02323423570
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 ESİN ECZANESİ - AYRANCILAR

 FEVZİ ÇAKMAK MH. BARIŞ MANÇO CD. NO:16/A AYRANCILAR
 Ayrancılar Merkez Camii çapraz karşısı, Ayrancılar Orta Okulu karşısı
 02328546324
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 YENI GÖKSEN ECZANESİ - BALÇOVA

 ONUR MAH.KAAN SOK. NO:5/b BALÇOVA
 02322779989
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 YELDA ECZANESİ - BASIN SİTESİ

 VATAN MAH POLAT CAD NO:89/B KARABAĞLAR
 02322327223
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 HISAR ECZANESİ - BASIN SİTESİ

 POLAT CAD. NO:99/A
 2322433293
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 HAYAT ECZANESİ - BAYINDIR

 MAHMUT SEVKET PASA CAD. NO:16
 02325816362
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 SEMİHA PAÇACI ECZANESİ - BAYRAKLI

 Tepekule mah. 2108/13 sok. No:8/A Bayraklı
 ALSANCAK SEMT POLİKLİNİĞİ KARŞISI PAZAR YERİ
 02323711919
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 EYMEN ECZANESİ - BERGAMA

 MALTEPE MAH. KAYMAKAM KEMAL BEY CAD. NO:190/A
 02325047689
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 GÖNEN ECZANESİ - BEYDAĞ

 * (01:00'DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 ATATÜRK MAH. NAZILLI CAD. NO:18
 02325926868
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 NAZİF ECZANESİ - BORNOVA 1

 ERGENE MH. 456 SK. NO:11/C
 Bornova Merkez Semt Polik. Karşısı
 02323740951
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 ÜNİVERSİTE ECZANESİ - BORNOVA 2

 KAZIM DİRİK MH. ÜNİVERSİTE CD. NO:14/A
 02323741111
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 AKGÜNES ECZANESİ - BORNOVA 3

 194 SOK. NO:46/C
 ŞEKERBANK KARŞISI
 2323435673
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 HAKAN YILMAZ ECZANESİ - BORNOVA 4

 * (24:00'DEN SONRA- BORNOVA-1)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 7306 SOK. NO:28/A ÜMIT MAH.
 2324786463
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 UNCUOGLU ECZANESİ - BOZYAKA

 BAHAR MAH. ESKIIZMIR CAD. 531 SK. NO:172/A BOZYAKA
 NARLIK DURAĞI
 2322282787
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 ERCİYAS ECZANESİ - BUCA 1

 ÖZMEN CAD. NO:126/A
 SEYFİ DEMİRSOY DEVL.HAST.KARŞISI
 02324261577
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 CEYLAN ECZANESİ - BUCA 2

 ATATÜRK MH. 206/13 SOK. NO:5/B
 BUCA KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTANESİ KARŞISI
 02324541651
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 YENI KÖSEOGLU ECZANESİ - ÇAMDİBİ

 5373 SOK. NO:50/B RAFETPASA MAH. ÇAMDIBI
 ATATÜRK PARKI YANI HALI SAHA KARŞISI
 02324357776
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 OKYANUS ECZANESİ - ÇANDARLI

 ÇANDARLI MH.BERGAMA CD. NO:1/C
 02326732026
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 ALAÇATI ECZANESİ - ÇEŞME

 ALAÇATI MAH. 11003 SOK. NO:4/A
 02327167778
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 SU ECZANESİ - ÇİĞLİ

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 EVKA-5 MAH. 8930 SOK NO 5/A(MİGROS YANI)
 YEŞİLİZMİR TİC MERKEZİ
 02323841515
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 FESLEĞEN ECZANESİ - ÇİĞLİ

 ATAŞEHİR MAH. 8211/8 SOK. NO:21/B
 ÖZEL ÇİĞLİ KENT HASTANESİ KARŞISI
 02325032034
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 ZÜHRE ECZANESİ - ÇİĞLİ

 YENİ MAHALLE MAH. 8764/5 SOK. NO:20/B
 05558800312
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 SİNEM HARPUTLU ECZANESİ - DİKİLİ

 İSMETPAŞA MAH. ŞEHİT SAMİ AKBULUT CAD. NO:7A
 02326714141
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 LOTUS ECZANESİ - ESKİ FOÇA

 ATATÜRK MAH. 99 SOK. NO:26/A
 02323302023
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 ÖZİREM ECZANESİ - ESKİİZMİR-CENNETÇEŞME

 * (24:00'DEN SONRA- BOZYAKA)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ALİ FUAT CEBESOY MAH. 9135/4 SOK. NO:13/B ESKİİZMİR
 EGE YAŞAM HAST. KARŞISI
 02322262699
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 DOGANGIR ECZANESİ - EŞREFPAŞA

 RAKIM ERKUTLU CAD.NO.3/A ESREFPASA
 02322628503
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 MEHTAP ECZANESİ - EVKA 1

 * (24:00'DEN SONRA- BUCA 1)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 YEDİGÖLLER İŞ MERKEZİ TANSAŞ ÜSTÜ NO:125/1
 02324405305
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 MURATHAN ECZANESİ - GAZİEMİR

 GAZI MAH.ÖNDER CAD.NO:9/G
 2322510026
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 ARZU TAN ECZANESİ - GEDİZ

 * (01:00'DEN SONRA- ŞİRİNYER )

 FIRAT MAH.287/3 SOK. NO:11
 FIRAT ASM KARŞISI
 02322755965
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 YENİ ZEYTİNLİK ECZANESİ - GÜLTEPE

 * (24:00'DEN SONRA- YENİŞEHİR)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 LEVENT MAH. BARBAROS HAYRETTİN PAŞA CAD. NO:12/A
 02324330707
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 OZAN ECZANESİ - ÖZDERE

 ATATÜRK BLV.NO.199/A
 02327974535
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 KIZIL ECZANESİ - GÜMÜŞPALA

 * (24:00'DEN SONRA - KARŞIYAKA 4 )

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 YAMANLAR MH. 7301 SK. NO:64
 02323670001
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 İSKENDER ECZANESİ - GÜZELBAHÇE

 YALI MH. MİTHATPAŞA CD. NO:351/B
 02322341412
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 ERKEN ECZANESİ - HATAY

 BASINSİTESİ MAH. İNÖNÜ CAD. NO:427/C
 HAKİMEVLERİ (TİBAŞ SİTESİ) ALTI
 02322311161
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 YENI UMUT ECZANESİ - İNCİRALTI

 MITHATPASA CAD. NO:271/K BALÇOVA
 2322598888
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 ÖZGEN ECZANESİ - KARABAĞLAR

 YUNUS EMRE MAH. 4237 SOK. NO:14/A
 02323426027
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 SAADET ECZANESİ - KARABURUN

 * (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

Çiğli’de temizlik işçilerinden örnek davranış Çiğli’de temizlik işçilerinden örnek davranış

 SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR

 İSKELE MH. KEPEZ CD. NO:19/A
 5077069791
 02327313397
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 TÜRKAN ECZANESİ - KARŞIYAKA 1

 DONANMACI MAH. 1728 SOK. NO:25/A
 KİLİSE SOKAĞI HALKMAR YANI
 02323815310
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 AKUT ECZANESİ - KARŞIYAKA 2

 ORHAN ŞAİK GÖKYAY CD.1834 SK. NO:38/B
 02323822300
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 PLEVNE ECZANESİ - KARŞIYAKA 3

 6479 SOK. NO:32 SEMIKLER
 ŞEMİKLER SO KARŞISI
 2323363800
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 AKADEMİ ECZANESİ - KARŞIYAKA 4

 İmbatlı mah 6076/4 sok. No:5/B
 MEDİCAL PARK HAST. KARŞISI
 02325021234
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 GÜLSÜM ECZANESİ - KEMALPAŞA

 SEKİZ EYLÜL MAH. 110/1 SOK. NO:40/A
 02329351262
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 TANSU ECZANESİ - KINIK

 TÜRKCEDİT MAH. ECZ. MUAMMER KAYA CAD. NO:1/E
 02326872612
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 SIFA ECZANESİ - KİRAZ

 CUMHURİYET MAH. SABİT ARLI CAD. NO:24 KİRAZ
 02325723086
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 YENI BALCI ECZANESİ - MENDERES

 KEMALPASA MAH.HÜKÜMET CD.NO:7
 2327824093
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 ECE ECZANESİ - MENEMEN

 İSMET İNÖNÜ MAH. 1271/1 SOK. NO:2/1B
 02323679022
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 ULUKENT ECZANESİ - MENEMEN 2

 * (24:00'DEN SONRA- MENEMEN)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 30 AĞUSTOS MH. 7124 SK. NO:4EB
 02329991238
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 TARÇIN ECZANESİ - MİTHATPAŞA

 34 SOKAK NO:14/A GÜZELYALI KONAK
 02322468372
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 YARIMADA ILGIN ECZANESİ - MORDOĞAN

 * (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR

 MORDOĞAN MAH. 194 SOK. NO:29/1
 0536 721 87 87
 02327378383
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 NARLIDERE ECZANESİ - NARLIDERE

 ÇATALKAYA MH.MITHATPASA CD.NO:423/B
 ŞEHİTLİK KARŞISI
 2322382500
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 GARAJ ECZANESİ - ÖDEMİŞ

 CUMHURIYET MAH. ATATÜRK CD. 20/21
 02325442657
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 SIMA ECZANESİ - PINARBAŞI

 * (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 GÜRPINAR MH. 56/2 SK. NO:48/A
 02324795435
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 BALKAN ECZANESİ - SARNIÇ

 * (24:00'DEN SONRA- GAZİEMİR)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 FATİH MAH. 1099 SOK. NO:70/C
 05318851923
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 ERTEM ECZANESİ - SEFERİHİSAR

 HIDIRLIK MH.İNÖNÜ CD. NO:1A
 02327433311
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 BASARAN ECZANESİ - SELÇUK

 ATATÜRK MAH. 1006 SOKAK NO:5/A
 2328922076
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 BUCA IRMAK ECZANESİ - ŞİRİNYER

 HÜRRIYET MAH. 463/4 SOK. NO:7/A
 HALKBANK ARKASI
 02324381437
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 IHLAMUR ECZANESİ - TİRE

 ATATÜRK MAH. MALTEPE CAD. NO:14/B
 02325110076
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 ÜMİT ECZANESİ - TORBALI

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ERTUĞRUL MAH. TORBALI CAD. NO:44/1B
 05058960735
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 GONCA ECZANESİ - TORBALI

 ERTUĞRUL MH. CUMHURİYET CD. NO:34-A/14 TORBALI
 JANDARMA ARKASI
 02322310041
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 URLA ÖZLEM ECZANESİ - İSKELE

 * (22:00'DEN SONRA- URLA )

 SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 İSKELE MAH. 2124 SOK. NO:1/A
 02327523636
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 MEHMETÇİK ECZANESİ - ÇEŞMEALTI

 * (22:00'DEN SONRA- URLA )

 SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 DENİZLİ MAH. 113 SK NO: 3/B
 Çeşmealtı Sağlık Ocağı Karşısı
 02327554027
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 HAYATİ BEY ECZANESİ - ZEYTİNALANI

 * (22:00'DEN SONRA- URLA )

 SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK MAH. İSMET İNÖNÜ BULV. NO:13/A
 02327663005
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 ÇINAR ECZANESİ - URLA

 YENİCE MH. MUSTAFA KEMAL PAŞA CD. NO:19/A
 02327541935
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 SIĞACIK ATA ECZANESİ - SIĞACIK

 * (23:00'DEN SONRA- SEFERİHİSAR )

 SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 SIĞACIK MAH. AKKUM CAD. NO:9/E
 02327433500
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 YENI ADALIOGLU ECZANESİ - ÜÇYOL

 356 SOK. NO:5/D ÜÇYOL-KONAK
 GARANTİ BANKASI ARKA SOKAĞI BETONYOL GİRİŞİ
 02322617702
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 YAGMUR ECZANESİ - YENİ FOÇA

 * (24:00 DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ATATÜRK MAH. IZMIR CAD. NO:87/D
 2328148615
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 YAZAL ECZANESİ - YENİ ŞAKRAN

 * (22:00 DEN SONRA ALİAĞA)

 SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 SAYFIYE MAH. KAZIM DIRIK CAD.NO:58/AYENI SAKRAN-ALIAGA/IZMIR
 05322000488
 02326287143
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 ÇARE ECZANESİ - YENİŞEHİR

 GÜNEY MH. GAZİLER CD. NO:406/A
 EŞREFPAŞA HASTANESİ KARŞISI
 02324696419
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..

 TAŞ ECZANESİ - YEŞİLYURT

 * (24:00'DEN SONRA- BASIN SİTESİ)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ESENLİK MAH. ANT CAD. NO:23/A YEŞİLYURT
 02322624757
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Editör: Engin Keskin