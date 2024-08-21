21 Ağustos Çarşamba günü İzmir'deki nöbetçi eczaneler sırasıyla şu şekilde:
BİLGİN ECZANESİ - ALİAĞA
KURTULUS MAH. FEVZIPASA CAD.NO:77/A ALIAGA/IZMIR
02326161312
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UYGUN ECZANESİ - ALSANCAK
1437 SOKAK NO:13/A ALSANCAK
2324636820
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ASIKOGLU ECZANESİ - ALSANCAK-BASMANE
ISMETKAPTAN MAH.GAZI BULVARI NO:102/A KONAK
2324837963
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EGEM ECZANESİ - ALTINDAĞ
* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ )
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
KEMALPASA CAD. NO:110/C
KARAKOL YANI FİNANSBANK KARŞISI
02324580410
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YENİ GÜNDOĞDU ECZANESİ - ATATÜRK-OSMANGAZİ
* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA 3 )
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
INÖNÜ MAH. 784 SOKAK NO:14/A BORNOVA
02323423570
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ESİN ECZANESİ - AYRANCILAR
FEVZİ ÇAKMAK MH. BARIŞ MANÇO CD. NO:16/A AYRANCILAR
Ayrancılar Merkez Camii çapraz karşısı, Ayrancılar Orta Okulu karşısı
02328546324
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YENI GÖKSEN ECZANESİ - BALÇOVA
ONUR MAH.KAAN SOK. NO:5/b BALÇOVA
02322779989
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YELDA ECZANESİ - BASIN SİTESİ
VATAN MAH POLAT CAD NO:89/B KARABAĞLAR
02322327223
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HISAR ECZANESİ - BASIN SİTESİ
POLAT CAD. NO:99/A
2322433293
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HAYAT ECZANESİ - BAYINDIR
MAHMUT SEVKET PASA CAD. NO:16
02325816362
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SEMİHA PAÇACI ECZANESİ - BAYRAKLI
Tepekule mah. 2108/13 sok. No:8/A Bayraklı
ALSANCAK SEMT POLİKLİNİĞİ KARŞISI PAZAR YERİ
02323711919
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EYMEN ECZANESİ - BERGAMA
MALTEPE MAH. KAYMAKAM KEMAL BEY CAD. NO:190/A
02325047689
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GÖNEN ECZANESİ - BEYDAĞ
* (01:00'DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
ATATÜRK MAH. NAZILLI CAD. NO:18
02325926868
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NAZİF ECZANESİ - BORNOVA 1
ERGENE MH. 456 SK. NO:11/C
Bornova Merkez Semt Polik. Karşısı
02323740951
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ÜNİVERSİTE ECZANESİ - BORNOVA 2
KAZIM DİRİK MH. ÜNİVERSİTE CD. NO:14/A
02323741111
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AKGÜNES ECZANESİ - BORNOVA 3
194 SOK. NO:46/C
ŞEKERBANK KARŞISI
2323435673
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HAKAN YILMAZ ECZANESİ - BORNOVA 4
* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA-1)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
7306 SOK. NO:28/A ÜMIT MAH.
2324786463
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UNCUOGLU ECZANESİ - BOZYAKA
BAHAR MAH. ESKIIZMIR CAD. 531 SK. NO:172/A BOZYAKA
NARLIK DURAĞI
2322282787
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ERCİYAS ECZANESİ - BUCA 1
ÖZMEN CAD. NO:126/A
SEYFİ DEMİRSOY DEVL.HAST.KARŞISI
02324261577
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CEYLAN ECZANESİ - BUCA 2
ATATÜRK MH. 206/13 SOK. NO:5/B
BUCA KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTANESİ KARŞISI
02324541651
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YENI KÖSEOGLU ECZANESİ - ÇAMDİBİ
5373 SOK. NO:50/B RAFETPASA MAH. ÇAMDIBI
ATATÜRK PARKI YANI HALI SAHA KARŞISI
02324357776
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OKYANUS ECZANESİ - ÇANDARLI
ÇANDARLI MH.BERGAMA CD. NO:1/C
02326732026
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ALAÇATI ECZANESİ - ÇEŞME
ALAÇATI MAH. 11003 SOK. NO:4/A
02327167778
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SU ECZANESİ - ÇİĞLİ
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
EVKA-5 MAH. 8930 SOK NO 5/A(MİGROS YANI)
YEŞİLİZMİR TİC MERKEZİ
02323841515
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FESLEĞEN ECZANESİ - ÇİĞLİ
ATAŞEHİR MAH. 8211/8 SOK. NO:21/B
ÖZEL ÇİĞLİ KENT HASTANESİ KARŞISI
02325032034
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ZÜHRE ECZANESİ - ÇİĞLİ
YENİ MAHALLE MAH. 8764/5 SOK. NO:20/B
05558800312
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SİNEM HARPUTLU ECZANESİ - DİKİLİ
İSMETPAŞA MAH. ŞEHİT SAMİ AKBULUT CAD. NO:7A
02326714141
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LOTUS ECZANESİ - ESKİ FOÇA
ATATÜRK MAH. 99 SOK. NO:26/A
02323302023
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ÖZİREM ECZANESİ - ESKİİZMİR-CENNETÇEŞME
* (24:00'DEN SONRA- BOZYAKA)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ALİ FUAT CEBESOY MAH. 9135/4 SOK. NO:13/B ESKİİZMİR
EGE YAŞAM HAST. KARŞISI
02322262699
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DOGANGIR ECZANESİ - EŞREFPAŞA
RAKIM ERKUTLU CAD.NO.3/A ESREFPASA
02322628503
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MEHTAP ECZANESİ - EVKA 1
* (24:00'DEN SONRA- BUCA 1)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
YEDİGÖLLER İŞ MERKEZİ TANSAŞ ÜSTÜ NO:125/1
02324405305
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MURATHAN ECZANESİ - GAZİEMİR
GAZI MAH.ÖNDER CAD.NO:9/G
2322510026
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ARZU TAN ECZANESİ - GEDİZ
* (01:00'DEN SONRA- ŞİRİNYER )
FIRAT MAH.287/3 SOK. NO:11
FIRAT ASM KARŞISI
02322755965
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YENİ ZEYTİNLİK ECZANESİ - GÜLTEPE
* (24:00'DEN SONRA- YENİŞEHİR)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
LEVENT MAH. BARBAROS HAYRETTİN PAŞA CAD. NO:12/A
02324330707
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OZAN ECZANESİ - ÖZDERE
ATATÜRK BLV.NO.199/A
02327974535
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KIZIL ECZANESİ - GÜMÜŞPALA
* (24:00'DEN SONRA - KARŞIYAKA 4 )
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
YAMANLAR MH. 7301 SK. NO:64
02323670001
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İSKENDER ECZANESİ - GÜZELBAHÇE
YALI MH. MİTHATPAŞA CD. NO:351/B
02322341412
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ERKEN ECZANESİ - HATAY
BASINSİTESİ MAH. İNÖNÜ CAD. NO:427/C
HAKİMEVLERİ (TİBAŞ SİTESİ) ALTI
02322311161
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YENI UMUT ECZANESİ - İNCİRALTI
MITHATPASA CAD. NO:271/K BALÇOVA
2322598888
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ÖZGEN ECZANESİ - KARABAĞLAR
YUNUS EMRE MAH. 4237 SOK. NO:14/A
02323426027
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SAADET ECZANESİ - KARABURUN
* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR
İSKELE MH. KEPEZ CD. NO:19/A
5077069791
02327313397
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TÜRKAN ECZANESİ - KARŞIYAKA 1
DONANMACI MAH. 1728 SOK. NO:25/A
KİLİSE SOKAĞI HALKMAR YANI
02323815310
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AKUT ECZANESİ - KARŞIYAKA 2
ORHAN ŞAİK GÖKYAY CD.1834 SK. NO:38/B
02323822300
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PLEVNE ECZANESİ - KARŞIYAKA 3
6479 SOK. NO:32 SEMIKLER
ŞEMİKLER SO KARŞISI
2323363800
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AKADEMİ ECZANESİ - KARŞIYAKA 4
İmbatlı mah 6076/4 sok. No:5/B
MEDİCAL PARK HAST. KARŞISI
02325021234
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GÜLSÜM ECZANESİ - KEMALPAŞA
SEKİZ EYLÜL MAH. 110/1 SOK. NO:40/A
02329351262
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TANSU ECZANESİ - KINIK
TÜRKCEDİT MAH. ECZ. MUAMMER KAYA CAD. NO:1/E
02326872612
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SIFA ECZANESİ - KİRAZ
CUMHURİYET MAH. SABİT ARLI CAD. NO:24 KİRAZ
02325723086
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YENI BALCI ECZANESİ - MENDERES
KEMALPASA MAH.HÜKÜMET CD.NO:7
2327824093
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ECE ECZANESİ - MENEMEN
İSMET İNÖNÜ MAH. 1271/1 SOK. NO:2/1B
02323679022
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ULUKENT ECZANESİ - MENEMEN 2
* (24:00'DEN SONRA- MENEMEN)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
30 AĞUSTOS MH. 7124 SK. NO:4EB
02329991238
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TARÇIN ECZANESİ - MİTHATPAŞA
34 SOKAK NO:14/A GÜZELYALI KONAK
02322468372
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YARIMADA ILGIN ECZANESİ - MORDOĞAN
* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR
MORDOĞAN MAH. 194 SOK. NO:29/1
0536 721 87 87
02327378383
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NARLIDERE ECZANESİ - NARLIDERE
ÇATALKAYA MH.MITHATPASA CD.NO:423/B
ŞEHİTLİK KARŞISI
2322382500
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GARAJ ECZANESİ - ÖDEMİŞ
CUMHURIYET MAH. ATATÜRK CD. 20/21
02325442657
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SIMA ECZANESİ - PINARBAŞI
* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
GÜRPINAR MH. 56/2 SK. NO:48/A
02324795435
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BALKAN ECZANESİ - SARNIÇ
* (24:00'DEN SONRA- GAZİEMİR)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
FATİH MAH. 1099 SOK. NO:70/C
05318851923
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ERTEM ECZANESİ - SEFERİHİSAR
HIDIRLIK MH.İNÖNÜ CD. NO:1A
02327433311
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BASARAN ECZANESİ - SELÇUK
ATATÜRK MAH. 1006 SOKAK NO:5/A
2328922076
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BUCA IRMAK ECZANESİ - ŞİRİNYER
HÜRRIYET MAH. 463/4 SOK. NO:7/A
HALKBANK ARKASI
02324381437
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IHLAMUR ECZANESİ - TİRE
ATATÜRK MAH. MALTEPE CAD. NO:14/B
02325110076
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ÜMİT ECZANESİ - TORBALI
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ERTUĞRUL MAH. TORBALI CAD. NO:44/1B
05058960735
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GONCA ECZANESİ - TORBALI
ERTUĞRUL MH. CUMHURİYET CD. NO:34-A/14 TORBALI
JANDARMA ARKASI
02322310041
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URLA ÖZLEM ECZANESİ - İSKELE
* (22:00'DEN SONRA- URLA )
SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
İSKELE MAH. 2124 SOK. NO:1/A
02327523636
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MEHMETÇİK ECZANESİ - ÇEŞMEALTI
* (22:00'DEN SONRA- URLA )
SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
DENİZLİ MAH. 113 SK NO: 3/B
Çeşmealtı Sağlık Ocağı Karşısı
02327554027
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HAYATİ BEY ECZANESİ - ZEYTİNALANI
* (22:00'DEN SONRA- URLA )
SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK MAH. İSMET İNÖNÜ BULV. NO:13/A
02327663005
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ÇINAR ECZANESİ - URLA
YENİCE MH. MUSTAFA KEMAL PAŞA CD. NO:19/A
02327541935
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SIĞACIK ATA ECZANESİ - SIĞACIK
* (23:00'DEN SONRA- SEFERİHİSAR )
SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
SIĞACIK MAH. AKKUM CAD. NO:9/E
02327433500
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YENI ADALIOGLU ECZANESİ - ÜÇYOL
356 SOK. NO:5/D ÜÇYOL-KONAK
GARANTİ BANKASI ARKA SOKAĞI BETONYOL GİRİŞİ
02322617702
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YAGMUR ECZANESİ - YENİ FOÇA
* (24:00 DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ATATÜRK MAH. IZMIR CAD. NO:87/D
2328148615
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YAZAL ECZANESİ - YENİ ŞAKRAN
* (22:00 DEN SONRA ALİAĞA)
SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
SAYFIYE MAH. KAZIM DIRIK CAD.NO:58/AYENI SAKRAN-ALIAGA/IZMIR
05322000488
02326287143
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ÇARE ECZANESİ - YENİŞEHİR
GÜNEY MH. GAZİLER CD. NO:406/A
EŞREFPAŞA HASTANESİ KARŞISI
02324696419
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TAŞ ECZANESİ - YEŞİLYURT
* (24:00'DEN SONRA- BASIN SİTESİ)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ESENLİK MAH. ANT CAD. NO:23/A YEŞİLYURT
02322624757
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